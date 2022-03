Kövesse élőben a Televíziós Újságírók Díja gálaestet

Idén – a Televíziós Újságírók Díja kilenc éves története során első alkalommal – nem csak a meghívott vendégek, hanem online közvetítések révén a nagyközönség is figyelemmel kísérheti az elismerés ünnepélyes díjátadó gálaestjét. A március 23-án, 20:00 órakor kezdődő esemény egyszerre, egyidőben, élőben lesz látható a két nagy kereskedelmi televíziótársaság, az RTL Magyarország és a TV2 Csoport online felületein, az RTL.hu-n és a TV2 Play platformokon.

– mondta Pavel Stanchev, a TV2 Csoport vezérigazgatója.

A Televíziós Újságírók Díjátadó Gálája a legfontosabb szakmai rendezvény és díj, amelynek odaítélését mindig is pártatlannak tartottuk. Nagyon örülünk, hogy ettől az évtől ezt az is kifejezi, hogy a két nagy kereskedelmi televízió online felületei az RTL.hu és a TV2 Play is közvetíti a díjátadó eseményeit. Ez az utóbbi időben szokatlan együttműködés jelzi azt is, hogy a kereskedelmi televíziós piacon nem ellenségek, csupán ellenfelek vannak