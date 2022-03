Kitoloncolták a kamuörökösnő Anna Delvey-t az Egyesült Államokból

A magát német arisztokrata család sarjának beállító, orosz származású nőnek korábban azért gyűlt meg a baja a hatóságokkal, mert több százezer dollárral károsította meg a New York-i elit tagjait – ami miatt börtönbe is került. Az átverések nagymesterének most hétfőn lejárt vízuma miatt a lehetőségek hazáját is el kellett hagynia.