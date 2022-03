Csillapíthatatlan volt a szexuális vágya az Oscar-díjas színésznőnek, Vivien Leigh-nek

A színésznő még az Elfújta a szél és A vágy villamosa című filmekben nyújtott alakításával vált ismertté, két Oscar-díjjal is jutalmazták. Második férjével, a szintén színész Laurence Olivier-vel is egy filmnek – az 1937-es Fire Over Englandnek – köszönhetően ismerték meg egymást, amiben szeretőket alakítottak. A barátságuk a későbbiekben komoly kapcsolattá alakult, majd 1940-ben össze is házasodtak, ugyan a frigyről nem lehetett sokat tudni. Egy március 10-én megjelenő könyv viszont lerántja a leplet nemcsak a házasságuk elfeledett titkairól, hanem Vivien Leigh egyik olyan oldaláról is, amelyet valószínűleg nem sokan ismerhettek.

A Daily Mail cikke szerint a pár meghívta otthonába a kritikus Kenneth Tynant és akkori feleségét, a regényíró Elaine Dundyt, akik tűkön ülve várták a náluk töltött napokat, ám csalódniuk kellett. Tynan később felidézte, egy délutánon úgy döntöttek nejével, hogy szundítanak egyet vendégszobájukban, így alsónadrágra vetkőzött. Elaludt, majd arra kelt, hogy valaki leszedi róla a paplant. Mire feleszmélt, Vivien Leigh – aki teljesen pucér volt a köntöse alatt – már fölé hajolt, és a nemi szervét fogdosta.

Először belementem a játékba, majd hirtelen arra gondoltam, milyen lehetetlenül hangzik, hogy a saját házában fekszem le annak a férfinak a feleségével, akit annyira tisztelek

– magyarázta Tynan, aki elmondása szerint halkan szólt Leigh-nek, aki nagy duzzogás közepette felállt, és lábujjhegyen átment Dundy oldalára. Tynan sietve felvett néhány ruhát, majd kirohant a szobából, miközben neje álmosan megölelte Leigh-t.

Ahogy azt Olivier az egyik barátjának elárulta, amikor nem dolgoztak, akkor minden idejüket együtt töltötték, sőt napi kétszer-háromszor szexeltek. A színésznő a későbbiekben így idézte fel ezen időszakát:

Azt hiszem, sosem éltem ilyen extrémen. Egyáltalán nem emlékszem rá, hogy aludtam volna, csak arra, mennyi értékes percet töltöttünk együtt.

Megcsalásból házasság

Vivien Leigh és Laurence Olivier afférjai már akkor tartottak, amikor a férfi még egy párt alkotott Jill Esmonddal, aki épp a terhessége utolsó szakaszában járt. Úgy buktak le, hogy Jill megérezte férjén Vivien Leigh parfümjét, így hamar összerakta a képet, ám bízott abban, hogy ez csak pillanatnyi fellángolás. Olivier-nek egyébként viszonya volt Greer Garson és Ann Todd színésznőkkel, valamint Peggy Ashcrofttal. Ám a Leigh-vel kialakított kapcsolata másnak ígérkezett, még otthonába is elvitte, hogy megmutassa neki újszülött gyermekét. Ami Leigh-t illeti, ő egy ügyvéddel, Leigh Holmannel volt együtt, aki legmerészebb álmaiban sem gondolta volna, hogy a színésznő el fogja hagyni őt és kétéves kislányukat.

Leigh és Olivier összesen két éven át titkolták kapcsolatukat, a színész igazi házasságtörőnek tartotta magát, és kétségbeesett volt a kialakult helyzet miatt. Azonban váratlan fordulat következett, mivel Olivier felesége, Jill felkereste Leigh-t, majd közölte vele, ha viszonyt akarnak folytatni, csinálják, de hadd maradjon a férjével. Bár a színésznő csak elterelte a szót, így Jill tudta, elvesztette a csatát. A hoppon maradt Jill, illetve Vivien Leigh korábbi férje is megsínylették a huzavonát. Jill teljesen összeomlott, és szinte egyik napról a másikra őszült meg, míg Leigh férje reménykedett abban, hogy a színésznő egyszer még visszatér hozzá, azonban nem így lett.

