Korda György és Balázs Klári is befogadják az ukrán menekülteket

A Korda házaspár is segítene az Ukrajnából Magyarországra érkező menekülteken, még szállást is adnának nekik.

Ahogy arról több ízben beszámoltunk, az ukrán–orosz háború napról napra jobban eszkalálódik, és egyelőre még nem tudott egyezségre jutni a két nemzet. A háború elől menekülve sok ukrán indult útnak, a legtöbben Lengyelországba mentek, azonban Magyarország a második a listán.

A hazánkba érkező menekültek ellátásában sokan segédkeznek, amiből a legújabb információk szerint a Korda házaspár is – akik új szerepkörben tűnnek fel a közeljövőben – szeretné kivenni a részét.

Korda György a Borsnak nyilatkozva elmondta, a jelenlegi helyzetben nem tehetünk mást, mint hogy összefogunk, illetve megemlítette, nem gondolta volna, hogy valaha háború lesz a közelünkben.

Bízunk az emberekben, akárhonnan jön, vagy éppen menekül. Éppen ezért a szállodánkban is elindultak a folyamatok, hogy befogadjunk menekülteket, akik szállást keresnek családjuknak

– magyarázta, továbbá azt is kifejtette, bár a szállodájukban vannak állandó bérlők, de szoktak lenni üresebb időszakok is, így mindenképp szeretnének segíteni. Mint mondta, ruhát is felajánlanának a menekülteknek.

Korda hozzátette, már több magyarországi érdekeltségű ukrán cég kereste meg őket, hogy az alkalmazottaik számára tudnak-e lakhatást biztosítani. Visszaemlékezett arra is, hogy sokat léptek már fel Kijevben, ám a mostani helyzet rendkívül elszomorította.

Emlékszem, rengeteg csodás koncertünk volt abban a gyönyörű városban, és belegondolni is borzalmas, hogy mindent hátrahagyva emberek százezrei menekülni kényszerülnek. Ezért gondoltuk, hogy míg helyünk van, jöhetnek hozzánk, befogadjuk őket

– fejtette ki, illetve arról is beszámolt, Balázs Klárival bíznak abban, hogy a vezetők sem akarnak háborút.

(Borítókép: Korda György és Balázs Klári. Fotó: Kaszás Tamás / Index)