A rendszerváltás korát semmi sem fogja úgy bemutatni, mint a Szomszédok tette

Az 1987-től 1999-ig forgó sorozat a rendszerváltás hajnalától egészen az új rendszer első évein át kalauzolta el hétről hétre a nézőket az akkori magyar hétköznapokba. A sorozatot Horváth Ádám rendezte, aki maga is része volt az 1989-es eseményeknek, ő volt a televíziós rendezője Nagy Imre újratemetésének. Emellett több mint háromezer televíziós produkciót rendezett, így a Szomszédok forgatásakor komoly szakmai húzónév volt.

Ez győzte meg a producerrel korábban már együtt dolgozó Fehér Annát is, hogy csatlakozzon a sorozathoz.

Amikor odakerültünk nagyon, keveset tudtunk a sorozatról magáról, az, hogy Horváth Ádám hív minket, az nagyobb szó volt. Tudtuk, hogy van egy ilyen sorozat Ausztráliában, de itthon a sorozatokról is csak annyit tudtunk, amit a kosztümös külföldi alkotásokból láthattunk. Azt, hogy mi fog belőle kisülni, előre még a szakmailag nálam jobban képzett emberek sem tudhatták

– mesélte Radnai Péternek a színésznő.

Az itthon teljesen újdonságnak számító téma és formátum miatt a sorozat indulásakor még maga a rendező sem volt biztos a sikerben.

– mesélte a színésznő, aki szerint Horváth ugyan szigorú rendet tartott a forgatásokon, mégis jó humorú, szerethető szakember volt.

A sorozat népszerűsége, így a színészek ismeretsége is hatalmas volt a kilencvenes években, a hirtelen jött hírnevet pedig először nehéz volt kezelni.

A kezdetekkor ugyan senki sem érezte, hogy valós hatást tudnak gyakorolni a társadalomra, a Szomszédok végül mégis elérte a kívánt eredményt.

Inkább a nézők szerették volna befolyásolni a figurát, nem a szereplő őket. Ez nem jelenti azt, hogy nem is volt hatásunk másokra. Most már, ismerve az influenszer szót és a jelenséget, biztos vagyok benne, hogy volt, de akkor ezt a hétköznapokban nem éreztem

– mondta. „Gondolnád, hogy a mai világban elmegy valami kéthetente fél órát úgy, hogy annak hatása van? Ennek azért volt, mert sokkal lassabb és kevesebb volt az információ, ezért nagyon meghatározó tudott lenni. Manapság annyi minden ömlik az emberre kontroll nélkül a világban, hogy aki meg akar tapadni a köztudatban, annak ehhez már egy komoly csapatra van szüksége, aki mindezt kitalálja.”

Az ismeretségnek és hatásnak azonban sokszor hátulütője volt, hogy az emberek a hétköznapi életben is a sorozatbéli karakterként azonosították őket.

Volt egy Ford autóm, és egy benzinkúton megkérdezett egy férfi, hogy nem szégyellem-e magam, hogy a szüleim, nagyszüleim ilyen gazdagok, én pedig egy ilyen autóval járok. Először én is azt hittem, csak viccel, nem gondolja, hogy én Alma vagyok, nem pedig Fehér Anna színész, de mégis olyan valóságosnak éreztem a kérdést

– idézte fel az emléket a színésznő.

Azért olyan népszerű ez a sorozat ma is, mert olyan időszakban készült, ami mára kordokumentumnak számít. A rendszerváltás korát semmi sem fogja úgy bemutatni, mint a Szomszédok tette

– vélekedett Fehér, aki szerint akkor mindenki rendkívül pozitívan állt a változásokhoz, ami azonban nem csak jót hozott. „Az emberek azt hitték, hogy kolbászból lesz a kerítés, hogy minden könnyű és jó lesz. Talán fel sem voltunk készülve arra, hogy mi jön, mindenki arra gondolt, hogy paradicsomi időszak következik a rendszerváltás után.”



A hétköznapi életre való reflektálás miatt tudatosan olyan karaktereket választottak ki a történethez, amelyekkel a legtöbb ember azonosulni tud.

Én például azért kerültem a presszóba, mert oda tudtunk behozni az élet legtöbb területéről szereplőket. Ugyanígy fontos volt, hogy legyen benne oktatás, egészségügy, emiatt került bele taxis is, hiszen ezek nagyon sok mindent be tudtak vonzani a napi fontos kérdésekből. Horváth Ádám mindig kívül hagyta a politikát, és közérdekű kérdéseket vett be