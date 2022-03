Meghan Markle apja ismét belerúgott a lányába, kész tanúskodni ellene

Még az Amerikai Egyesült Államokban sincs nyugta Meghan Markle-nek és Harry hercegnek, ugyanis nemcsak a brit sajtó ekézi őket továbbra is napi szinten, hanem a családtagjaik sem hagynak nekik békét. Ez főképp a Markle famíliára igaz. Nemrég Samantha Markle, Meghan féltestvére perelte be 75 ezer dollárra – 25,1 millió forintra – Sussex hercegnéjét, mivel azt állította, hogy több ízben is hazugságot állított róla A szabadság nyomában című könyv szerzőinek, valamint az Oprah Winfrey-nek adott interjúban.

Az amúgy sem túl rózsás helyzetet csak még tovább rontotta Meghan apja, Thomas Markle, aki nemrég egyik barátjával, Karl Larsennel egy YouTube-csatornát indított annak érdekében, hogy az aktuális hírekre reagáljanak, ám az első adást inkább annak szentelték, hogy Thomas újra beleszálljon a lányába – írja a Mirror.

A videóban elmondta, nagyon izgatott lenne, ha végre szemtől szemben találkozhatna Meghannel és Harry herceggel, akire egyébként ginger husbandként hivatkozik, ami magyarul annyit tesz, hogy vörhenyes férj. Azt is hozzátette, úgy véli, hogy legidősebb lányának meg kell nyernie a pert, illetve hajlandó lenne tanúvallomást is tenni az érdekében.

Nem tudja alátámasztani azokat a dolgokat, amiket állított

– mondta, illetve hozzátette:

Kiállok a legidősebb lányomért, Samantháért. Meg kell nyernie az ügyet, mivel Meghan könyve tele volt róla szóló hazugságokkal.

A frissen indult csatornával kapcsolatban Karl Larsen hozzátette, a lányától teljesen elhidegült Thomas azt szeretné, hogy ő is kiadhassa magából, amit érez.

Arról akar beszélni, hogy Meghan és Harry milyen hatással voltak a családjára

– mondta Larsen, aki azt is kifejtette, hogy Thomas azt szeretné, hogy az emberek az ő nézőpontját is megismerjék, ahogy megismerhették már Meghanét a sokat vitatott Oprah Winfrey-interjúban.

Azonban nemcsak Meghanbe szállt bele teljesen Thomas, hanem Harry hercegbe is. Azt kifogásolta, hogy nem utazott el hozzá, hogy személyesen kérdezze meg, megkérheti-e a lánya kezét.

Azt hittem, a királyi sarjak rendelkeznek némi méltósággal, szakíthatott volna időt arra, hogy iderepül, és találkozik velem.

Felkavarta az állóvizet a könyv

A Finding Freedom, azaz A szabadság nyomában című könyv megjelenésekor Harry és Meghan azt állították, nem a velük készült interjúk alapján íródott a kötet. Ám a szerzők, Omid Scobie és Carolyn Durand – akik a királyi család életéről tudósítanak rendszeresen – úgy nyilatkoztak, hogy az információik hitelesek, amelyek valóságtartalmát egyébként nem is tagadta soha a pár.

Meghan Markle azonban novemberben mea culpázott a bíróságon, miután nyilvánosságra kerültek olyan e-mailek, amelyekből világosan kiderült, hogy együttműködött a róla és Harry hercegről szóló könyv szerzőivel. A levelek – amiket egyébként Meghan egykori kommunikációs titkára, Jason Knauf szivárogtatott ki – különböző háttér-információkat tartalmaztak a féltestvéréről, Samantháról és édesapjáról, Thomasról is, hogy a szerzők fel tudják használni a kötethez.

Egyáltalán nem állt szándékomban, hogy félrevezessem a vádlottat vagy a bíróságot

– jelentette ki még akkor Meghan Markle a bíróságon.

Meghan bevallotta azt is, tudta, hogy korábbi segédje kapcsolatban áll a könyv íróival, ám akkori elmondása szerint nem emlékezett arra a beszélgetésre, amelyet a könyvvel kapcsolatban folytatott Knauffal.

(Borítókép: Meghan Markle és Thomas Markle. Fotó: Ben Birchall – WPA Pool / Getty Images / Thorpe / MEGA / Northfoto)