Sztárban Sztár: A bohóc végre énekelt, majd elsírta magát a színpadon

Nyolc versenyzővel folytatódott vasárnap este a TV2 zenés show-műsora, amelyben sztárelőadókat formálnak meg hétről hétre a játékosok. A hangulatra ezúttal sem lehetett panasz, már az első percekben röpködtek a poénok a zsűritagok és a házigazda között, aki arra sem volt rest, hogy az öltözéke alapján stricihez hasonlítsa magát, Lékai-Kiss Ramónát pedig a frizurája miatt „leopitzbarbizza”. A műsorvezetőnő haján később is rugózott még időnként a zsűri, Makranczi Zalán konkrétan szexi puli jelzővel illette Ramónát.

Végre a zsűri is megérkezett

Papp Szabi a műsor elején szigort ígért, és igazából az értékeléseket összességében nézve, ha a 8 pontos szint alá nem is csúszott senki, már a 10-eseket sem szórták olyan könnyedén a döntnökök. Még Kökény Attila sem, aki ugyan most is kijelentette, hogy ő elsősorban szórakozni jár ide, azért láthatóan jobban átgondolta, kinek adjon maximumot. Bár az elején Puskás-Dallos Bogi lábai talán nagyobb hangsúlyt kaptak, mint kellett volna, a korábbi adásokhoz képest ezúttal több hasznos szakmai észrevételt hallhattak a nézők, ráadásul ezekkel jórészt mi is egyet tudtunk érteni. Makranczi Zalán most is felkészülten érkezett, Lékai-Kiss Ramónát kevésbé vitték el az érzelmei – talán most először fordult elő, hogy Stohl Andrásnak nem adott maximumot –, de Kökény Attilának is voltak jó meglátásai, Papp Szabi pedig, ahogy korábban, most is igyekezett humorral vegyítve tálalni a produkciókról alkotott véleményét. Érezhető tehát, hogy a finálé felé haladva a zsűri is kezdi összekapni magát. És minő meglepetés, hogy a jó hangulat így is megmaradt! Nahát!

Kis kitérőt téve – ugye ebben az évadban Lékai-Kiss Ramóna és Makranczi Zalán személyében két új döntnök is érkezett a műsorba –, a csapat nagyon szépen összeszokott, láthatóan egy hullámhosszon mozognak mind, függetlenül attól, hogy totál különböző karakterek. Ez persze Till Attilának is köszönhető, aki rutinosan irányítja a beszélgetéseket, illetve kezeli a hétről hétre más-más produkcióval színpadra álló versenyzőket is.

Inkább Tilla legyen Jagger

Ezúttal Puskás-Dallos Bogi indította a sort, aki Dua Lipaként érkezett a színpadra. Azt mindenképp meg kell jegyeznünk, hogy az énekesnőnek elképesztően jól áll a sötét hajszín, olyan szinten megváltoztatta az egész karakterét, hogy rá sem lehetett ismerni. Ráadásul, ahogy korábban, ezúttal is nagyon precízen igyekezett teljesíteni a feladatot, a produkción pedig most is átjött, hogy színésznek sem utolsó. Igazából minden a helyén volt, nem is nagyon értettük, miért került veszélyzónába végül.

Ember Márk Dollyt formálta meg, ami akár jól is elsülhetett volna, hiszen ha nagyon megerőlteti magát, biztos, hogy remekül hozza hangban az énekesnőt, ezúttal viszont kicsit túltolta a szerepét, aminek – ahogy az lenni szokott –, paródia lett a vége. A gesztusokat és a mozgást is túlzásba vitte, vicces volt persze, de nem Dolly. Péterffy Lili jóval nehezebb feladatot kapott, Cee Lo Green bőrébe bújva a Crazy című számot énekelte, amit bár tisztán hozott, a hangszínt sehogy sem sikerült eltalálnia, inkább éles női hangon énekelt. Kökény Attila meg is jegyezte, hogy ez már olyan szint, amit nem is tudna senki megugrani, épp ezért nem kell azon csodálkozni, hogy Péterffy Lilinek sem sikerült.

Stohl András a hírek szerint rettegett a feladatától, amit így utólag egyáltalán nem csodálunk. Ezúttal a Rolling Stones énekesének szerepében kellett bizonyítania, ám ez már megjelenésben sem igazán ment neki – a házigazda is inkább Delhusa Gjont vélte felfedezni benne, a zsűri szerint egyébként pont Till Attila az, aki kiköpött Mick Jagger. A színész a produkció tekintetében is többnyire karikírozást hozott, még Jagger túlzó gesztusait is sikerült überelnie, vállveregetés jár viszont azért, hogy magát a dalt igazából jól elénekelte, de nem javasoljuk, hogy a jövőben rocksztárbabérokra törjön. Bár a jelenlévők közül a műfaj szakértőjének számító Papp Szabi megdicsérte, szerinte ugyanis Stohl András megértette a jelenség lényegét, végül ő is egy nagyon ízléses, pöpec paródiaként összegezte a produkciót, ami nála ennek ellenére 10 pontot érdemelt. Lékai-Kiss Ramóna viszont most először nem volt maximálisan elégedett azzal, amit a kollégájától látott, a teljesítményére 9 pontot adott.

