Puskás Peti is a határon van: Tragédia, ami itt történik

Folyamatosan érkeznek Ukrajnából a menekültek, akik a háború miatt kénytelenek elhagyni az otthonukat. A határnál önkéntesek várják őket, akik adományokkal, fuvarral igyekeznek segíteni, a munkájukat pedig egyre több közszereplő is támogatja. Puskás Peti tegnap a közösségi oldalán tudatta, hogy Záhony felé tartanak, ahova mostanra már meg is érkeztek. A színész-énekes videón mutatta meg, mi történik most a határnál, és hogyan próbálnak segíteni a menekülteken.

Megérkeztünk Záhonyba két vonat érkezése között egy nyugodtabb pillanatban, elhelyeztük a foodtruckot, de így is szembesültünk az önkormányzati dolgozók, a civil szervezetek elképesztő helyzetével és munkájával... mellbevágó élmény nem csak olvasni a híreket, hanem testközelből figyelni. Tragédia, ami történik, nincs kifogás, nincs magyarázat arra, hogy ne ítéljük el ezt a háborút, ne próbáljunk segíteni a bajbajutottakon. A legfontosabb szerintem, hogy hagyatkozzunk az emberségünkre, ne hazudjunk a helyzettel kapcsolatban és ne hagyjuk magunkat megvezetni. Emberek millió menekülnek el otthonukból bombák elől, 2022-ben Európában...

– olvasható a megosztott videó mellett, amelyben láthatóan a tapasztaltak miatt Puskás Peti el is érzékenyült, annyira mélyen érintette, amit az állomáson tapasztalt.

Tragikus ezzel szembesülni. Itt állnak családok, gyerekeket pelenkáznak, ahol csak tudnak, kialakítva egy külön kis sarok, amennyire ki lehet alakítani egy vasútállomáson játszósarkot gyerekeknek. Családok férfiak nélkül... szóval nagyon nehéz ehhez mit hozzáfűzni. Két hete még valaki otthon éli az életét, a megszokott életét, és arra kényszerül, hogy elhagyja a házát, a lakását, az életét, abban a bizonytalanságban, hogy valaha visszatérhet, és hogy egyáltalán a férfiak visszatérnek-e a családba, vagy csak a halálhírük érkezik meg. Tragikus ez az egész, ami történik, és azt gondolom, nincs kifogás arra, hogy ezt ne ítéljük el

– mondta Puskás.

A művész a korábbi posztjában azt írta, látva a színészkollégáit Nyíregyházán és Budapesten, akik már az első napokban civil önkéntesként vetették bele magukat a munkába, hogy segítsék az érkező menekülteket, ő is sokat gondolkodott a feleségével, Puskás-Dallos Bogival, hogyan tudnának támogatást nyújtani. A leendő vállalkozásuk már meglévő foodtruckjával indultak útnak, hogy segítsék az önkormányzat és a civilek munkáját a jelenlegi helyzetben – ne egy sátorban kelljen ebben az időben dolgozniuk, hanem egy étkeztetésre kialakított kocsiban.

Emellett adományokkal is igyekeznek támogatni az egyesületek munkáját, amelyek a menekült gyerekeket látják el higiéniai eszközökkel, játékokkal és egyéb hasznos dolgokkal a következő megterhelő időszakra. Puskás felhívta rá a figyelmet, hogy ehhez bárki csatlakozhat a 13620 adományvonalon. Aki önkénteskedni szeretne, annak a hogysegits.hu oldalát ajánlja, illetve az UNICEF, az Ökumenikus Segélyszervezet, a Budapest Bike Maffia és a Red Lemon Media kezdeményezéseit.

