Fenyő Miklós halálhírét keltették

A napokban töltötte be 75. életévét a magyar rock and roll megtestesítője, Fenyő Miklós, aki születésnapja alkalmából az Indexnek is adott egy interjút. Ebben többek között arról számolt be, hogyan érintette, amikor feloszlott a Hungária.

Az énekes a Népszavának idézte fel azt az epizódot, amelyhez ugyan nem sok köze volt, ám egy félreértés miatt gyilkosságról szóló hírek középpontjában találta magát. Mint ismeretes, 1998-ban gyilkolták meg Fenyő János vállalkozót, a Vico médiabirodalom alapítóját, ám egy magyar tévécsatorna riportere azt állította, valószínűleg Fenyő Miklós az áldozat, majd nem sokra rá már azt jelentette be, hogy biztosan ő halt meg.

Záporoztak a telefonhívások, nyilván az együttérzését akarta kifejezni minden ismerős a családnak, s azt a csendet nem tudom leírni, amely akkor támadt, amikor én szóltam a kagylóba. A tévétől aztán levelet kaptam sűrű elnézésekkel. De nem ez a fontos. Hanem az, hogy számomra negyedszázada valóban minden nap ajándék

– fejtette ki a zenész.

(Borítókép: Fenyő Miklós 2014 júniusában. Fotó: Zih Zsolt / MTI)

