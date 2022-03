Károly és Vilmos herceg kész II. Erzsébet helyébe lépni

Mint ismeretes, a brit uralkodó is elkapta a koronavírust – ahogy a királyi család több tagja, köztük Károly herceg és Kamilla hercegné –, ám szerencsére csak gyengébb influenzás tünetekkel kellett szembesülnie, bár a hírek szerint még mindig nem gyógyult meg teljesen.

A Sun információi szerint ugyanis a királynő fia, Károly herceg, illetve egyik unokája, Vilmos herceg – aki a második a trónöröklési sorban – készek átvenni királyi feladatait, hogy II. Erzsébet mihamarabb meggyógyulhasson – állítja Russell Myers királyi szakértő.

Myers ugyanakkor azt is kifejtette, hogy az elmúlt héten többen is érdeklődtek afelől, lehet-e tudni valamit a királynő állapotáról, ám II. Erzsébet még mindig gyógyul a betegségből. A királynő néhány királyi feladatát már most átvállalták, mivel az ukrajnai háborúval kapcsolatban például Vilmos herceg és Katalin hercegné szólalt meg, és fejezték ki szolidaritásukat.

Sőt, az angliai Southend városában is Károly herceg mondott beszédet, amelyben ő is felszólalt az ukrán nép érdekeiért. Ez pedig egy újabb bizonyíték arra vonatkozólag, hogy Károly és Vilmos herceg olyan szerepet tölthettek be, ami már hosszú évek óta II. Erzsébet feladatkörébe tartozik, ám most az egészségügyi állapotát kellett előtérbe helyeznie.

(Borítókép: Samir Hussein / Getty Images)