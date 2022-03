Földcsuszamlás döntheti romba Harry herceg és Meghan Markle otthonát

Ahogy arról a korábbiakban beszámoltunk, Harry herceg és Meghan Markle még 2020-ban döntöttek úgy, hogy búcsút mondanak királyi kötelezettségeiknek, amire II. Erzsébet királynő áldását is adta. A pár ezt követően az Amerikai Egyesült Államokba költözött, egy kis túlzással élve azt is lehetne mondani, hogy a brit sajtó üldözte el őket odáig. Tekintve, hogy minden lépésüket nyomon követték. Erről tanúskodik a herceg egyik kijelentése is a közelmúltból, amikor is azt állította, nem meri az Egyesült Királyságba vinni gyermekeit, ha nem kapnak kellő védelmet.

Harry herceg és Meghan Markle bár új otthonba költöztek, ám ott is sikerült feltalálniuk magukat. Az általuk alapított Archewell alapítványnak köszönhetően vehettek át ugyanis egy díjat nemrég hálaképp a rászorulóknak nyújtott segítségükért. Ugyan a munkájuk terén sikert sikerre halmoznak, ám egy nem várt veszély miatt most más kerülhet fókuszba az életükben.

A legfrissebb hírek szerint ugyanis egy közelgő vihar következtében kialakuló árvíz komolyan veszélyezteti a pár Montecitóban álló, 11 millió fontot, azaz jelenlegi árfolyamon 5,2 milliárd forintot érő otthonát, amit földcsuszamlás dönthet romba. Nyilvánosságra került egy térkép, amelyen azt mutatják, hogy a herceg és Markle háza azon területre esik, amely veszélybe kerülhet. Egyesek információk szerint a pár épp tervezi eladni a házukat, aminek akár ez is lehet az oka. Pontosabban a térképen azt a házat jelölték meg, ami Harryék otthona mellett van – amely két patak között fekszik –, ám a természeti katasztrófa könnyen elérheti az ő lakhelyüket is.

Mint kiderült, annak köszönhetően fordul elő egyre több földcsuszamlás Santa Barbara azon területén, mivel az utóbbi időben az erdőtüzek miatt a lángok martalékává vált a dombos területeket védő növényzet nagy része, illetve a szárazság miatt a növényzet is lassan nő vissza.

Öt éve is tragédia történt

A félelem nem alaptalan, 2017-ben egyszer már nagy természeti katasztrófa sújtotta ezt a területet. A 2017-es év végén ugyanis óriási erdőtüzek pusztítottak Santa Barbara megyében, amelyek összesen 1063 épületet tettek tönkre, ezzel 2,2 milliárd dollár kárt okozva. Sőt, 2018-ban egy vihar következtében 130 ház dőlt romba, ami 23 halálos áldozatot is követelt.

A 62 éves Terry Cuningham, aki Harryék házának előző tulajdonosa volt, elárulta, bár a korábbi földcsuszamlások nem érintették az ingatlant, az pont olyan közel helyezkedik el a patakhoz, hogy komolyan kelljen venni a figyelmeztető előrejelzéseket.

John Frye, aki Santa Barbara megye árvízvédelméért tartozik felelősséggel, ugyanakkor azt is kijelentette:

Itt nem az a kérdés, hogy megtörténik-e, hanem hogy mikor.

Egy igazi palota

Harry herceg és Meghan Markle egyáltalán nem aprózták el a házvásárlást, az egyesült államokbeli Santa Barbara megyében egy olyan ingatlant vásároltak, ami inkább egy palotának nevezhető. A Montecitóban álló otthon 18 671 négyzetméteres, amiből csak a ház tesz ki körülbelül 4050 négyzetmétert. Otthonukban összesen kilenc hálószoba és 16 fürdőszoba kapott helyet, ám ez még nem minden.

A 2003-ban épült, mediterrán stílusú épületet még 2009-ben kaparintotta meg egy orosz üzletember, Sergey Grishin 25,3 millió dollárért, ám a későbbiekben már jóval megnőtt az ingatlan értékei, így 34 millió dollárért próbált továbbadni rajta. A pár azonban ennél viszonylag „olcsóbban” juthatott hozzá a házhoz, amiben található többek között könyvtár, edzőterem, kétféle szauna, lift, illetve játék- és moziterem is.

Sőt, van egy különálló vendégház két hálószobával és fürdőszobával, továbbá egy teaház, játszótér, teniszpálya, úszómedence, rózsakertek, több száz éves olajfák és óriási olasz ciprusfák is találhatóak a telken.

