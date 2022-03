Benedict Cumberbatch is befogadna ukrán menekülteket, Angliában már fizetnek érte

Benedict Cumberbatch – akit A kutya karmai közt című filmben nyújtott szerepléséért a legjobb férfi főszereplő kategóriában jelöltek az idei Oscarra – a BAFTA-díj-átadón adott interjújával húzta meg a váratlant, ugyanis közölte, ő is szívesen befogadna az otthonába ukrán menekülteket. Mint ismeretes, már több mint három hete egyre inkább eszkalálódik az Ukrajna és Oroszország között kirobbant háborús helyzet. A szomszédos országokba, főképp Lengyelországba és Magyarországra menekülő ukrán állampolgárok minden szükséges segítséget megkapnak, azonban nem csak az Ukrajnát körülvevő államok szerepelnek a főbb úti célok között.

Sok ukrán érkezhet többek között Nagy-Britanniába is, ahol – ugyan kicsit megkésve – egy külön intézkedést is meghoztak annak érdekében, hogy segítsék őket. Michael Gove miniszter ugyanis bejelentette a Homes for Ukraine program részleteit, amely lehetővé teszi, hogy a britek ukrán menekülteket szállásoljanak el. Akik hat hónapon át így tesznek, havi 350 font – körülbelül 150 ezer forint – állami támogatást kapnak. A segítség pedig nem marad el, mivel az ukrán–orosz konfliktus igencsak összehozta a nemzeteket, és rengetegen tesznek felajánlásokat Ukrajnának – írja a Daily Mail.

Sok világsztár hívta már fel a figyelmet az Ukrajnában dúló harcokra, illetve szólalt fel annak érdekében, hogy aki teheti, segítsen az ott rekedt vagy éppen onnan elmenekülő ukrán állampolgároknak. Legutóbb az angol színész, Benedict Cumberbatch tett nagyvonalú felajánlást, miszerint a Homes for Ukraine program keretében ő is szívesen befogadna ukrán menekülteket.

A színész az előző héten a Santa Barbara-i filmfesztiválon tartott fel egy ukrán zászlót, ezzel jelezve a támogatását, sőt azt is kijelentette, egységesen kell kiállnunk Ukrajna mellett. Cumberbatch az idei BAFTA-díj-átadó vörös szőnyeges bevonulásán – ahol az ukrán zászlót viselte kitűzőként – adott egy rövidebb interjút:

Sokkoló ilyen időkben európainak lenni, két és fél óra repülőútra Ukrajnától, mindannyian aggódunk a kialakult helyzet miatt

– mondta a Sky Newsnak, majd így folytatta:

Többet kell tennünk annál, mint hogy viselünk egy kitűzőt. Adakoznunk kell, nyomást kell gyakorolnunk a politikusainkra, hogy biztosítsanak valamiféle menedéket a szenvedő emberek számára.

A színész azt is kifejtette, mindenkinek meg kell tennie a tőle telhetőt, illetve megemlítette azt is, hogy már most rekordszámú önkéntes jelentkezett, aki az otthonában szállásolna el ukrán menekülteket.

Remélem, én is részese lehetek ennek

– fejtette ki Cumberbatch.

Nem először szólalt fel

Benedict Cumberbatch már évekkel korábban, 2016-ban is kritizálta a brit kormány menekültpolitikáját, azt kifogásolva, hogy öt év alatt csak húszezer menekültet fogadtak be, amit szégyenletesnek nevezett. Még a Hamlet színdarab egyik londoni előadása után is felszólalt, és azt nyilatkozta, hogy: „F*ck the politicians”, azaz „B*sszák meg a politikusok”.

A színész egy évre rá, 2017-ben már azt nyilatkozta, kész lenne befogadni szír menekülteket, ám végül meggondolta magát. Mindezt azzal magyarázta, hogy megszületett Sophie Turnerrel közös gyerekük, Christopher. Cumberbatch akkori elmondása szerint az emberek azt hangoztatták, miért nem fogad be menekülteket ő maga, ha már ennyire elégedetlen a kormány törekvéseivel, ám hozzátette, pár hónapos fia miatt nem léphette ezt meg.

Talán az embereknek igazuk volt. Megértem, miért mondják, hogy inkább fogadnék be én is menekülteket ahelyett, hogy bírálom a kormányt, amiért ők nem ezt teszik. Próbáltam felhívni a figyelmet arra, hogy többet is tehetünk az ügy érdekében társadalmi szinten, mert hiszem azt, hogy többre vagyunk képesek

– jegyezte meg akkor a színész.

Három ingatlan is a birtokában van

Cumberbatch összesen három ingatlannal rendelkezik London különböző kerületeiben. Legutóbb 2015-ben vásárolt meg egy Camden-negyedben álló házat 2,7 millió fontért, ami jelenlegi árfolyamon körülbelül 1,1 milliárd forintra jön ki. Azonban két másik otthona is van, egy lakása a Shepherd’s Bush, illetve egy három hálószobás háza a Hampstead kerületben. Ám 2018-ban kiköltözött hampsteadi otthonából, mivel felújították, így átcuccolt a Camdenben található házba.

A városra néző tetőterasszal felszerelt hampsteadi ingatlant eredetileg két lakásra osztották, mielőtt a színész átalakíttatta őket évekkel ezelőtt. Végül 2018 októberében havi 3358 fontért – 1,4 millió forintért – adták ki.

A DailyMail információi szerint a kormány döntésének értelmében Cumberbatch a fő lakhelyének egyik vendégszobájában vagy pedig valamelyik másik ingatlanában szállásolhatna el ukrán menekülteket. A kormány ugyanakkor kikötötte, hogy az elszállásolásra szánt ingatlannak használaton kívülinek kell lennie, és legalább hat hónapig rendelkezésre kell állnia, továbbá nem csupán lakhatásra kell alkalmasnak lennie, hanem annyi menekült befogadására, ahány főt akarnak elhelyezni ott.

(Borítókép: Benedict Cumberbatch. Fotó: Tolga Akmen / AFP)