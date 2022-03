Beperelte féltestvére Meghan Markle-t

Nem csillapodnak a kedélyek Harry herceg és Meghan Markle háza táján, egy újabb botrány miatt hangos tőlük a sajtó. Annak ellenére hogy az utóbbi időben András herceg botránya volt porondon, most a pár is újra megkapta a magáét.

Ahogy arról korábbiakban már beszámoltunk, a királyi családnak az utóbbi időben András herceg miatt fájhat a feje. II. Erzsébet királynő kedvenc fiát ugyanis szexuális zaklatással vádolta meg Virginia Guiffre Roberts, ám végül sikerült peren kívül megegyezniük. A hercegnek egy bizonyos összeget kell eljuttatnia a nő áldozatsegítő szervezetének, bár arról nem lehet tudni, hogy pontosan mekkora a kártérítés, de egyes információk szerint eléri a 12 millió fontot, ami 5,6 milliárd forintnak felel meg jelenlegi árfolyamon.

Azonban az András herceg körüli botrányt megelőzően is a csapból folytak a királyi családdal kapcsolatos hírek, köszönhetően a királyi kötelezettségeitől elbúcsúzó Harry hercegnek és Meghan Markle-nek. A pár még 2020-ban hozta meg a nehéz döntést, majd Amerikába költöztek, ahol jelenleg is élnek. Komoly elhatározásukban nagy szerepet játszott, hogy lélegezni sem hagyta őket a brit sajtó, akikkel csatározásba kezdtek, némely pert már meg is nyertek. Ahogy az sem könnyítette meg a dolgukat, hogy Meghan Markle édesapja, illetve féltestvére minden fronton igyekezett szabotálni, hogy a pár békében tudja élni az életét. Féltestvére, Samantha Markle most még messzebb ment, beperelte Sussex hercegnéjét.

Meghan Markle és Harry herceg még egy évvel ezelőtt adott interjút Oprah Winfrey-nek, amelyben szó esett Markle családjáról is. A hercegné néhány rokonát, köztük édesapját és féltestvérét sem túl jó színben tüntette fel, aminek most lett meg a böjtje. Mostohatestvére, Samantha Markle ugyanis beperelte őt az interjúban elhangzott egyes kijelentések miatt. Bár kérdéses, miért egy év távlatából jutott eszébe, már csak emiatt is sántít kicsit a történet.

A TMZ által megszerzett dokumentumok szerint Samantha rágalmazással vádolja Meghant, mivel több állítását is hamisnak véli. Elmondása szerint Meghan azért kezdett el hazugságokat terjeszteni róla, mivel így szeretné alátámasztani, hogy sikerült felülkerekedni a rajta felkapaszkodó családtagjain. Samantha többek között azt kifogásolta, hogy Meghan az interjúban azt állította, egyke, holott ugyanaz az apjuk, Thomas Markle. Továbbá az sem tetszett neki, hogy Meghan azt állította, legalább 18-19 évvel ezelőtt találkozott utoljára féltestvérével. Sőt azt is kamuállításnak vélte, hogy Samantha akkor változtatta a vezetéknevét Markle-re, amikor Meghan randizni kezdett Harry herceggel.

Mint az a dokumentumból kiderül, Samantha szerint Meghan hazudott arról, hogy tulajdonképpen szegénységben nőtt fel, mivel azt állítja, apjuk fizette, hogy drága magániskolákban tanulhasson, illetve tánc- és színésztanfolyamokra járhasson. Hozzátette, apjuk fedezte Meghan tandíját és megélhetési költségeit is, amikor a Northwestern Universityre járt, azonban a hercegné erről úgy számolt be Oprah-nak, azért dolgozott, hogy saját maga tudja kifizetni a kiadásokat. Samantha elmondása szerint Meghan nyilatkozatai megakadályozták, hogy minél több példányban kelhessen el önéletrajzi könyve, továbbá abban is, hogy munkát kapjon. Sőt azt is állította, hogy a történtek szorongást váltottak ki belőle.

Meghan Markle ügyvédje, Michael Kump így nyilatkozott az abszurd esetről:

Ez az alaptalan és abszurd per ismét csak egy zavart viselkedés lenyomata. Minimális időt fogunk szentelni neki, ez minden, amit érdemel.