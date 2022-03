50 évesen elhunyt Traci Braxton énekesnő

Toni Braxton az Instagram-oldalán osztotta meg követőivel a megrendítő hírt, miszerint szeretett húga, Traci Braxton 50 évesen elhunyt. Mint azt a bejegyzésben írta, Traci egy csodálatos nő és testvér, szerető anya, feleség, nagymama, illetve nagyra tartott előadó volt, aki nagyon fog hiányozni nekik.

A hírrel kapcsolatban megszólalt a TMZ-nek Traci férje, Kevin Surratt is:

Elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy tudatnunk kell a nyilvánossággal, miszerint az egy éven át tartó gyógykezelés ellenére Traci elvesztette a harcot a nyelőcsőrákkal szemben és a mennybe távozott

– tudatta a megözvegyült férj, akinek gondoskodnia kell közös gyerekükről is. Hozzátette, Traci testvérei, édesanyja és barátai is mellette voltak, amikor elment.

Traci Braxton énekesnőként tevékenykedett, ám tekintve, hogy vele együtt a testvérei (Toni, Towanda, Tamar és Trina) is híresek voltak, feltűnt a családjukról szóló valóságshow-ban, ami a Braxton Family Values nevet kapta. Sőt, szerepet kapott a Sinners Wanted és a Chaaw című filmekben is, utóbbi idén májusban fog csak megjelenni, illetve a There's a Stranger in my House színdaraban.

A családnak az utóbbi években már túl kellett tennie magát egy tragédián, mivel Traci unokahúga, Lauren Braxton 2019-ben, 24 évesen halt meg heroin- és fentanil-túladagolásban.

