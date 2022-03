Az egykori rádiós még 1975-ben került a BBC Radiohoz és egészen 1986-ig itt is maradt, a későbbiekben független rádióadóknál helyezkedett el. A jelenleg 63 éves Page ugyan 1975-ben a BBC Radio Cleveland műsorvezetőjeként kezdte pályafutását, ám 1978-1983-ig már a Tees reggeli műsort is megkapta. Sőt, 1983-ban felajánlották neki a hétvégi, 6-8 óráig tartó idősávot, amikor a saját, a Me Mark Page nevet viselő műsorát adták. Hosszú éveken át tartó pályafutása során nem kevés tapasztalatot szerzett, még a brit hadseregnek is létrehozott egy rádióállomást. Mark Page megítélése azonban most egy pillanat alatt dőlt romokba.

A legfrissebb információk szerint ugyanis az egykori rádiós amiatt keveredett bajba, mert fülöp-szigeteki kiskorú gyermekekkel szeretett volna fajtalankodni. Mindezt azzal mismásolta el, hogy a Garrison FM ügyvezető igazgatójaként a Fülöp-szigetekre ment „üzleti” útra, továbbá jótékonysági szervezet mögé bújva találkozott kiskorúakkal. A Pancho álnevet használta egy fülöp-szigeteki társkereső alkalmazásban. Áldozatait a Facebookon és a Skype-on keresztül cserkészte be, sőt még a "szolgáltatás" árából is alkudni akart. Ugyanis egy 12 éves lánnyal, illetve 13 éves fiúval is fajtalankodni szeretett volna, ám a kért 3000 peso – jelenlegi árfolyamon körülbelül 50 ezer forint – már túl nagy összeg volt a számára.

Mint kiderült, a bűncselekmények közül kettőt webkamerán keresztül az Egyesült Királyságból követett el 2016-ban, míg további kettőt a Fülöp-szigeteken 2016-ban és 2019-ben tett utazásai alkalmával. Az ügyre úgy derült fény, hogy a Facebook figyelmeztette a Mark Page-hez köthető jótékonysági szervezetet, hogy az üzenetváltásaik között aggályos dolgokat találtak. A szervezet ezt követően értesítette a hatóságokat, akik házkutatást tartottak a rádiós otthonában 2020 januárjában.

Tüzetesen átvizsgálták a tabletét, a mobiltelefonját, a számítógépét, ellenőrizték a Skype-tevékenységét, az SMS-eit, a bankszámláit és pénzátutalásait, mielőtt vádat emeltek volna ellene, ám a nyomozás során talált bizonyítékok következményeképp 2021-ben mégis megtörtént a vádemelés. Az egykori rádiós a napokban azt nyilatkozta a bíróságon, feltörték az eszközeit, ám ezt nem említette az őt kikérdező rendőröknek. Elmondása szerint sokkhatás alatt volt még akkor. A tárgyalásokat követően Mark Page-et végül öt vádpontból négyben találták bűnösnek, amelyek többek között kiskorúak szexuális kizsákmányolásának elősegítésére vonatkoztak. Az ítélet szerint 12 évre kerül rácsok mögé.

A bíró, Paul Watson nyilatkozata szerint Page leginkább a sebezhető gyerekeket célozta meg, és a romlottság megtestesítője. A bíróság közölte, egyik áldozatát, az akkor még 13 éves lányt, aki jelenleg pincérnőként dolgozik, megtalálták és biztonságos körülmények között él jelenleg.

Kihasználta a szegénységet és a nélkülözést egy olyan fejletlen országban, ahol a gyerekeket a nélkülözés miatt prostitúcióra kényszerítik

– jelentette ki a bíró, aki azt is megjegyezte, a rádiósnak egyáltalán nem számított, hogy a tettével milyen traumát okoz hosszú távon azon gyermekeknek, akiket meg akart rontani.

Több ismert arc került ilyen helyzetbe

Nem Mark Page az egyedüli, akinek a múltjából előkerül egy-egy elfeledett történet. Woody Allent még évekkel ezelőtt gyanúsította meg örökbefogadott lánya, Dylan Farrow, hogy szexuálisan bántalmazta őt, amikor még gyerek volt. A rendező már az ügy kirobbanása óta tagadja, hogy ezt tette volna, de nem is emeltek vádat ellene soha, így nem is ítélték el.

A korábban szintén a BBC által foglalkoztatott műsorvezető, Jimmy Savile szexuális botrányaira azonban csak 2011-ben bekövetkező halála után derült fény. Összesen hatvanhárom gyereket és fiatalt zaklathatott egy brit kórházban, több száz szexuális bűncselekményt követhetett el élete folyamán, amelyek felett a BBC vezetősége is szemet hunyt. Évekkel később azonban elnézést kért a csatorna, amiért védték műsorvezetőjüket.

Élete során Michael Jacksont is pedofíliával, illetve gyerekmolesztálással vádolták, mivel sokak szerint túl szoros kapcsolatban volt a gyerekekkel felnőtt létére. Az évekkel ezelőtt megjelent Leaving Neverland című dokusorozatban megszólalók pedig csak még inkább alátámasztották ezen felvetést, miután részletesen beszámoltak arról, hogy állítólag mit művelt a zenész velük, ám ez csak az érem egyik oldala. Soha nem bizonyosodott be, hogy a pop királya valóban képes lett volna gyermekek molesztálására, és valószínűleg soha nem is fog már pont kerülni az ügy végére.

