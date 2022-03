Rajonganak a magyar fővárosért a külföldi hírességek

Ahogyan arról az Index is beszámolt, a Mel Gibson a John Wick előzménysorozata, a The Continental forgatása miatt tartózkodik Magyarországon. A filmcsillagot először egy fővárosi étteremben szúrták ki néhány nappal ezelőtt, majd teljesen váratlanul meglátogatott egy csopaki borozót is, azonban nem ő az egyetlen világsztár, aki előszeretettel használja ki szabadidejét, ha a kötelesség hazánkba szólítja.

Ugyan a legtöbb színész és zenész általában munkaügyben látogat hazánkba – Budapest népszerű forgatási és koncerthelyszín – közülük sokan a főváros szerelmesei, így ha idejük engedi egy kis turistáskodás is belefér a programba.

Összegyűjtöttünk néhány világsztárt, akit ámulatba ejtett Magyarország és Budapest szépsége.

Mel Gibson

A 66 éves, Oscar– és Golden Globe–nyertes színészről a napokban röppent fel a hír, hogy Magyarországon, Budapesten tartózkodik legújabb filmje, a John Wick előzménysorozata, a The Continental előkészületei miatt.

A munka mellett azonban a szabadidejében sem csak a hotelszobában lógatja a lábát Gibson, először egy fővárosi étteremben kóstolta meg a helyi specialitásokat, majd meg sem állt egészen a magyar tengerig, szerdán már egy csopaki borozóban élvezte a balatoni borokat. Másnap sem állt meg az országjárás, Veszprémben egy, a vár alatt található vendéglátóhelyre is betért, ahol nem maradhatott el a fotó a sztár érkezésén igencsak meglepődő dolgozókkal.

Will Smith

A Golden Globe-díjas amerikai színész 2019-es budapesti látogatása bizonyára sokak tudatába beleégett, szinte naponta jelentek meg hírek és képek, hogy éppen melyik étteremben tűnt fel, vagy milyen budapesti nevezetességet látogatta meg.

Will Smith a Gemini Man című filmjét jött népszerűsíteni a magyar fővárosba, de ezen felül a tartózkodása során olyan ikonikus helyeken is feltűnt, mint a Széchenyi Gyógyfürdő, de a Lánchídnál is feltűnt, amelyre a szabályok ellenére felmászott és egy táncot is lejtett a rajongóinak örömére. A színészet mellett zenei karrierjével is kitűnő Grammy-díjas Smith közvetlenségével, és a Budapest iránti szeretetével hamar belopta magát a magyar emberek szívébe. Ráadásul, szinte bárkivel szívesen összeállt egy közös képre, vagy két jó szóra, aki merészkedett leszólítani a sztárt.

Arnold Schwarzenegger

Az osztrák származású korábbi kaliforniai kormányzó, színész, testépítő-ikon már visszatérő vendég Budapesten, korábban filmjei, edzőtermi kötelezettségei miatt, vagy mint politikus látogatott el hazánkba, aki olyannyira kedveli Magyarországot, hogy korábban az is kijelentette, sajnálja, hogy nem létezik már az osztrák-magyar monarchia, szerinte jó lenne újra egyesíteni szülőhazáját Magyarországgal. Schwarzeneggernek több magyar ismerőse van és volt, rendkívül jó viszonyt ápolt, a 2019-ban meghalt magyar-amerikai üzletemberrel, Andy Vajnával, akit többször is meglátogatott. Programjából a balatoni borozást ő sem hagyta ki, Mel Gibsonhoz hasonlóan Csopakon ivott meg egy két pohárkával a helyi különlegességekből.

Scarlett Johansson

A színésznő a Fekete Özvegy forgatása miatt még 2019-ben, a koronavírus megjelenése előtt érkezett Magyarországra, így szerencséjére minden fajta korlátozás nélkül, szabadon fedezhette fel Budapest nevezetességeit. Több étterembe és kocsmába is betért, de egy motorra is felpattant, hogy bejárja a várost, így szinte bárki belefuthatott itt tartózkodása alatt. A magyar főváros láthatóan komoly nyomot hagyott benne: Budapestet az egész Egyesült Államok megismerhette, ugyanis a színésznő az országban rendkívül népszerű Jimmy Fallon esti műsorában minden amerikai számára megtanította, hogyan is kell helyesen kiejteni város nevét.

Jamie Lee Curtis

A magyar gyökereire rendkívül büszke, kétszeres Grammy-díjas színésznő, többször is büszkén beszélt a Magyarországon nevelkedő felmenőiről. Nagyszülei magyar zsidó emigránsok voltak, így ő már ugyan az Egyesült Államokban született, ám előszeretettel látogat el Magyarországra. Nagyszülei zsidó származása miatt legutóbb Budapesten meglátogatta a Cipők a Dunaparton elnevezésű emlékhelyet, amelyről közösségi oldalán is megosztott egy fotót. Természetesen nem csak az emlékezésre jutott ideje Curtisnek, a város neves éttermeit, és nevezetességeit is végig járta a színésznő.

Freddie Mercury

A Queen 1986. július. 27-én adott emlékezetes koncertet az akkori Népstadionban, amely a vasfüggöny alatti időkben hatalmas szenzációnak számított. Az együttes frontembere Freddie Mercury a látogatás során olyannyira megtetszett az ország és az emberek vendégszeretete, hogy még a magyar országház épületére is szemet vetett, ugyan csak viccből de azt is megemlítette, hogy szeretne az építészetileg valóban párját ritkító épületbe. Jó (?) magyar szokás szerint a pálinkát is kénytelen volt megkóstolni, ami ugyan szerinte nagyon erős ital, de ízlett neki. Kiváló vendégként az elképesztő esti koncerten is készült egy különleges plusz meglepetéssel a frontember, a Tavaszi szél vizet áraszt című dalt meglepően jó magyar kiejtéssel, együtt énekelte a közönséggel.

(Borítókép: Mel Gibson amerikai színész a Blood Father című filmje bemutatója alkalmából tartott fotózáson a 69. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon 2016. május 21-én. Fotó: Ian Langsdon / EPA / MTI)