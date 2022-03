Meghalt A Gyűrűk Ura írójának egyetlen lánya

Priscilla a sikeres író legkisebb gyermekeként, 1929-ben látta meg a napvilágot, abban az időben a család már Oxfordban élt. Mindössze 14 esztendős volt, amikor édesapja megkérte, segítsen neki legépelni a Gyűrűk Ura első változatait, így nélküle sosem olvashatnánk olyan formájában a legendás könyveket, mint ahogyan azt megtehetjük.

Emellett a könyv történetszálának alakulásában is szerepet vállalt Tolkien lánya. A Gyűrűk Ura alkotásokból Frodo neve mindenki számára ismerősen csenghet, akik olvasták a könyvet, vagy látták az abból készült nagysikerű mozikat. Azt azonban csak nagyon kevesen tudják, hogy a szereplő neve a legelső irataiban még nem ez volt. A korai verziókban Bingo Bolger-Bagginsként jelent meg, ami egyben Priscilla egyik játékmackójának a neve volt.

Életéről ugyan meglehetősen keveset tudni, Priscilla Tolkien halálhírét az oxfordi egyetem jelentette be, ahova korábban ő maga is járt, a világ egyik legnevesebb intézményében irodalmat tanult. Az iskola elvégzését követően a családi örökséget bátyjaihoz hasonlóan ő maga is tovább vitte, a Tolkien Társaság alelnöke volt és fivérével, John Tolkiennel közösen kiadták a Tolkien családi album című, az író és a família életét feldolgozó, képes gyűjteményt is.

Az 1973-ban elhunyt J. R. R. Tolkien és felesége, Edith házasságából négy gyermek született, John, Michael, Christofer és Priscilla Tolkien.

(Borítókép: Priscilla Tolkien 2004. február 26-án. Fotó: Fiona Hanson - PA Images / PA Images / Getty Images)