Vivien Leigh és Laurence Olivier – vagy ahogy sokan becézték, Larry – kapcsolata főképp a szenvedélyen alapult, bár úgy tűnt, mindenük megvan, álomszerűnek tűnt a kettejük közötti kapocs, ám belülről mindkettejüket emésztette valami, aminek köszönhetően egy szempillantás alatt vált pokollá a kapcsolatuk. A pár közös házat vett Chelsea-ben, ám Olivier egyik barátja szerint a színész igen gondterhelt volt ebben az időszakban. Olivier el is árulta neki, hogy ez amiatt volt, mert Leigh állandóan szexelni akart. Ám a férfi időbeosztása igen szűkös volt, mivel három darabban is szerepelt ekkor, illetve egy filmet is forgattak. Bár barátaikra mindig szakítottak időt, Hayley Mills színésznő úgy emlékszik, hogy egyszer meghívták a szüleit, Johnt és Maryt, illetve Stewart Granger színészt – akit Jimmyként emlegettek – és feleségét, Elspeth Marchot vacsorára, ahol különös dolgot tapasztaltak.

Amikor a szüleim megérkeztek, bevezették őket a nappaliba, ahol Vivien és Larry, valamint Jimmy és Elspeth a kanapé körül helyezkedtek el, mindannyian meztelenek voltak, csak egy nyakkendőt viseltek

– magyarázta Hayley Mills.

Dührohamot kapott

1938-ban Olivier Los Angelesbe utazott egy film, az Old Vic kedvéért, azonban Leigh Londonban maradt, mivel ott játszott egy színdarabban. A férfi azonban mindennap telefonált neki, amire hajmeresztő összeget volt képes áldozni, 50 fontot költött egy hívásra, ami ma 3580 fontnak, azaz 1,6 millió forintnak felel meg. Ez egyébként a tízszerese volt az Old Vic című filmért kapott heti fizetésének. Amikor Olivier nem telefonált, szerelmes leveleket írt, összesen körülbelül 200-at, amelyek egyenként a 30 oldalt is elérték. A pár végül másfél évre rá házasodhatott össze, mivel addigra elváltak korábbi párjuktól.

Négy évvel később Leigh teherbe esett, ám a Caesar és Kleopátra film forgatása alatt elvetélt, ami nagyon mélyen érintette. A forgatásra visszatérve összeomlott, amikor egy apró hibát talált a jelmezén. A színésznőt hazaküldték, bár ő egyáltalán nem gondolta, hogy a viselkedése kifogásolható lett volna. Végül öt hétig otthon maradt, állandóan ingadozott a hangulata, dühöngött, még a férjét is bántalmazta, aki nem tudta, mi lehet a gond. Leigh bipoláris zavar jeleit mutatta, amit akkor mániás depresszióként ismertek. A színésznő elvállalt egy darabot is, hogy a munkába temetkezzen, ám végül mégsem tudott szerepelni, mivel depresszióba esett.

Leigh olyan mélypontra került, hogy teljesen kiszámíthatatlanná vált a viselkedése, hol jókedve volt, hol teljesen maga alatt volt. Betegségének köszönhetően olyan dolgokat is megtett, amelyekre egyébként nem lett volna képes. Olykor órákon át verte a férjét, aki nem tudott mit kezdeni a kialakult helyzettel. Megesett, hogy a színésznő gondolt egyet, és ékszereket, értékes tárgyakat ajándékozott, míg máskor egy pletykalap munkatársának adta a nercbundáját. A színésznő éjszakánként aludni sem bírt, csak nappal, így áthívta a barátait, akiket gyertyafényes vacsorával várt, ám férjének, Olivier-nek kezdett elege lenni abból, hogy minden este van náluk valaki, párja viszont nem tudott leállni. Juliet Mills színésznő elmondása szerint egyik alkalommal, amikor a pár otthonában járt, hallotta őket veszekedni, majd Olivier kirohant a szobából.

Körülbelül fél órával később füst kezdett el terjengeni: Vivien felgyújtotta az ágyat

– emlékezett vissza Juliet Mills.

Bár elég nyilvánvaló volt, hogy Leigh mentális betegséggel küzdött, ám kevesen értették meg, hogy szokatlan viselkedése mögött ez állhat. Volt, aki azt gondolta, az alkohol tehet mindenről, míg más úgy vélte, túlságosan elkényeztetett, és amiatt nézett a pohár fenekére, mert nem sikerült elérnie, amit akart. Vivien Leigh végül leszokott a cigarettáról és az alkoholról is, és igyekezett a munkába temetkezni, ahogy férje is, ám a helyzet nem javult. 1948-ban úgy döntöttek, hogy Ausztráliába mennek turnézni néhány olyan színdarabbal, amelyekben mindketten főszerepet játszottak. A kritikusok áradoztak, viszont a színfalak mögött Leigh tombolt.

