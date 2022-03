Páros lábbal szállt bele Putyin barátaiba a Saturday Night Live

Ahogy arról korábban beszámoltunk, továbbra sem látni a végét az ukrán–orosz háborúnak, ami nemcsak az ott élők életére van komoly hatással, hanem súlyos csapást mér a magyar forintra is. A két ország között kirobbant konfliktust az egész világ figyelemmel kíséri, pláne mióta Putyin a legmagasabb készültségbe helyezte az atomrakétákat – amiből Oroszországnak van épp elég. Oroszország ellen már több szankciót is bevezettek, ám a hétvége folyamán az Amerikai Egyesült Államok ismét páros lábbal állt bele az országba.

A Saturday Night Live című show – amely eddig már 47 évadot megélt – legújabb, szombati adásában több hírességet is kifiguráztak. A főszerepben az orosz oligarchák voltak, akiknek az egykori amerikai elnök, Donald Trump Mar-a-Lago nevű klubjában szerettek volna pénzt gyűjteni a Fox News műsorvezetői, Tucker Carlson (Alex Moffat) és Laura Ingraham (Kate McKinnon). Céljuk az volt, hogy az Oroszország ellen hozott szankciók ellenére az oligarchák a továbbiakban is sugar daddyk maradhassanak, ami elég abszurd koncepció.

Ki fog vodkát önteni a szájukba?

– tette fel a kérdést a Laura Ingrahamet játszó Kate McKinnon.

A James Austin Johnson által alakított Donald Trump mindeközben a telefonon lógott, és többek között Rihanna testéről értekezett – utalva ezzel arra, hogy az exelnöktől a korábbiakban sem állt távol a testszégyenítés. Ha pedig eddig még nem lenne elég szürreális a jelenet, rátesz egy lapáttal a Steven Seagalként feltűnő Bowen Yang, aki kimonóba öltözve hajt végre egy-két tekvandógyakorlatot cimborája, Putyin kedvéért.

Továbbá Trump fia, Donald Trump Jr. (Mikey Day) is feltűnt az exelnök egykori tanácsadója, Kimberly Guilfoyle (Cecily Strong) oldalán. A színpadon adták elő a Csillag születik című filmből ismert dal, a Shallow háborúbarát változatát, amelyet eredetileg Lady Gaga és Bradley Cooper énekel. Míg végül a Trumpot alakító James Austin Johnson ragadott mikrofont, hogy előadja Putyinnak Frank Sinatra egyik slágerét, a My Funny Valentine-t, amely szabad fordításban annyit tesz, hogy Az én vicces szerelmem. Ám itt még nem volt vége, a későbbiekben Putyin magasságával (körülbelül 169 cm) kapcsolatban is megforgatták a kést az orosz elnökben:

Elképesztő, mennyi szenvedést el lehetett volna kerülni, ha Putyin csak néhány centivel magasabbra nő

– viccelődött a humorista Michael Che.

Míg egy másik komikus, Colin Jost a szenátor Lindsey Graham Kreml bennfenteseihez intézett javaslatával kapcsolatban mondta el véleményét, miszerint az a megoldás, ha valaki meggyilkolja az orosz vezetőt:

Elég undorító, hogy Lindsey Grahamnek valamiben igaza van.

(via NYPost)