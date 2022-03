Hernádi Judit: A nyugdíjam közel hatvanezer forint

Ahhoz kétség sem fér, hogy Hernádi Judit a színészek között régi motorosnak számít, ám ismertsége csak még tovább nőtt, amikor a Heti Hetes című műsorban szerepelhetett. Az előtte lévő időszakban főleg azok voltak képben a munkásságával, akik gyakran jártak színházba, vagy figyelemmel kísérték a magyar filmeket, ám a Heti Hetes meghozta a nagy áttörést. Szerepelt a Pasik! és a Gálvölgyi Show szériákban is, jelenleg pedig az RTL Klubon futó Keresztanyuban látható a tévéképernyőn.

A színésznő most a Meglepetés magazinnak mesélt a pályafutásáról, illetve arról is beszámolt, szülése után miért nem ment vissza főállású színésznek.

Mint elárulta, lánya születése után szabadúszóként kezdett dolgozni, így több színházban is lehetősége nyílt játszani, mivel egy társulathoz sem kötődött. A színház mellett pedig nagy szerepet töltött be az életében a különböző forgatásokra való járás is, ám megjegyezte, hogy ez jelenleg is így van.

És ez nem dac, hanem felelősség! A színészek kiszolgáltatott helyzetben vannak, hol a társulat, hol az időbeosztás miatt, hát ezen fordítottam egyet

– fejtette ki Hernádi, illetve azt is hozzátette, hogy ugyan így macerásabb beosztani az idejét, de legalább ő dönti el, mire mond igent vagy nemet. Megjegyezte, sosem adná fel a függetlenségét.

A nyugdíjam közel hatvanezer forint, tehát muszáj dolgoznom, persze nem csak ezért játszom, én az a fajta színész vagyok, aki az élete végéig színész marad

– magyarázta a színésznő a magazinnak.

(Borítókép: Hernádi Judit. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)