Fischer Gábor korábban már az Indexnek is beszámolt az Exatlon című sportreality kulisszatitkairól, azonban most egy újabb, a SowozatWikinek adott interjúban mesélt a TV2-n jelenleg is futó műsorok jövőjéről, illetve arról, milyen változásokra számíthatnak a tévénézők. A programigazgató többek között a csatorna egyik sorozatáról, a Doktor Balatonról is szót ejtett, amely még 2020 végén indult, ám 45 rész után levették a képernyőről. Mindezt azzal magyarázta, ha nem így tesznek, akkor a tavasszal induló Exatlon – ami a Doktor Balaton után kezdődött volna – olyan sokáig tartott volna, hogy kevesen tudták volna végignézni.

Mint kifejtette, a Mintaapákat is rendesen megtépázta a sors, mivel a harmadik évad már nem vonzott annyi nézőt, mint a korábbiak.

Amikor elkezdtük a fejlesztést, eldöntöttük, hogy több évadot készítünk a Doktor Balatonból és a Mintaapákból, ezekből viszont közben nagyon nehéz kiszállni. A Mintaapáknál pontosan láttuk, hogy megtépázta a sors. Nem tett jót neki a covid miatti leállás, a színészcserék, és számos háttérben zajló folyamat sem, amit részleteiben nem oszthatok meg a nagyközönséggel

– magyarázta Fischer, illetve azt is hozzátette, ha a Super TV2-n, ahova áthelyezték a Mintaapákat, jól futott volna a sorozat, akkor a 4. évadot is berendelték volna belőle, de ez nem így lett.

Szót ejtett a 15 év után megszűnő Jóban Rosszban című sorozatról is, aminek utolsó epizódjait április elején láthatják majd a nézők. Mint mondta, a Jóban Rosszban már nem tudta felvenni a versenyt a konkurens csatorna újabb sorozataival.

Több kísérletet tettünk a megújítására, gyártót cseréltünk, új szakembereket igazoltunk a produkcióhoz, de nem tudtuk megállítani a csökkenést. Eljutottunk egy olyan pontra, mikor már sem a déli, sem az esti vetítés nem hozott olyan nézettséget, hogy hosszú távon képernyőn tudjuk tartani a sorozatot

– fejtette ki.

A Séfek Séfe főzőműsorral kapcsolatban azt is hozzátette, szeretnék megtörni azt a trendet, hogy csak kétévente van új évad a műsorból. Mint mondta, már készül a negyedik. Nagy visszatérő volt a TV2-n A nagy Ő is, amellyel kapcsolatban megemlítette, csak akkor fog idén visszatérni egy új évaddal, ha találnak megfelelő nagy Ő-t.

Áprilisban fog debütálni a Pepe című, Mucsi Zoltán és Simon Kornél főszereplésével készült sorozat is, ahogy nagy esély van arra, hogy az Ázsia Expressz egy harmadik évaddal induljon ősszel. Mint Fischer kifejtette, ez akkor lesz megvalósítható, ha nem fog rosszabbodni a koronavírus-helyzet. Sőt, új évaddal tér vissza a Drágám, add az életed! is, azonban egy új műsorpárossal.

Az új házigazdák Till Attila és Köllő Babett lesznek. A produkció teljesen más lesz, mint korábban, az egész formátumot megújítottuk

– mondta Fischer a műsorról, amelynek eddigi évadaiban férfi frontról Majka, Till Attila és Csonka András voltak a műsorvezetők felváltva, míg Ábel Anita mindháromban feltűnt.

A programigazgató arról is említést tett, hogy érkezik a City vs Country, azaz Város vs Vidék is, amelynek Till Attila és Gáspár Zsolti lesznek a műsorvezetői. Hozzátette, egy szórakoztató vetélkedőre számíthatnak a nézők, bizakodóak a műsorral kapcsolatban.

(Borítókép: Fischer Gábor 2022. január 28-án. Fotó: Index)