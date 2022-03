Majka Gődénynek: Életed legnagyobb promóciója lenne, ha a szakállad közé ütnék

Folytatódik az üzengetés Majoros Péter és Gődény György között. A Normális Élet Pártjának vezetője legutóbb már bokszolgatni hívta ki a rappert – erre érkezett meg most Majka válasza, aki bár meglepődött, nem rettent meg attól, hogy ringbe szálljon Gődény Györggyel, ám ahogy a nyilvános vitának, az öklözésnek is vannak feltételei.

Mint ismert, a rappernél a Normális Élet Pártjának pénteki közleménye verte ki a biztosítékot, amelyben az orosz–ukrán háború kapcsán fejtették ki az álláspontjukat – erre reagált egy szókimondó bejegyzésben a Facebook-oldalán. Gődény György, akit korábban többször is kritizált az oltásellenessége miatt, most először visszaszólt Majkának, felkérve őt egy nyilvános vitára, amit moderátor segítségével képzelt megvalósítani. Majoros Péter a vitát feltételekhez kötötte, aminek az lett az eredménye, hogy Gődény György végül felkérte, hogy ökölvívásban mérkőzzenek meg. A Normális Élet Pártjának hétfői közleményéből pedig az is kiderül, hogy Majoros Pétert nyilvános bocsánatkérésre szólítják fel.

Az újabb felkérésre Majoros ismételten egy videóbejegyzésben reagált.

Gyurika, hát mi ez? Felkelek, és azt látom, hogy verekedni akarsz? Hát ezt nem is hiszem el, tesó! Ez milyen hozzáállás? Akinek ilyen politikai ambíciói vannak, mint neked, az hogy választhatja másodkézből az erőszakot? Azért, mert elsőre nem tetszett, hogy valaki mondott neked valamit, azonnal verekedjünk? Essünk egymásnak? Ha bemész a parlamentbe, akkor ott is ez lesz? Ha nem tudsz valamit elsőre elfogadtatni vagy megértetni az emberekkel, akik körülötted ülnek, akkor ez lesz a második? Haver, életed legnagyobb promóciója lenne az, ha én a szakállad közé ütnék, valamilyen sportteljesítményszerűség közepette egy ringben

– jelentette ki a rapper, feltéve a kérdést, miért állna le verekedni, ha beszélgetni se akar vele anélkül, hogy elhozná azt a bizonyos 150 millió forintot, amiről korábban azt mondta, szerinte Gődény György az emberektől vette el. Aztán egy hirtelen ötlettől meggondolta magát, feltételt szabva az öklözésnek:

HA ELHOZOD A 150 MILLIÓT, MEG RÁDOBSZ MÉG EGY KIS MÁLNÁT, AKKOR VISZONT NAGYON SZÍVESEN VEREKSZEM VELED, HAVER.

Azt is hozzátette: ha ő az elmúlt húsz évben mindig verekedett volna azért, mert kritizálták vagy beszóltak neki, többet kesztyűzött volna, mint McGregor. Nagypapaként ráadásul Gődénynek szerinte egyáltalán nem kellene így viselkednie.

Ez a normális élet, ha nem tetszik valami, akkor azonnal gyere verekedni? Még ha én mondanám, hát nekem lehet, haver. De neked politikai ambícióid vannak, és itt a lényeg! Tudom ám, Gyurikám, hol van a kutya elásva. Ugyanis neked nincsenek politikai ambícióid, te csak ki akarod venni most is a pénzt, mint ahogy ezelőtt pár évvel ebből az egészből

– állapította meg Majoros, hangsúlyozva:

Hozd a 150 milliót, amivel tartozol az országnak. És ha akarsz velem kicsit bokszolgatni, akkor tegyél rá még egy kis pénzt. És akkor nagyon szívesen.

