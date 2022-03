Kanye West élve temetné el Pete Davidsont

Kanye West egy igencsak baljós hangulatú, gyurmafigurákból készített, fekete-fehér klipet posztolt az Eazy című számához, amely pont azon a napon jelent meg, amelyiken a bíróság kimondta, Kim Kardashiana továbbiakban már hivatalosan sem a felesége.

A videóban feltűnő gyurmafigura összetéveszthetetlenül a humorista, színész Davidsont akarja ábrázolni, aki felé konkrét üzenetet is célzott a rapper a dalban.

Istenem óvj meg az összeomlástól, hogy szétrúghassam Pete Davidson seggét

– mondja a számban a haragos West, aki azóta támadja Kim Kardashian színész párját, mióta kiderült, összejöttek. Annak ellenére is, hogy Westre is rátalált a szerelem közben, vagy ha az nem is, új párra lelt, újdonsült barátnője megszólalásig hasonlít ex-feleségére.

A klip tulajdonképpen egy nyílt fenyegetés, ugyanis Pete Davidsont abban először megkötözik, zsákot húznak a fejére és elrabolják, majd élve elássák. Ezután West rózsamagokat szór jelenlegi legnagyobb ellensége fejére. Amennyiben ez nem lenne elég célzás, miután a virágok kinőnek, a zenész levágja a rózsákat és egy olyan autóba teszi be a csokrot, amilyen Kim Kardashian háza előtt állt Valentin napon...

A klipen a social média közössége azonnal felháborodott, szerintük West most túl messzire ment azzal, hogy Pete megöléséről, haláláról rappel. Korábban pedig többször is összeszólalkoztak már a közösségi felületeken, West amiatt esett neki Davidsonnak, mert szeretné, ha nem találkozna a gyerekeivel a színész, aki szerinte szánalmas alak, amiért elcsábította tőle a feleségét.

