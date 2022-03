Az RTL Klub műsorra tűzi Volodimir Zelenszkij vígjátéksorozatát

A március 20-i tervezett premier után A nép szolgája című sorozat első évada minden vasárnap 18.50-től dupla epizóddal látható majd az RTL Klubon. A 2015 és 2019 között gyártott széria epizódjait a televíziós sugárzást követően az RTL Most-on is megtekinthetik a nézők.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök politikai pályafutása előtt hazájában népszerű színész, komikus, forgatókönyvíró, filmproducer és rendező volt. Studio Kvartal 95 néven alapított produkciós cége számos filmet, rajzfilmet és televíziós sorozatot gyártott, köztük az Ukrajnában nagy népszerűségnek örvendő A nép szolgáját is. 2018-ban alapított politikai pártjának neve is megegyezik a sorozatának címével.

A szórakoztató vígjátéksorozat középpontjában a Zelenszkij által alakított szerény és őszinte középiskolai történelemtanár, Vaszilij áll, aki egyik napról a másikra elnökjelöltként a választási kampány kellős közepén találja magá. A hirtelen jött népszerűség eredménye, hogy Vaszilijt megválasztják Ukrajna elnökének, a sorozat nézői pedig szemtanúi lehetnek, amint az újdonsült államfő megpróbál helytállni az ország élén. Vaszilij nem kíván változtatni korábbi, megszokott életmódján: továbbra is a szüleinél szeretne lakni, a hónap végén pénzt kér kölcsön a barátaitól, és ragaszkodik ahhoz, hogy biciklivel járjon munkába. Mindezt úgy, hogy most már ő az ország legfontosabb embere.

A nép szolgája a premiert követően minden nézettségi rekordot megdöntött a sorozatot sugárzó ukrán tévécsatornán. A három évad mellett egy mozifilm is készült, a produkció pedig számos nemzetközi tévés díjat is bezsebelt. A filmes sikeren felbuzdulva jelentette be Volodimir Zelenszkij indulási szándékát elnökjelöltként a 2019-es ukrán elnökválasztáson, amelyet végül nagy többséggel meg is nyert.

A forgalmazó és az RTL Magyarország is jótékonykodik

A nép szolgája nemzetközi forgalmazási jogaival rendelkező Eccho Rights a sorozat értékesítéséből származó jutalékának saját költségek nélkül becsült összegét, 50 ezer eurót jótékony célra, az Ukrán Vöröskereszt számára ajánlotta fel. A sorozat sugárzási jogainak megvásárlásával az RTL Magyarország ezt a jótékony célt támogatta, emellett a médiavállalat további adománnyal támogatja az ukrán háború menekültjeinek megsegítését.

Az elmúlt másfél hétben az RTL Klub nézőinek köszönhetően a Fókusz hétköznap esti műsorideje alatt már eddig is több mint 36 millió forintnyi felajánlás gyűlt össze a 1353-as adományvonalon keresztül az Ökumenikus Segélyszervezet javára. Mindemellett az RTL Magyarország 30 millió forintot ajánl fel az Ökumenikus Segélyszervezet áldozatos munkájának támogatására, az ukrán rászorulók megsegítésére – tájékoztatott a csatorna.