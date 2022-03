Till Attila Putyinról: Nem ölhetsz meg másokat!

Több mint egy hete indított támadást Oroszország Ukrajna ellen. Az orosz haderő több irányból is betört Ukrajna területére, valamint rakétatámadásokat is indított a nagyobb városok és a stratégiai célpontok ellen. A háború elől rengetegen menekülnek a környező országokba, az összecsapásoknak már civil áldozatai is vannak. A világ döbbenten nézi az eseményeket, a hírességek közül is többen felszólaltak már a háború ellen. A TV2 műsorvezetője, Till Attila most egy videóbejegyzésben adott hangot álláspontjának, amiben a háború mellett az orosz elnököt is véleményezte.

Pokoli hangulat! Nincs olyan indok, ami igazolná egy háború elindítását! Nem ölhetsz meg másokat, nem terrorizálhatsz másokat! Megteheted, csak attól szarabb lesz a világ, akkor is, ha azt hazudod magadnak, hogy jó ügyért teszed. Azt mondják, az igazság nem abszolút fogalom, túl sok mindentől függ egy adott helyzetben a meghatározása, de amikor egyre nagyobb a szenvedés, csak megérezzük, hogy kábé miről beszélünk. Azért a Kígyó-sziget védőinek a mondataiban szerintem már erősen ott volt!

– olvasható a műsorvezető közösségi felületein megosztott videó mellett, amelyben részletesen is kifejtette az álláspontját a háborúval és Putyinnal kapcsolatban.

„Elolvasva a híreket, pokoli reggelre ébredtünk mindannyian. Nem tudom elmondani azt a sok mindent, ami fojtogat, amitől borzalmasan rossz kedvem van, ami megbénít, nem tudom elmondani azt a rengeteg mindent, ahogy az emberekkel beszélgetek, és az a zűrzavar, ami kezd kialakulni mind a fejekben, mind a világban, az mennyire bánt. Úgy látszik, most egy olyan irányba megyünk el, hogy mindenkinek egyre nagyobbak lesznek a sérelmei, és egyre jobban feljönnek majd azok a problémák, amik miatt szerinte nem működik a világ” – kezdte monológjában, hangsúlyozva:

Putyin esetében egy olyan emberről, egy olyan államfőről beszélgetünk, aki szisztematikusan megöl, kinyír újságírókat évek óta, aki ellehetetleníti azoknak az életét, akik mást gondolnak, mint ő, aki úgy képviseli Oroszországot, hogy az oroszokat nem kérdezi meg valójában arról, vagy esélyt sem ad nekik arra, hogy eldöntsék, hogy ő képviselje-e az oroszokat.

Tilla felhívta rá a figyelmet, ne felejtsük el, hogy Navalnij, az ellenzék legfontosabb képviselője börtönben van, és hogy hány mérgezés történt a múltban. Azt mondja, ilyenkor mindig elő szokott jönni az a vita, hogy jó, de az amerikaiak, a Nyugat és minden állam megöl embereket, azaz mindenki gyilkos. Szerinte bár ebben nyilván van igazság, a Nyugat szerkezetekben, struktúrákban működik. Olyan struktúrákban, amelyek nem engedik meg például, hogy valaki 20 évig egy államnak a vezetője legyen, az élet és a történelem ugyanis már nagyon sokszor bebizonyította, hogy ez nem jó. Mert az ilyen államfő egy idő után elhiszi magáról, hogy miatta működik minden, és ő az egyetlen, aki bármi áron fel tudja emelni vagy szinten tudja tartani az adott nemzetet.

Ez nem igaz. Én személy szerint azokban a struktúrákban hiszek, ahol ezeket a dolgokat meg lehet választani, ahol mindig ott van a választásnak az a lehetősége, hogy figyelj, te most már nem csinálod olyan jól, most próbáljuk meg őt. Most legyen egy nő, most legyen egy férfi, egy másik típusú ember. De hát nagyon úgy tűnik, hogy a világ nem ebbe az irányba megy. Én borzalmasan rossz állapotban vagyok. De nyilvánvalóan ez abszolút lényegtelen, továbbra is egy dolog lenne a legfontosabb, hogy ez a háború véget érjen. Ehhez azért lehet, hogy fontos lenne az is, hogy az oroszok is meg mindenki tisztában legyen azzal, hogy mi történik a világban

– jelentette ki Tilla.

A TV2 több fronton is igyekszik támogatni az Ukrajnából menekülő embereket. A Sztárban Sztár múlt heti adásában épp Till Attila jelentette be, hogy a versenyzőkre szavazó televíziónézők az emelt díjas telefonhívásokkal a háború károsultjait támogatják. A csatorna friss közleménye szerint április 9-én ismét műsorra tűzik a CRS Hungary-díjas jótékonysági gálaműsort, amellyel szintén a menekülteknek gyűjtenek adományokat.

A háború kirobbanása utáni első napokban már eldöntöttük, hogy felelős médiavállalatként mi is szeretnénk kivenni a részünket a segítségnyújtásból. A Sztárban Sztár február 27-i adásában az emelt díjas telefonhívásokból befolyó összeget ajánlottuk fel a Kárpátaljáról menekülőknek, most pedig egy egész műsort szentelünk az adománygyűjtésnek. A Neked énekelek pedig a lehető legjobb platform arra, hogy segítsük azokat, akik a legjobban rászorulnak. Tavaly is bebizonyosodott, hogy a nézőink szívesen állnak jó ügyek mellé, akkor a koronavírus árváinak gyűjtöttünk több mint százmillió forintot

– olvasható a csatorna közleményében Pavel Stanchev, a TV2 Csoport vezérigazgatójának nyilatkozata.

(Borítókép: Till Attila 2016-ban. Fotó: Németh Sz. Péter / Velvet)