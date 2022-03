Baleset a Sztárban Sztárban: Marics Peti combon szúrta Stohl Andrást a színpadon

Nevetésből a Sztárban Sztár hatodik adásában sem volt hiány, de a paródiák mellett profi előadásokat is láthattak a nézők, sztárvendégek helyett pedig most csoportos produkciók foglalták el a kiesett versenyzők helyét a műsorban. Utóbbiak közül az egyiket olyan átéléssel adták elő a szereplők, hogy Stohl András lábát sikerült csúnyán megsebesíteni. Lássuk a részleteket!

Hét versenyző állt a közönség elé vasárnap este a TV2 Sztárban Sztár című műsorában, hogy újabb sztárelőadókat elevenítsenek meg a színpadon. Mint ismert, a nyolcadik évadban Papp Szabi, Kökény Attila, Lékai-Kiss Ramóna és Makranczi Zalán értékeli a produkciókat, a házigazda pedig ezúttal is Tilla Attila, aki a zsűrivel együtt mindig más-más ruhakölteményben jelenik meg a stúdióban. Ezt azért fontos kiemelni, mert már szinte hagyomány, hogy az adások egymás szerelésének elemzésével indulnak, amin a szereplők minden alkalommal percekig képesek szórakozni.

Mostanra nem kérdés, hogy bár versenyről van szó, a döntnökök nem veszik olyan véresen komolyan a dolgukat, a 10 pontos skálán 7-nél még nem láttunk rosszabb értékelést, ellenben sok esetben tapasztaltuk, hogy a paródiákat sem a szabályokhoz mérten sorolják be. Hogy a lágyszív mivel magyarázható, annak kapcsán Papp Szabi korábban az Indexnek azt nyilatkozta, ő igyekszik az értékelésnél tapintatos lenni, mert úgy véli, nem oktathat ki olyanokat, akiket önmagánál jobb énekesnek gondol, de emellett nagyon fontos számára, hogy szakmai észrevételeket is megfogalmazzon, amire az ő esetében nem is igazán lehet panasz.

Zámbó és Vavra egy szinten lett volna?

Az mindenképp pozitívum, hogy a széria felénél végre elérkeztünk oda, hogy a poénkodások mellett picit összekapták magukat a zsűritagok, és mindnyájan próbálnak azért olyan kritikákkal előállni, amelyek sokat segíthetnek a szavazásnál és a versenyzők további felkészüléseiben is. A múlt héten érzett örömünk azonban a mostani adásban sajnos kicsit szertefoszlott – nem igazán értjük, mi jár azon zsűritagok fejében, akik Zámbó Krisztiánnak, Vavra Bencének és Péterffy Lilinek is ugyanúgy 10 pontot adtak. Zámbó Krisztián Britney Spearsként eleve rosszabbul teljesített, mint amikor legutóbb Meat Loaf szerepében láthatták a nézők, azaz magához képest is sokkal gyengébb volt, Vavra Bence viszont Adele bőrébe bújva olyat énekelt, hogy majdnem leszakadt a plafon, Péterffy Lili pedig olyan Eminem-produkciót tolt, amilyenre valószínűleg senki sem számított tőle.

Persze értjük, hogy szórakoztató produkció lévén a humornak is hangsúlyosnak kell maradnia, ahogy azt is, hogy Kökény Attila – és most már vállaltan Papp Szabi is – szórakozni jár a stúdióba, de fontos, hogy ne csapjon át ökörködésbe a műsor, és ha már annyit készülnek a versenyzők, a pontozás egy valós sorrendet tükrözzön – nem gondoljuk, hogy ez bárki örömén rontana. Biztosak vagyunk benne, hogy Zámbó Krisztián sem sértődött volna meg, ha egyik zsűritagtól sem kap maximumot. Ő pontosan tudja, hol a helye, és mi a szerepe a műsorban, ahogy azt is jól kezeli, ha kritikákat kap – akár a zsűritől, akár tőlünk.

Darabos mozgású Szandi, lendületes Eminem

Ember Márk produkciójával indult a verseny, aki a Kiss zenekar frontemberét jelenítette meg a színpadon. A maszkírozás óriási volt, ám az előadásból, még a vége felé alkalmazott szikraeső ellenére is, hiányzott a tűz. Hiába mutogatta büszkén méretes nyelvét a színész-énekes, azzal sem sikerült maximum pontszámot begyűjtenie.

Stohl András ezúttal Szandi-paródiával készült. Ugyan hangban időnként emlékeztetett az énekesnőre, a megjelenése inkább egyfajta szekunder szégyenérzetet váltott ki belőlünk – darabos mozgású, asszonyos Szandi néniként billegette magát a színpadon, s bár Pintácsi Alexandra, aki az alkalomra maga is megjelent a stúdióban, nagyon megdicsérte, azért valljuk be, ez igencsak messze volt a jótól. Ahogy legutóbb, a színész most is túltolta a gesztikulálást, ami bizonyos pontoknál ugyan szórakoztatónak hatott, de semmiképp sem érdemelt volna 10 pontot, ahogy azt a négyből három zsűritag vélte. A csoportos produkcióban nyújtott teljesítménye ezerszer jobban sikerült, de arról majd egy picit később.

Az egyik, akinek az előadásától kicsit azért tartottunk, Péterffy Lili volt. Nem az énekesnő képességei miatt, hanem azért, mert a feladatnak kapott Eminemet azért nem egyszerű utánozni. Óriási meglepetés volt, amit láttunk, Péterffynek sikerült kellő dinamikával megtöltenie a produkciót, az egyik legjobb teljesítmény az övé volt a vasárnapi adásban. Hála a jó égnek ezt a zsűri is így gondolta és maximum pontszámmal jutalmazta.

Szekeres Adrien ismételten mindenkit meglepett. Az énekesnő Oszvald Marika bőrébe bújva a Mágnás Miska című operett egyik dalával állt színpadra, és egészen elképesztő, amit alkotott. Nemcsak hangban, hanem mozgásban és hangulatában is sikerült odavarázsolnia azt az atmoszférát, ami a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő-operetténekes előadásaira jellemző.

Vavra Bencétől mindenkinek leesett az álla

A műsor második felében érkezett a humorfelelős Zámbó Krisztián, akire ezúttal Britney Spearst osztották a versenyben, és hát arra azért lehetett számítani, hogy ez inkább lesz parodisztikus, mint szakmailag értékelhető. Hogy mennyire volt vicces, azt mindenki döntse el maga – aki jót tud nevetni egy csupasz férfihason, az valószínűleg remekül mulatott. Azért mindenképp pacsi jár, hogy a koreográfiát többé-kevésbé sikerült hiba nélkül hoznia, a többi kritériumnak viszont nem igazán felelt meg az énekes. Épp ezért is meglepő, hogy a zsűritagok közül ketten is maximumpontot adtak neki, ami – ahogy azt már fentebb is írtuk – a valóban tökéletes produkcióval érkező versenyzőkre nézve azért meglehetősen kellemetlen.

Bár Marics Petiről legutóbb megállapítottuk, hogy az egyedi hangszíne miatt – ami a zenei karrierje szempontjából egyértelműen áldás – nem biztos, hogy ebben a versenyben sikerül majd mindig maximálisan helytállnia, ennek ellenére a mostani produkciója remekül sikerült. Az énekes Kanye West szerepében érkezett a színpadra, amit tökéletes átéléssel és nagyon energikusan hozott, abszolút megérdemelten jutott tovább a következő körbe.

A legnehezebb feladat Vavra Bencére várt, aki Adele egyik friss dalával állt a kamerák elé. Azt továbbra sem értjük, miért erőltetnek magassarkút a férfi előadókra, ha az egyáltalán nem is látszik ki a ruha alól, most is teljesen fölösleges volt ezzel kényelmetlenséget okozni. Szerencsére Vavra teljesítményét a viselet nem befolyásolta: tisztán és hibátlanul énekelte el az Easy on me című slágert, ami még egy női előadónak is hatalmas kihívást jelentene – a közönség és a zsűri is vastapssal jutalmazta.

Az kétségtelen, hogy Vavra Bence elképesztő profizmussal bánik a hangjával, és láthatóan nagyon komolyan veszi a felkészülést, ami mindenképp becsülendő. Ilyenkor azért elgondolkodik az ember, hány olyan tehetség lehet az országban, akik nem kapnak akkora figyelmet, mint amekkorát érdemelnének. Remélhetőleg ez a műsor valóban jó lesz arra, hogy új kapukat nyisson meg Vavra Bence előtt is, aki egyértelműen a nyolcadik évad egyik legerősebb hangja. Marics Petiről egyébként hasonlóan vélekedünk, függetlenül attól, hogy a karcos hangját nincs az a technika, amivel el tudná rejteni, saját magát adva a jövőben mindenképp több lehetőséget kellene kapnia.

