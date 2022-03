Gődény György már öklözésre hívja Majkát

„Aki gyáva és csak üzengetni mer, azt anyámasszony katonájának hívjuk. Akinek nincs érve, csak a hazug és szavazatféltő ellenzéki média lejárató dumáját tudja ismételgetni, az egy tudatlan bábfigura. Aki olyan embereket bánt és sért meg, akik a politikusokkal szemben elindulnak, és ehhez példamutatóan még pénzt sem kérnek, az már a legalja, Majka... Megértem, ha félsz szemtől szemben, hiszen a hazug ember tisztességes vitára képtelen, de akkor miért nem kussolsz és tűnsz el a balfenéken?” – ezekkel a mondatokkal indította friss bejegyzését Gődény György, aki az utóbbi napokban vitába keveredett Majoros Péterrel.

A dolog abból indult ki, hogy a Normális Élet Pártja pénteken közlemény adott ki az orosz-ukrán háború kapcsán, amelyben kifejtették, hogy a békét szerintük az ukránok is megsértették az orosz etnikum elleni agresszióval és azt is megjegyezték, szerintük a NATO provokálja Oroszországot. Mint írták, ők a béke előmozdítását támogatják, hogy az ukrán kormány fejezze be az ukrajnai orosz lakossággal szembeni katonai akciókat, valamint Oroszország is szüntesse be a katonai akciókat, és a felek üljenek tárgyalóasztalhoz. Hangsúlyozták azt is, támogatják a térség katonai alapú pacifikálását akár orosz részről is, amennyiben az a helyzet normalizálására irányul, és „minimálisra csökkenti az ukrán lakosság szenvedését, és a legjobban megkíméli az ország infrastruktúráját”.

A közlemény tartalmára reagálva Majoros Péter, aki az elsők között fejezte ki szolidaritását az ukránokkal, nemrég hosszú bejegyzést tett közzé a Facebook-oldalán, cseppet sem kímélve abban Gődény Györgyöt. A szavai elértek a pártvezérhez, akit korábban az oltásellenessége miatt is kritizált, ám akkor még semmilyen formában nem érkezett válaszreakció tőle. Most viszont úgy tűnik, betelt a pohár nála – vasárnap a saját Facebook-oldalán üzent, felkérve Majorost egy nyilvános vitára, amit moderátor segítségével képzelt megvalósítani. A rappernek sem kellett több, ugyancsak egy videóban válaszolt a kihívójának: bár nem látja értelmét, hiszen úgy gondolja, már többszörösen is kifejtette, mi a problémája Gődénnyel, ám szívesen vállalja a vitát, egy feltétellel.

Abban az esetben állok szóba veled, ha egy kis táskában elhozol 150 millió forintot. Bizony. Amit tőlünk loptál el. Tőlem is. Sőt az emberektől. Azoktól az emberektől is elloptál 150 millió forintot, akik tátott szájjal követnek téged a neten. Ha elhozod azt a 150 millió forintot, szépen elsétálunk vele oda, ahonnan hoztad, és befizetjük. Visszaadod az embereknek a pénzét, és utána leállok veled vitatkozni. Addig viszont csak egy csaló vagy, egy senkiházi, akit egyébként én magam nem is értem, hogy engednek a választások közelébe. Úgy, hogy nyilvánvalóan választási csalásban vettél részt. És most megint csinálhatod a fesztivált. Hát ez hogy van, Gyuri?

Ezek után Majka arra is kitért, miért nem ért egyet a Normális Élet Pártjának közleményével, hangsúlyozva, elfogadhatatlannak tartja bármilyen szinten is kiállni az oroszok mellett, akik rakétával lövik a kórházakat, az iskolákat és a civil lakosságot, ahogy az is elfogadhatatlan, hogy bárki arra hivatkozva hunyjon szemet ilyesmi felett, hogy korábban Amerika is követett el hasonlót. Ezek után azt is közölte, hogy Gődény az ő brandjén kíván felkapaszkodni, a pártját és a képviselőit pedig kamunak minősítette.

Vita helyett bunyó

Úgy tűnik, Gődény György továbbra sem adja fel, hogy valamilyen formában megmérkőzzön Majkával. A friss bejegyzésében kitért rá, hogy szerinte a rapper szavai mögött politika állhat – úgy gondolja, vagy a kormány vagy az ellenzék pénzeli, hogy rajtuk kívül mindenki mást kamunak tituláljanak, ezzel szavazatokat nyerve maguknak. A bejegyzéséhez tartozó videóban ennél is tovább ment, leszögezve, hogy szerinte Majoros – ahogy ő fogalmazott – a „Covid-cirkuszát” is pénzért csinálta, és őt is juttatásért hívogatta akkor. Ezután kijelentette, hogy életében több adót fizetett, mint a rapper, majd közölte, az, hogy kamunak nevezi a pártjának jelöltjeit, akik állítása szerint az állami támogatásukról is lemondtak, baromi gáz. Hozzátette: úgy gondolja, Majoros Péter azért mondja ezeket a dolgokat, mert tájékozatlan, és emiatt nem tudja azt sem, hogy doktori fokozatot nem csak orvos kaphat, majd megjegyezte: a doktor egyébként sem orvost, hanem tanítót jelent.

Vannak alapvető problémák, és te nem tájékozódsz, csak osztod az észt, és szájkaratéban te világbajnok vagy. Azt ne felejtsük el, hogy számon kéred rajtam, hogy én a te brandeden akarok fölmászni. Hát hova? Mit gondolsz, te hol tartasz? És ha én akarok fölmászni a te brandeden, akkor miért te hívogatsz engem, és te kommunikálsz folyamatosan és jössz utánam, mint egy pincsikutya? Ez miért jó neked? Közöm nincsen hozzád, soha meg nem szólítottalak addig, amíg el nem kezdtél cseszegetni, és be nem telt nálam a pohár

– magyarázta a videóban Gődény, majd újabb ajánlatot tett a rappernek.

Idefigyelj Petike, azt mondom én neked, ha szájkaratéban világbajnok vagy és mégsem mersz velem kiállni egy vitára, amelyet mások is követhetnének és ott lehetnének, és esetleg beégnél, mint a rongy, akkor azt mondom, hogy méressük meg magunkat másban. Te azt mondod, én egy szteroidbohóc vagyok, ami rajtam van, felfújt izom, viszont tudjuk, hogy te nagyon járatos vagy az ökölvívásban, ezt már megláttuk korábban is. Azt mondom neked, mérkőzzünk meg abban, sportszerű körülmények között. És tudod mi van, Petike? Ha olyan beszari vagy, akkor ide se fogsz kiállni velem. Én egy nagypapa vagyok már, de azt hiszem, egy ilyen szartalicskával bármikor ki tudok állni, mint amilyen te vagy

– közölte, hozzátéve: a helyet és az időpontot is kiválaszthatja Majoros. Illetve miután tudja a számát, ha arról hívja, fel fogja venni a telefont.

Gődény György videóját itt érheti el:

