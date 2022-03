Fejtámla okozhatta a halálos sérülést, így teltek Bob Saget utolsó órái

Ahogy arról a korábbiakban már beszámoltunk, január közepén szállodai szobájában hunyt el a színész-humorista Bob Saget, ám halálának okára eddig még nem derült fény, puszta találgatások vannak. Felesége a halálát követően már elárulta, miről beszélgettek utoljára néhai férjével, aki nagy népszerűségnek örvendett, és feltűnt többek között a Bír-lak és az Így jártam anyátokkal című sorozatokban is. Egy most nyilvánosságra került dokumentum azonban magyarázatot adhat arra a kérdésre, mi vezethetett a 65 éves színész halálához.

A TMZ birtokába jutott ugyanis a seriff jelentése, amelyből az derül ki, hogy Saget valamibe beüthette a fejét a szobájában, majd az ágyban fekve halhatott meg. Az iratban az áll, hogy amikor a színész megérkezett az orlandói Ritz-Carlton szállodába január 9-én hajnali kettő tájékán, még jól volt. A hotel egyik alkalmazottja még szelfit is kért tőle, ám a dolgozó elmondása szerint semmilyen jel nem utalt beszéd- vagy egyensúlyzavarra. Ahogy az a biztonsági kamera felvételén is látszik, a színész az előcsarnokon átsétált a liftek felé, nem is találkozott senkivel odafele menet, majd bement a szobájába.

A dokumentumban azt is részletezték, hogy a szállodai szobája ajtaját legközelebb már csak akkor nyitották ki, amikor a személyzet jött ellenőrizni, mi lehet Sagettel, mivel a felesége nem érte el őt. A szobába érve pedig megtalálták a holttestét. Halálával kapcsolatban olyan elmélet terjedt el, miszerint az ágytámlába verhette bele a fejét. A főorvos elmondása szerint a színész fejének hátsó részén lévő bőr ugyanis nem sérült, ebből pedig arra következtettek, hogy valami olyanba üthette bele a fejét, ami ugyan kemény, de van rajta egy puha felület is.

A zsaruk visszamentek a szállodai szobába, hogy megnézzék, milyen tárgy okozhatta a halálos sérülést, ám teljességgel kizárták a konyhapultot, az asztalokat, az éjjeliszekrényt, illetve egyéb bútorokat, mivel azok szélei túlságosan élesek voltak ahhoz, hogy a bőr felületét ne sértsék meg. Az ágynál lévő fejtámla azonban enyhén párnázott volt, ráadásul kissé el is állt a faltól, így azt feltételezik, hogy Saget ebbe üthette bele a fejét, ami a halálát okozta.