Marics Peti combon döfte Stohl Andrást

Ezen a héten két csoportos versenyszámmal is készültek a játékosok. Szekeres Adrien, Péterffy Lili, Ember Márk és Vavra Bence a Manhattan együttes Rossz vagyok, de használható című dalával állt színpadra, ami a fiúcsapat jellegzetes koreográfiáját hozva borzasztó viccesre sikeredett. Ám ami ez után következett, valószínűleg még inkább váratlanul ért mindenkit: Zámbó Krisztián, Stohl András és Marics Peti az UFO együttest elevenítette meg a stúdióban, közülük az előbbi kettő természetesen a női tagokat alakítva. Érdemes kattintani!

Ugyan ez a produkció is elég parodisztikusra sikeredett, együttesen viszont olyan humort csempésztek a műsorba, amit képtelenség volt nevetés nélkül kibírni – mindenkinek potyogtak a könnyei a stúdióban. Zámbó és Stohl vonaglása, illetve Marics kéjes pillantásai egyértelművé tették, hogy nem csak egy ember rendelkezik színészi képességekkel közülük. Hármasban ráadásul láthatóan sokkal felszabadultabbak, mint amikor külön-külön kell számukra kényelmetlen szerepeket alakítaniuk.

Egy ponton Marics Peti kicsit túlzásba is vitte a dolgot és olyannyira átélte a szerepét, hogy Stohl András combjába imitálás helyett a kezében lévő óriási fecskendőt tényleg beleszúrta. Bár színész erre fel is üvöltött, ám senki sem gondolta, hogy ez nem a produkció része – csak később vált világossá, hogy az eszköz csúnyán megsebesítette a lábát, messziről is jól látható sérülést okozva.

Szimpátia vagy teljesítmény?

Még mielőtt rátérnénk az aktuális kiesőre, ejtsünk pár szót a szavazásról. A hatodik adásra a versenyzőket már megismertük annyira, hogy a képességeikhez mérten támasszunk feléjük elvárásokat, ami nem jelenti azt persze, hogy bármilyen kifogás elfogadható, ha esetleg alulteljesítenek. A cél továbbra is az, hogy a rájuk osztott előadókat, illetve a kiválasztott dalokat a lehető legpontosabban hozzák a színpadon, mind hangban, mind gesztusokban és mozgásban is. Hogy kinek mennyi esélye van megnyerni a versenyt, persze nem csak ennek a függvénye, számít az is, hogy mekkora szavazóbázissal rendelkezik egy-egy énekes. Kétségtelen, hogy sok esetben szimpátiaszavazásról van szó, hiszen a voksolást már a műsor elején megkezdik a nézők anélkül, hogy látták volna az aktuális produkciókat.

Mivel az, hogy milyen dalt kell előadniuk, előre nem tudott, így ha netán olyan számmal készülnek, amelynek a klipjét a képernyők előtt ülők nem ismerik, bizony elég nehéz megítélniük, mennyire hasonlít az eredetihez. Ezért lenne szerencsésebb, ha ezt is elárulnák előre – oké, hogy a zsűri tudja, de a szavazóknak semmilyen támpontjuk nincs, ha a versenyzők számukra ismeretlen klipes nótákkal készülnek. Ráadásul sok esetben valóban nem a kiosztott énekesek legnagyobb slágerei kerülnek elő – bár a mostani adás ebből a szempontból kivételesen rendben volt.

Elbúcsúzott a nevettető

A hatodik adásban Zámbó Krisztián esett ki a versenyből. Érdekes egyébként, hogy idáig benn maradt, a Meat Loaf-produkción kívül ugyanis nem villantott olyan óriásiakat, bár egyértelmű, hogy a műsorban a mókamester szerepét szánták neki a szerkesztők. Ezt amúgy szépen igyekezett is hozni, a legtöbb esetben láthatóan arra gyúrt, hogy megnevettesse a közönséget, azt is vállalta, hogy tulajdonképpen a Sztárban Sztár bohócának számít. Ezt korábban mi is megállapítottuk, és egyáltalán nem a sértegetés volt a célunk ezzel – ő is bohócnak nevezte magát, amikor egy alkalommal a Facebook-oldalán élőben jelentkezett.

Zámbó kiesése elsősorban azért volt meglepő, mert azt gondoltuk, hogy a közönség pont a humorfaktor miatt fogja majd sokáig benntartani, ám ez a feltételezés most igazoltan nem jött be. Megkönnyebbülés volt viszont látni, hogy a szavazás végeredménye egyáltalán nem keserítette el, úgy tűnik, ő maga is szórakozásnak fogta fel a versenyt.

