Majka nekiment Gődénynek: Hogy a büdös picsába alszol te?

Pénteken közleményt adott ki Gődény György pártja az orosz–ukrán háború kapcsán. A Normális Élet Pártja sajnálatosnak nevezte, hogy mindenki úgy beszél a békéről Magyarországon, mintha azt egyedül Oroszország sértette volna meg, szerintük ugyanis ezt az ukránok is megtették az orosz etnikum elleni agresszióval. Mint írták, a szomszédban dúló háborúval kapcsolatban a béke előmozdítását támogatják, elsősorban azt, hogy „garanciák szülessenek arról, hogy az ukrán kormány befejezi az ukrajnai orosz lakossággal »szembeni katonai akciókat«, amelyek a konfliktus egyik kiváltó okai voltak, valamint Oroszország szüntesse be a katonai akciókat, és a felek üljenek tárgyalóasztalhoz.” Hangsúlyozták:

Támogatjuk a térség katonai alapú pacifikálását akár orosz részről is, amennyiben az a helyzet normalizálására irányul, és minimálisra csökkenti az ukrán lakosság szenvedését, és a legjobban megkíméli az ország infrastruktúráját.

A közleményben azt is kiemelték, egyetértenek azzal, hogy az ukrán vezetés törekedjen egyben tartani Ukrajnát, megakadályozva két független újorosz állam létrejövetelét, de azzal nem érthetnek egyet, hogy ezt erőszakkal tegye. Hozzátették: a demokratikus önrendelkezés elvét tiszteletben kell tartani a két új állam esetén is, és elítélik azt az európai gyakorlatot, hogy ebben a kérdésben a nagyhatalmi játszmák miatt nem vetődik fel a szuverenitás kérdése. Végül megjegyezték:

Megértjük az orosz fél aggodalmát is Ukrajna NATO-csatlakozásával kapcsolatban, és elítéljük, hogy az atlanti blokk terjeszkedésével, újabb és újabb fegyverrendszerek telepítésével tovább provokálja Oroszországot.

Majoros Péter, aki az orosz invázió kezdete után az elsők közt fejezte ki szolidaritását az ukránokkal, a közösségi oldalán reagált Gődény György pártjának közleményére, egy cseppet sem kímélve a szervezet vezetőjét.

– kezdte a rapper, hozzátéve: számára felfoghatatlan, de tény, hogy vannak akik tátott szájjal hallgatják és nézik Gődényt. Rámutatott, hogy ezen emberek nagy része szerinte nem is sejti, hogy bár a nevét a mai napig tudományos fokozattal használja (dr.), de Gődény nagyjából annyira orvos, mint Majka operaénekes.

Mi jöhet még? Holnaptól a kamu táplálékkiegészítőid mellé jódtablettát is elkezdenél árulni? Hogy a francba tud egyáltalán bármilyen normális cég is azonosulni veled? Minden helyzetet meglovagolva próbálsz a felszínen maradni. Birkázod azokat, akik az észszerűségre, gyakorlatra, tudományra hagyatkozva alkotnak véleményt, közben meg te vagy, aki az igazi birkáknak hazugságokkal tömi a fejét, hogy ők cserébe a zsebed tömjék tele. Ha valaminek a doktora vagy, akkor az a hazugságoké.... És most??