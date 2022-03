Britney után szabadon, újabb világsztár kerülhet ki a gyámság alól

Amanda Bynes még évekkel ezelőtt került gyámság alá, mivel a mentális egészsége a lehető legrosszabb állapotban volt. Ám Britney Spears sikertörténetétől felbátorodva most ő is beadott egy kérvényt, hogy kikerülhessen a gyámság alól.

Ahogy azt korábban megírtuk, végre révbe ért a világhírű énekesnő, Britney Spears terve, hogy hosszú évek után végre kikerülhet apja gyámsága alól. Azonban nem ő az egyedüli híresség, akinek hasonló törekvései vannak. A még gyerekként ismertté vált Amanda Bynes ugyanis kilenc év után szeretne kikerülni szülei gyámsága alól, ezért beadott egy kérvényt. Bár elég szokatlan ez a lépése, mivel egy bíró még szeptemberben döntött arról, hogy 2023 márciusáig biztosan fenn fog állni a jelenlegi állapot.

A színésznő az 1990-2000-es években vált híressé, amikor is több produkcióban szerepelt, köztük televíziós műsorokban, illetve filmekben. A magyar nézők főképp a Miről álmodik a lány, a Micsoda srác ez a lány, illetve a Könnyű nőcske című filmekből ismerhetik, ám az Amanda show és a Tesóm nyakán című szériák főszerepét is ő alakította. Azonban az elmúlt években már nem színészi tehetségével hívta fel magára a figyelmet, hanem sokkal inkább a botrányos viselkedésével.

Amanda Bynes-t még 2012-ben kapták ittas vezetésen, ám végül két évvel később az ellene felhozott vádakat ejtették, három év próbaidőre bocsátották. 2013-ban ismét meggyűlt a baja a törvénnyel, ugyanis benzinbe áztatta a kutyáját, majd manhattani lakása előterében füvezett, így veszélyeztetéssel, illetve marihuána birtoklással vádolták meg. Amikor a rendőrök beléptek a 36. emeleti otthonába, állítólag egy bongot dobott ki az ablakon. A bíró 2014 júniusában végül elutasította az ellene indított eljárást.

2013 nyarán újra bajba keveredett, mikor tüzet gyújtott egy idegen kocsifelhajtóján Thousand Oaksban, ezt követően őrizetbe vették. 72 órás megfigyelésre kórházba is került, hogy megvizsgálják a mentális állapotát. Bynes szülei nem sokkal a kórházi kezelés kezdete után kérelmet nyújtottak be, hogy lányuk gyámság alá kerüljön, amit ideiglenesen el is fogadtak.

Bynes mentális egészsége azonban ismét romlani kezdett a kórházi kezelést követően. 2014 őszén a Twitter-oldalán osztott meg egy bejegyzést, amelyben azt állította, hogy az apja lelkileg és szexuálisan is bántalmazta. A szülei ártatlannak vallották magukat, aminek következtében a színésznő egy újabb posztban ismerte el, hogy apja valóban nem bántotta soha.

Az agyamban lévő mikrochip késztetett arra, hogy ezeket mondjam, de ő intézte el, hogy belém rakják a mikrochipet

– állította akkor zavartan, ami azt eredményezte, hogy újra gyámság alá került.

A színésznő nem sokkal később bejelentette, hogy bipoláris zavart diagnosztizáltak nála, így szülei 2018-ban ismét beadtak egy kérvényt, hogy Bynes még legalább 2020 nyaráig gyámság alatt legyen, ami hatásosnak bizonyult a számára, mivel egy későbbi nyilatkozatában elmondta, szüleinek hála négy évig józan tudott maradni. Sőt, elnézést is kért korábbi kijelentéseiért, amik azon évek alatt hagyták el a száját, amikor még aktív droghasználó volt. Egy interjúban elárulta, kokaint és MDMA-t is fogyasztott, azonban nem vetette meg az Adderallt sem.

Nincs egyedül

Ugyanazt gondolhatnánk, Britney Spears és Amanda Bynes esete különálló, ám jó néhány híresség van, akik hozzájuk hasonlóan gyámság alá kerültek. Köztük a The Beach Boys egyik alapító tagja, Brian Wilson, akit egy pszichológus, Dr. Eugene Landy kezelt félre. Azért volt szüksége szakemberre, mivel meggyűlt a baja a kábítószerrel, ám paranoid skizofrénnek diagnosztizálták és túlgyógyszerezték. Dr. Landy ráadásul egyre nagyobb mértékben kezdte átvenni az irányítást a zenész élete felett, a törvényes gyámja is lett. Ám Wilson családja végül pert indított, aminek köszönhetően 1992-ben megtiltották, hogy kapcsolatba lépjen a zenésszel.

Hasonlóképp járt az Eagles basszusgitárosa, Randy Meisner is, akit kezdetben a gyermekei szerettek volna gyámság alá helyezni, ám ő hallani sem akart erről, mivel nem akarta, hogy túlságosan beleszóljanak az életébe. 2016-ban viszont, miután elhunyt a felesége, ő maga kérte egyik barátját, Arthur Fordot, hogy felügyelje az ügyes-bajos dolgait.

Az egyik első gyerekfilmsztár, Mickey Rooney is megjárta a gyámsággal, mivel utolsó évei alatt bántalmazták, illetve saját rokonai lopták meg. A színész végül segítséghez folyamodott, egy ügyvéd intézte el, hogy visszaszerezhesse az irányítást a vagyona felett. A folyamatot egy jogász felügyelte, aki arról is gondoskodott, hogy a színész családja ne tudjon annyiszor kapcsolatba lépni vele, így megakadályozva a visszaéléseket. Rooney családja azonban a haláláig küzdött azért, hogy visszaszerezze a gyámságot.

