Gődény György nyílt vitára hívta Majkát, a rapper egy feltétellel vállalja

Majoros Péternél kiverte a biztosítékot a Normális Élet Pártjának pénteki közleménye, amelyben Oroszország mellett kiállva azt írták, az ukránok is megsértették a békét, és a NATO provokálja Oroszországot. A műsorvezető, dalszövegíró, rapper a közösségi oldalán üzent Gődény Györgynek, egy cseppet sem kímélve a párt vezetőjét. Szavai a címzetthez is eljutottak, aki ezeket ugyan „szimpla anyázásnak” minősítette, végül úgy döntött, egy videóbejegyzésben mégiscsak reagál, szerinte ugyanis Majoros Péter nem értette meg a közleményük tartalmát.

Majoros úr nem abszolválta, nem értette meg ezt a szöveget, ami tőle nem is váratlan. (...) Korábban is belém állt több youtube-os élőben, és a kórházból osztotta az észt, hogy én milyen hülye vagyok, és mennyire nem értek a járványokhoz, a vírusokhoz, semmihez. Ő mint – nem akarok megbántani senkit – villanyszerelő ehhez abszolút ért.

A videó első felében Gődény elmagyarázta, mit akartak üzenni a közleményükkel, majd kicsit részletesebben is visszakanyarodva az oltáspárti-oltásellenes vitájukra Majoros viselkedéséről kijelentette, szerinte agybajt kapott. Úgy véli, a rappernek biztosan vannak olyan sérelmei, amiket ő nem ért, viszont igény lenne rá, hogy rendezzék a soraikat. Ezért úgy döntött, felkéri, hogy személyesen vitassák meg a nézeteltéréseiket.

Hozzád szólok most, idefigyelj, Majoros Péter. A te szavaiddal élve ne legyél az élet bábja. Gyere csak közelebb, és nézz csak a szemembe! Azt mondom neked, találkozzunk március 14-én hétfőn a fővárosban, valami semleges helyen, és face to face beszéljük meg a problémákat. Én igyekszem egy moderátort is elhívni ide, aki fogja a kicsi kezedet, nehogy féljél, gyere el, és próbáld elmondani, mi a gondod velem. Én korábban soha nem szóltam vissza neked, nem mondtam semmit, de most már betelt a pohár, ahogy a mondás tartja, az embernek akármilyen kevés vére van, az is felforr egyszer.

Íme Gődény György videóüzenete:

Nem kellett sokat várni arra, hogy Majoros Péter reagáljon a kihívásra. A műsorvezető, dalszerző, rapper szintén egy élő videóban üzent. Kijelentette: nagyon örül, hogy Gődény György végre „előbújt a kis barlangjából”, és valamilyen formában tiszteletét tette nála, az pedig, hogy vitára hívja, egyenesen fantasztikus. Megjegyezte azt is, nagyon kedves, hogy Gődény maga választott időpontot, és még moderátort is fogadna a beszélgetéshez, aminek viszont ő nem sok értelmét látja, hiszen már mindent elmondott és leírt arról, hogy mi a gondja vele. Miután a problémáit röviden újra sorra vette, kijelentette, elvállalja a vitát, de csak egy feltétellel.

Abban az esetben állok szóba veled, ha egy kis táskában elhozol 150 millió forintot. Bizony. Amit tőlünk loptál el. Tőlem is. Sőt az emberektől. Azoktól az emberektől is elloptál 150 millió forintot, akik tátott szájjal követnek téged a neten. Ha elhozod azt a 150 millió forintot, szépen elsétálunk vele oda, ahonnan hoztad, és befizetjük. Visszaadod az embereknek a pénzét, és utána leállok veled vitatkozni. Addig viszont csak egy csaló vagy, egy senkiházi, akit egyébként én magam nem is értem, hogy engednek a választások közelébe. Úgy, hogy nyilvánvalóan választási csalásban vettél részt. És most megint csinálhatod a fesztivált. Hát ez hogy van, Gyuri?

Ezek után Majka arra is kitért, miért nem ért egyet a Normális Élet Pártjának közleményével. Hangsúlyozta: elfogadhatatlan bármilyen szinten is kiállni az oroszok mellett, akik rakétával lövik a kórházakat, az iskolákat, a civil lakosságot, ahogy az is elfogadhatatlan, hogy bárki arra hivatkozzon, hogy korábban Amerika is követett el hasonlót.

Ha Amerika elkövetett bármit is, akkor őket ugyanúgy utálom, mint ahogy téged meg az oroszokat azért, amit most csinálnak. Haver, lépjél ezen túl. Ráadásul az én brandemen keresztül akarsz felkapaszkodni még jobban, és több embert elérni a kamupártoddal, a kamujelöltjeiddel meg a kamu-ajánlószelvényeiddel

– mondta Majka a videóban, amit teljes egészében itt tud megtekinteni:

(Borítókép: Gődény György. Fotó: Kaszás Tamás / Index. Majoros Péter. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)