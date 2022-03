Milliókat költött Robbie Williams fellépéseire egy lottónyertes

Ugyan a koronavírus-járvány miatti leállás a szórakoztatóipart is rendesen megtépázta, ám egyre inkább kezd visszatérni minden a rendes kerékvágásba. Hazai fronton két év után újra megrendezik a Sziget Fesztivált, a Balaton Soundot és VOLT-ot is, hogy csak a nagyobb rendezvényeket említsük, azonban jó pár világsztár érkezik a Papp László Budapest Sportarénába is, köztük Justin Bieber, aki előreláthatólag az aréna mellett a Szigeten is fellép majd. Nem lenne meglepő, ha a hazai rajongók között akadna olyan, aki mindkét koncertjére kilátogatna, mivel Bieber nem minden évben látogat el a magyar fővárosba.

Kedvencüket őrülten szerető rajongókat nem nehéz találni, ezen csoportba tartozik az a brit házaspár, Mark és Cheryl Brudenell is, amely eddig összesen 50 ezer fontot, körülbelül 22,5 millió forintot költött el Robbie Williams fellépéseire. A pár mellé egyébként 25 évvel szegődött a szerencse, amikor is egymillió fontot nyertek a lottón, ez forintban jelenleg közel 450 millió forintot jelent. Az énekest a világ minden pontjára követték, négyszemközt is találkozhattak vele Las Vegasban.

Az 56 éves családanya, Cheryl elmondása szerint eddig negyvenszer látta fellépni Robbie Williamst, órákig képes sorban állni, hogy mindenképp az első sorok valamelyikében foglalhasson helyet. Férje, az 58 éves Mark hozzátette, egyáltalán nem bánja felesége fura hobbiját, mivel neki is van épp elég dolga a vállalkozásukkal, illetve golfozni is tanul. Mint mondta, Cherylnek megvan a zenész egyik platinalemeze is, amit elárverez.

Amikor Robbie Williams koncertezik, Cheryl a két barátját is magával viszi, de egy nappal előbb érkeznek, hogy a fellépés reggelén már nyolckor a helyszínen legyenek az első sorban

– magyarázta Mark.

Mint mondta, pár éve végre találkozhattak személyesen is Robbie Williamsszel, ám ez fejenként ezer fontba, körülbelül 450 ezer forintba került nekik.

Nagyon kedves volt, beszélgetett velünk, megkérdezte, honnan jöttünk. Mi voltunk az elsők a sorban, de mögöttünk még vagy ötvenen várakoztak

– jelentette ki a férfi, aki azt is hozzátette, felesége már Európa-szerte követte az énekest mindenhova, ahol fellépett, és ezzel a jövőben sem fog felhagyni.

Aranyáron koncerteznek

Bár a legtöbb világhírű énekes busás összeget kér egy-egy fellépésért, ám közöttük is vannak olyan kiemelkedő művészek, akik az átlagnál is drágábban koncerteznek. A korábban Magyarországon is fellépő Rihanna például alapvető esetben 8 millió dollárért vállal fellépést, ami forintban jelenlegi árfolyamon körülbelül 3,6 milliárdra jön ki. Bár a barbadosi énekesnőnél viszonylag kevesebbet, ám még így is nagy összeget kér a koncertekért Beyoncé is, aki, ha minden jól alakul, idén nyerheti meg első Oscar-díját. A zenész kétmillió dollárt, azaz közel 906 millió forintot tesz zsebre fellépésenként. Az sem ússza meg olcsón, aki az Adam Levine vezette Maroon 5 zenekart szeretné meghívni az esküvőjére – a banda már korábban is vállalt ilyen felkérést –, mivel 2,5 millió dollár, vagyis 1,1 milliárd forint egy fellépés ára, amiből már palotát lehetne építeni.

Egy-egy millió dollárt – 454,6 millió forintot – zsebel be koncertenként a zeneipar két nagyágyúja, Taylor Swift és Justin Bieber is, akik csak egy hajszállal vannak lemaradva az utóbbi évek egyik legnépszerűbb előadójától, a 20 éves Billie Eilishtől, aki 1,5 millió dollárra tesz szert minden fellépésért. Ez azt is jelenti, hogy jelenlegi, 71 állomásos turnéjával 106,5 millió dollárt, azaz 36,1 milliárd forintot tehet majd zsebre.