A hazafelé vezető úton mindent megtett annak érdekében, hogy provokálja férjét. Direkt kihívóan öltözött, mindenki előtt becsmérelte, és más férfiakkal táncolt. A pár alig szólt egymáshoz, amíg Nagy-Britanniába nem értek. Végül hetekre rá a színésznő kijelentette férjének:

Már nem szeretlek. Nincs senkim, vagy ilyesmi. Vagyis még mindig szeretlek, de másképp, valahogy úgy, mint egy testvért

– mondta, amire Olivier a későbbiekben így emlékezett vissza:

Olyan érzés volt, mintha azt mondták volna, hogy halálra ítélnek. Mintha a világ legügyesebb sebésze távolította volna el a szívemet.

Leigh e kijelentését valószínűleg nem gondolhatta komolyan, mivel továbbra is szexelt férjével. A bipoláris zavarban szenvedő emberekre, akik nem kapnak kezelést, jellemző, hogy erőszakossá, hiperszexuálissá válnak, ahogy az sem áll távol tőlük, hogy ott forgatják meg a kést a másikban, ahol a legjobban fáj. A színész John Gielgud elmondása szerint a kirohanásai után gyakran levélben kért bocsánatot azoktól, akiket megbántott.

Őrült nőt alakított

1949-ben Vivien Leigh-nek lehetősége nyílt arra, hogy egy újabb szerepben tűnjön fel. A vágy villamosa című színdarabban egy mentálisan instabil, megőrülés határán lévő nőt kellett alakítania. Bár férje figyelmeztette, hogy ez a szerep újra előhozhatja belőle a korábbi kirohanásait, Leigh végül elvállalta. Az emberek három napig sorban álltak, hogy jegyet szerezzenek rá, és a kritikusok is elismerték alakítását. Ám a darab miatti mindennapos stressz újabb mániákus epizódot váltott ki belőle.

Ez akörül volt egyébként, amikor a kritikus Kenneth Tynant környékezte meg, és bújt be az ágyába. Nem meglepő, hogy ő volt azt egyedüli, aki negatív értékelést adott a teljesítményére. Leigh teljesen beleőrült a szerepbe, az előadások után a piros lámpás negyedben sétálgatott, és beszélgetett a prostituáltakkal. Bár ezen alakítása a legrosszabbat hozta ki belőle, ám 1950-ben mégis elvállalta, hogy a darab filmes adaptációjában is főszerepet játsszon, Marlon Brandóval együtt, akivel közelebbi viszonyba került. Brando gyakran piszkálta Oliviert, amit Leigh nagyon mulatságosnak talált, sőt Brando a későbbiekben arról is beszámolt, hogy a színésznő hűtlen volt. A pár kapcsolata ekkor már nem volt az igazi, állandóan kiabáltak, veszekedtek egymással, így történt ez akkor is, amikor Olivier meglátogatta nejét a forgatás kezdete után.

Szinte mindenkivel lefeküdt. Bár kezdett lelkileg jobban lenni, ám fizikálisan folyamatosan roppant össze

– magyarázta Brando, aki azt is hozzátette, ő is lefeküdt volna vele, ha nem Olivier lett volna a férje, aki állítása szerint pontosan tudta, hogy Leigh megcsalja, de úgy tett, mintha nem is sejtené.

Állítólag Scotty Bowers is Leigh szeretői közé tartozott, akivel még a magyar származású filmrendező, George Cukor otthonában találkozott, ugyanis a színésznő néha Cukor vendégházában töltötte az éjszakákat. Elhívta ide Bowerst is, aki így emlékezett az együtt töltött idejükre:

Óvatosnak kellett lennünk. George nem aludt mélyen, így még a legkisebb zajra is felébredt. Viviennel egymásra néztünk, halkan elkezdtünk kuncogni, majd igyekeztük a lehető legkevesebb hangot kiadni, amíg szenvedélyesen szexeltünk.

Másnap reggel azonban a színésznő a fésülködőasztalánál ülve bámulta a tükröt, és nem volt hajlandó felvenni a szemkontaktust Bowersszel. El is barikádozta magát a fürdőszobában, azt követelve, hogy a férfi menjen el, majd pár perc múlva már zokogva jött elő, és azt kérdezte, este megint eljönne-e hozzá. Ez a viselkedés pedig csak még inkább alátámasztja, mennyire megkeserítette mentális betegsége Leigh mindennapjait. Ugyan ő maga sosem ismerte el, hogy problémái lennének. Egy újságírónak, aki a hogyléte felől érdeklődött, a következő választ adta:

Semmi gond nincs velem. Jól vagyok. Nem tudom, hogyan terjedtek el ezek a pletykák. Volt egy kis összeomlásom, de már teljesen felépültem

– állította a színésznő, akinek sosem sikerült teljesen felépülnie.

