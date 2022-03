Megjött az HBO Max, búcsúzik az HBO GO

Az HBO Max, a WarnerMedia prémium-streamingszolgáltatása március 8-án megérkezett Magyarországra, és leváltja az HBO GO-t. Az HBO Max olyan márkák tartalmait kínálja, mint a Warner Bros., az HBO, a DC, a Cartoon Network és a Max Originals. Az HBO Maxon a Warner Bros. mozifilmjei 45 nappal a mozipremier után válnak elérhetővé. Minden tartalom felirattal és/vagy szinkronnal is elérhető lesz, egyes premier sorozatok rögtön szinkronnal érkeznek.

Az indulás előtti hetekben a Sony Pictures Television és a WarnerMedia bejelentette, hogy Közép-Kelet-Európára is kiterjeszti együttműködését, amelynek értelmében a régióban a Sony Pictures Entertainment (SPE) hamarosan érkező filmkínálatának egyes címei kizárólag az HBO csatornáin, illetve az HBO Max streamingfelületén válnak nézhetővé.

A válogatás az SPE legnagyobb kasszasikereit tartalmazza, köztük a Venom 2. – Vérontó, a Szellemirtók – Az örökség, az Uncharted, a Morbius és a Pókember: Nincs hazaút című filmeket. Az HBO tájékoztatása szerint az új felület kétszer annyi tartalmat kínál, mint a búcsúzó HBO GO.

A nemzetközi bemutatók mellett a következő hónapokban több exkluzív magyar film premierje is lesz az HBO Max-on: jön Zsótér Indi Dániel, Vida Orsolya és Dimeth Balázs Ferenc részben közösségi finanszírozásból készült, a 2020-as karantén időszakot misztikusan feldolgozó szkeccsfilmje, A Karantén Zóna. A platformon lesz a premierje két fesztivál díjas rövidfilmnek is: elsőként Holtai Gábor filmje, a Második kör érkezik, amelyben Lovas Rozi és Molnár Áron próbálnak eligazodni a bürokrácia útvesztőiben. A másik Aracsi Norbert Elfelejtett nemzedék című alkotása. Továbbá érkezik még a mozikban sikerrel futó, Kis Hajni kritikus és közönség kedvenc filmje, a Külön falka is.

Az HBO folyamatosan tölti fel a tartalmakat a Maxra, így előfordulhat, hogy azonnal nem jelenik meg minden a felületen, de a várakozások (és a Sorozatjunkie gyűjtése) szerint az alábbi sorozatok válnak elérhetővé a már meglévő HBO-s szériák mellett:

Vészhelyzet

Fringe – A rejtély

Kung Fu

Metalocalypse

Mom

Mr. Pickles

Nip/Tuck – Kés/Alatt

Tuti gimi

Parks and Recreation – Városfejlesztési osztály

Person of Interest – A célszemély

Pretty Little Liars – Hazug csajok társasága

Robot Chicken

Samurai Jack

Shameless – Szégyentelenek

Significant Mother

Smallville

Supernatural – Odaát

Kaliforniába jöttem

A mentalista

The OC – A narancsvidék

The Office – A hivatal

The Originals – A sötétség kora

Vámpírnaplók

The West Wing – Az elnök emberei

Két pasi – meg egy kicsi

HBO Max Originalok közül biztosan érkezik/marad: Peacemaker – Békeharcos, Station Eleven – Tizenegyes állomás, Made For Love – Szerelemre tervezve, That Damn Michael Che, Hacks – A pénz beszél, Head of The Class, Egyetemista lányok szexuális élete, The Prince, Ten Year Old Tom, Harley Quinn, A farkas gyermekei, A légikísérő, A pletykafészek, Love Life, X generáció, És egyszer csak…

A korábbi HBO GO-s előfizetőknek ezt kell tenniük:

Töltse le az appot, vagy látogasson el a play.hbomax.com/hu/hu oldalra.

Menjen a BEJELENTKEZÉS menüpontra.

Használja a jelenlegi HBO GO-azonosítóit (e-mail és jelszó), majd kattintson a bejelentkezésre.

Véglegesítse a regisztrációt.

Az HBO Maxra történő frissítés folyamatosan zajlott a reggeli óráktól, először több androidos tévén és a Play Áruházban jelent meg az applikáció, valamint az IOS felületén is letölthetővé vált. Az alkalmazás streamingeszközökön és játékkonzolokon is elérhető. Fontos, hogy az HBO Max alkalmazásba csak a felhasználói fiókhoz tartozó e-mail-címet és jelszót vezetik át, a lejátszási előzmények, a meglévő HBO GO-eszközök és egyéb beállítások nem kerülnek át.

Az HBO GO eddigi fix havi díja a közvetlen előfizetők számára 1890 forint volt, míg az HBO Max új ára havi 2390 forint lesz. Az aktív és közvetlen HBO GO-előfizetéssel rendelkező ügyfelek automatikusan átkerülnek az új felületre, ahol 33 százalékos kedvezményt kapnak, tehát az induláskor 1590 forintos havi díjat fizetnek majd. Azok az új ügyfelek, akik március 31. előtt regisztrálnak, szintén a kedvezményes havi díjjal fizethetnek elő a szolgáltatásra: az előfizetésük teljes időtartama alatt (amíg le nem mondják), a mindenkori havi díjból (amely változhat) 33 százalék kedvezményt kapnak. Március 31. után éves előfizetésre is lehetőség lesz, 12 havi eléréssel nyolchavi díj áráért.