Hátrány és meglepetés

Marics Peti produkciójából egyvalamit biztosan le lehet szűrni: ami a fiatal énekes nagy előnye, ebben a műsorban pont az számít hátránynak nála. A mostani adásban Justin Bieber bőrébe bújt, s bár elmondása szerint a popsztár nagy kedvence, és a dalt sikerült is elénekelnie, ám az énekes hangszínét nem tudta tökéletesen eltalálni. Az elején még jól indított, a mélyebb részeknél meg tudta lágyítani a hangját, ám a magasabbaknál már előjött az a sajátos, rekedtes Marics-hang, amit ezer közül is fel lehet ismerni. Ha a zenei karrierjét nézzük, ez egyértelműen áldás, ebben a műsorban viszont fontos, hogy az utánzott előadót ne csak gesztusaiban és megjelenésében, hanem hangban is prezentálják a versenyzők. Ezen kívül minden stimmelt, külsőre és mozdulataiban is tökéletesen hozta Biebert, a nézői szavazatok alapján pedig egyértelműen közönségkedvenc maradt.

Szekeres Adrien ugyancsak gondban volt a hangszínnel. Ezúttal a The Rasmus énekesének bőrébe bújva állt színpadra, de többnyire – bár látszott, hogy küzd vele – a saját hangján énekelt. Ettől függetlenül az énekesnő továbbra is az egyik legnagyobb meglepetés a műsorban. Mikor kiderült, hogy ő is a versenyzők között van, el sem tudtuk képzelni, mire számítsunk tőle, nem gondoltuk, hogy képes ennyire lazán bevállalni a ráosztott szerepeket. Ehhez képest minden egyes adásban óriási átváltozásokat hoz, és mindez nem csak a maszkmestereknek köszönhető – elvégre ő az, aki életre kelti a különböző karaktereket.

Zámbó Krisztián énekelt

Történelmi pillanathoz érkezett a műsor: a humorfelelős Zámbó Krisztián vasárnap este végre kieresztette a hangját, és ezzel ő lett a nap győztese. Meat Loaf egyik legnagyobb slágerét hozta, és láthatóan igyekezett is mindent bevetni azért, hogy meggyőzze a zsűrit és a potenciális szavazókat. Díszlet gyanánt a színpadra egy egész erdőt pakoltak, ráadásul az énekes párja, Zsuzsika is szerepet kapott az előadásban, a körítés tehát abszolút adott volt a győzelemhez. A maszkmesterek is kitettek magukért, már csak annyi kellett, hogy Zámbó Krisztián is beletegye a saját részét a produkcióba, ő pedig nem volt rest megmutatni, hogy ha akar, akár még énekelni is képes.

A zsűri rendkívüli módon értékelte Zámbó teljesítményét, aki ennek hatására el is morzsolt néhány könnycseppet a színpadon. Nekünk nem okozott akkora meglepetést, inkább az lett volna döbbenet, ha nem tudja megugrani a feladatot, ez a dal ugyanis tökéletesen passzolt is a kvalitásaihoz.

Vavra Bence remekelt, Dallos Bogi búcsúzott

Bár a szavazatok alapján nem, szerintünk viszont Vavra Bence volt a vasárnapi adás abszolút győztese. Most is elképesztően tisztán énekelt, és annak ellenére, hogy egy nem éppen egyszerű koreográfiával állt színpadra, hiba nélkül sikerült letolnia az amerikai énekes-rapper, Will.i.am Justin Bieberrel közös számát. Vavrában az is nagyon becsülendő, hogy láthatóan komolyan veszi a versenyt és maximális precizitásra törekedve, alázattal nyúl minden feladathoz. Kíváncsian várjuk, hogy a következő adásban Adele bőrébe bújva hogyan szerepel.

A műsor végén érkezett Tóth Gabi és Pápai Joci, akik itt mutatták be a Meg volt írva című duettjüket, amit az énekesnő már egy ideje promóz a közösségi felületein. Talán Palik László YouTube-műsorában mondta el, hogy egy mindenki által ismert és kedvelt dallam is belekerült a közös nótába – nos ez a Tavaszi szél, ami azért nem akkora dobás, nem ők az elsők, akik hozzányúlnak, ráadásul hallottunk már ennél ötletesebb variációt is. Ez persze ízlés kérdése. A zsűri picit meg is zavarodott a hallottaktól, azonnal elkezdték értékelni, már csak az hiányzott, hogy pontokat is adjanak rá.

Az adás vége érdekesen alakult. Puskás-Dallos Bogi és Stohl András került veszélyzónába, és végül az énekesnő távozott a műsorból. Holott Bogi ezúttal is kifogástalan teljesítményt nyújtott, de mint tudjuk, itt azért nagyon sok mindenen múlik, hogy ki marad versenyben – egy gyengébben teljesítő játékos is folytathatja, ha megfelelő számú elszánt rajongója van, akik hajlandóak is kézbe venni miatta a telefont. Remélhetőleg Puskás-Dallos Peti nem kap ki nagyon otthon, amiért nem indított elegendő emelt díjas hívást a feleségéért.

Az sem mellékes, hogy ki milyen feladatot kap. Sajnálatos módon a mostani szériában elmaradnak a nagy ívű dalok, amelyekben tényleg meg tudnák mutatni a versenyzők, hogy mire is képesek. Sok esetben pedig, hiába kap egy klassz karaktert valaki, a választott szám általában nem a legismertebb az adott előadó szerzeményei közül. Lehet, hogy szerencsésebb lenne olyan énekeseket, illetve slágereket leosztani, amelyeknél a versenyzőknek is nagyobb a mozgásterük és lehet velük akár katarzisélményt is okozni a stúdióban. Zámbó Krisztián feladata most valami ilyesmi volt, meg is lett az eredménye. A jövő heti feladványokat nézve elsősorban Vavra Bencétől várjuk, hogy Adele egyik világslágerével leénekelje a lámpákat a plafonról. Kár, hogy azt nem lehet tudni előre, hogy ki milyen dallal készül.

