Csóközön! Ma lenne 65 éves a humor nagyágyúja, Bajor Imre

Nyolc évvel ezelőtt kísérték utolsó útjára Bajor Imrét, aki élete folyamán megannyi boldog pillanatot okozott a közönségnek, ma töltené be 65. életévét.

Bajor Imre meghatározó alakja volt a színésztársadalomnak, ahogy a tévészakma is sokat köszönhet neki. Bár valószínűleg a fiatalabb generáció nagy részének sajnos nem sokat mond a neve, azonban akik ismerték a munkásságát, mind örömmel emlékeznek vissza rá. A színész 1957. március 9-én látta meg a napvilágot Budapesten, és egész hamar megtalálta a helyét, 19 évesen már az Állami Déryné Színházban játszott. Különösen sokat köszönhetett a Jászai Mari-díjas Verebes Istvánnak, aki a Hajós utcai Balettcipő nevű mulatóban fedezte fel, majd neki köszönhetően a Játékszínben is szerepet kapott egy darabban.

Egy 2012-es interjúban Bajor még így emlékezett vissza pályafutásának kezdeti éveire:

Pista szólt Berényi Gábornak, a Játékszín igazgatójának, próbáljon ki egy kisebb szerepben. Egy gyerekdarabban mutatkoztam be, utána rendezte Pista a Hyppolit, a lakájt, ahol neves színészek között játszottam. Innentől kezdve egyenes utam volt a pályán. Sok rendezővel dolgoztam, de Pistával a legtöbbet. Ez nemcsak munkakapcsolat, de szoros, mély barátság is kettőnk között.

Számtalan színházi szerep kötődik a nevéhez, a leghíresebb mind közül a Mágnás Miska című operettben való alakítása, amelyben Miska bőrébe bújt – ám egészségügyi gondjai miatt végül 2010-ben átadta másnak a szerepet. Összesen 43 darabban tűnt fel a pályafutása során, ám sokszor beszámolt róla, hogy minden előadása előtt ugyanúgy izgult, ezt egyáltalán nem tudta levetkőzni magáról az évtizedek alatt.

Létezik egyfajta elvárás velem szemben, amelynek meg kell felelnem. Minden este meg kell nyerni a közönség szívét, hiszen mindig mások ülnek a nézőtéren. Színre lépés előtt nap mint nap izgulok, de ez jó fajta stressz. Ha már nem lenne, akkor abba kéne hagynom a pályát

– mondta akkor a színész, aki még a Hyppolit, a lakáj 250. előadásán is ugyanakkora lámpalázzal állt színpadra, mint az elsőn.

A határ a csillagos ég

A Hyppolit, a lakájban nyújtott szereplésének köszönhette egyébként azt is, hogy a Szomszédok atyja, Horváth Ádám megkereste őt, és felajánlott neki egy szerepet, így 1990-től kezdve három éven át egy meleg női fodrászt, Oli urat játszhatta a szériában, aminek hála az egész ország megismerte, és beindult a szekér. Sorra jöttek a tévés, filmes felkérések, amiknek Bajor eleget is tett. Sőt, Oli úr egyik híres mondása, a Csóközön, olyan legendássá vált, hogy egyik önálló estje is ezt a nevet kapta, járta vele az országot.

A nézőközönség azonban leginkább a Heti Hetesből ismerhette meg, amelynek olyan ikonikus szereplői voltak, mint Hernádi Judit, Gálvölgyi János, Farkasházi Tivadar és Verebes István. Főképp Gálvölgyi volt az, akivel különös kapocs alakult ki közöttük. Egy hullámhosszon voltak és még a humoruk is annyira megegyezett, hogy teljesen természetesnek hatott, amikor ugratták egymást. A műsor egyik legemlékezetesebb pillanata – legalábbis, ami egymás ugratását illeti – is Bajor Imréhez fűződik, amikor is kikezdték amiatt, hogy kopaszodik, így az adásban minden hajjal kapcsolatos poént előszedtek a tarsolyukból.

