Azt javasolták Drake-nek, fiával együtt lője le magát

A rapper megelégelte a zaklatást, távolságtartási végzést kérvényezett egy nő ellen, aki már 2017 óta követi mindenhova, már halálosan is megfenyegette.

A rajongók könnyen át tudnak esni a ló túloldalára, ha kedvencükről van szó, ezzel nem kevés kellemetlen pillanatot okozva az adott hírességnek. A világhírű rapper, Drake is zaklatás áldozata már hosszú évek óta. Egy nemrég nyilvánosságra került dokumentumból ugyanis kiderült, hogy a zenész távolságtartási végzést kérvényezett egy 29 éves nő ellen, aki már évek óta a kaliforniai otthona környékén ólálkodik.

Mint kiderült, a nő fenyegető e-maileket küldött Drake-nek, a halálát kívánta, sőt azt javasolta, hogy lője le saját magát és kisfiát is. A rapper ügyvédje, Larry Stein a beadványban azt közölte, Drake még a múlt hónapban is olyan e-maileket kapott, amelyben a nő arra sarkallta, repítsen golyót a saját fejébe most azonnal.

A zaklató ennél messzebbre is ment, mivel úgy próbálta meg felvenni a kapcsolatot a zenésszel, hogy 4 milliárd dollárra beperelte, illetve távolságtartási végzést kért Drake ellen. Ahogy az a dokumentumban olvasható, a nőt már 2017-ben letartóztatták egyszer, mivel megpróbált behatolni a rapper otthonába.

A hölgy zaklatása és megszállottsága miatt szorongani kezdtem, ami azóta is így van, aggódom a magam és a családom biztonságáért

– fejtette ki a beadványban Drake, aki azt szeretné, hogy zaklatója ne jöjjön a 100 méteres körzetébe, és hagyja békén őt, a családját és az otthonát.

Nem először fordult elő

Drake-nek egyszer már keresztül kellett mennie hasonló megpróbáltatásokon, mivel nem a fentebb említett 29 éves nő volt az egyetlen őrült rajongója. Egy évvel ezelőtt például egy késsel felfegyverzett hölgy próbált meg bejutni torontói ingatlanának területére.

A torontói rendőrség akkor úgy nyilatkozott az esetről, hogy a betolakodót, akinél kés volt, sikerült letartóztatniuk. Mint közölték, szerencsére nem tudott behatolni a rapper otthonába, így sérülés sem történt, ám az rejtély volt a számukra, mégis mit keresett ott.

Ez normális lenne?

Drake mellett jó pár egyéb híresség tudna ódákat zengeni, annyi meghökkentő történet van az őrült rajongókkal kapcsolatban. A brit énekesnő, Jessie J egyik imádója például odáig ment, hogy mikor megtudta, kedvence a lábát törte, akkor a sajátjával is így tett. Sőt, megszerezte az énekesnő személyes elérhetőségét is, majd küldött neki egy képet törött végtagjáról, illetve egy üzenetet, amelyben leírta, bármit megtenne, hogy olyan legyen, mint ő. Jared Leto sem panaszkodhat, aki 2013-ban kapta meg egy rajongója levágott fülét azzal az üzenettel, hogy: „Figyelsz?”. A Jonas Brothers tagjai még bizarrabb ajándékot kaptak, egy elpusztult cápabébit egy csőben. Azóta sem értik, miért küldték el nekik.

(Via Page Six, Buzzfeed)

(Borítókép: Drake 2021. szeptember 10-én. Fotó: Joseph Okpako / WireImage / Getty Images)