Bajor egy interjúban arról is beszámolt, szerinte mi miatt vált ennyire sikeressé a Heti Hetes, ami hosszú évekre bebetonozta magát a legnépszerűbb műsorok közé:

Tudja, miért olyan sikeres a Heti Hetes? Mert ismert emberek beszélgetnek. Beszélgetnek. Ma olyan, hogy beszélgetnek emberek, nos ilyen nincs. Egyszerűen nem ülnek le, nem találkoznak. Ezeréves jóbarátok, akik soha nem vesznek össze. Egész egyszerűen öt percük nincs erre, mert rohannak a megélhetés után, teljesen őrült módon.

A Heti Hetesben egyébként gyakran élcelődtek az alkoholproblémáin is, amiről több interjúban is őszintén beszélt, és elismerte, szokott inni. Mint korábban mondta, az őt érő állandó stressz miatt kezdett el italozni, sőt cigarettázni is, mivel le akarta vezetni valahogy a feszültséget.

Igen, időnként iszom. Álságos lenne azt mondani, hogy nem, pláne egy ilyen szakmában, ahol mindennap névnapot, születésnapot, meg ilyen-olyan jubileumot ünnepelünk. A régi nagy színészkollégák is állandóan ittak, csak mindig letagadták. Tulajdonképpen mindenki ivott.

– magyarázta akkoriban, illetve azt is hozzátette, ő volt az első Magyarországon, aki be merte vallani, hogy a színházban a büfé és a pénztár érdekli a legjobban, ezért egy fegyelmit is kapott. Akkori állítása szerint legalább 35-öt.

Bajor a Szomszédokhoz hasonlóan vicces karaktert alakított az RTL Klubon futó Pasik! című sorozatban is 2000–2003-ig, amelyben szintén a Hernádi–Gálvölgyi–Bajor-triumvirátus merítette ki a humorfaktort. A színész a szériában Palikát játszotta, aki az üzletasszonnyal, Jucussal (Hernádi Judit) alkotott egy párt két évtizeden át, ám végül elváltak útjaik. A nőre rá is talált a szerelem Ernő (Gálvölgyi János) személyében, aki odaköltözött hozzá, ám a kapcsolatukat bonyolította, hogy Palika továbbra is ott lakott.

A tévés szereplések mellett Bajor a rádiózásban is remekelt, a Rádiókabaré című műsor – ami a Kossuth rádión fut azóta is – oszlopos tagjává vált. Sőt, a filmezés terén is nagyot alkotott. Szerepet kapott többek között a Meseautó, az Egy szoknya, egy nadrág, illetve a Le a fejjel! című alkotásokban is, utóbbiban egyébként szintén Hernádi Judittal és Gálvölgyi Jánossal együtt alakított.

Kezdődtek a problémák

Bajor Imre egész életében olyan szerencsés helyzetben volt, hogy kíváncsiak voltak rá az emberek, így számtalan felkérést kapott, ám azt ő sem gondolta, hogy egy szempillantás alatt fog munkaképtelenné válni. 2009-ben ugyanis eltörte a bokáját, amiből nem tudott olyan gyorsan felépülni, mint arra számított, így színházi és tévés szerepléseit is le kellett mondania. Mint azt egy interjúban elmondta, a kialakult helyzet depressziós állapotot idézett elő nála, ami kiküszöbölhető lett volna, ha tud dolgozni, de sajnos erre képtelen volt.

Két évvel később kimerültség miatt került kórházba, ám akkor kiderült, hogy a vérnyomásával sincs minden rendben. Végül egy hónapig a pihenésre koncentrált, majd újra munkába állt, ám 2014-ben megtudta, hogy agydaganata van, így újra kórházba került. Bár egészen Kínáig elment, hogy a hagyományos kezelések mellett egy ottani orvos is segítse gyógyulását, ám végül nem kezelték. Ugyanezen évben kiszáradás veszélye miatt szállították ismét kórházba, bár az ügyvédje ekkor arról nyilatkozott, hogy a hosszú ideje betegeskedő színész javuló állapotban van, ám 2014. augusztus 6-án mégis váratlan hír érkezett: Bajor Imre 57 éves korában elhunyt.

(Borítókép: Bajor Imre színművész jelenete 2006. november 30-án. Fotó: Bruzák Noémi / MTI)