Nem szálltak be Damu Roland temetésébe a rokonai

Mint arról az Index is beszámolt, Damu Roland tavaly év végén, december 27-én vesztette életét, miután a korábban több egészségi problémával küzdő színész szervezete nem tudta legyőzni a koronavírus-fertőzést.

A Jóban Rosszban sorozat korábbi szereplőjének temetése körül azonban hatalmas családi viszály robbant ki, a Damu Rolanddal rossz viszonyt ápoló szülők és Damu nagynénje között, hogy ki szervezze az elhunyt szertartását. A nagynénje állítása szerint kórházba kerülésekor Damu őt bízta meg a korántsem hálás feladattal, hosszas huzavonát követően azonban az édesapa – mivel időközben a művész édesanyja is elhunyt – és a színész jóbarátja, Szilágyi Zsolt intézte a teendőket.

A barát most úgy nyilatkozott, a temetés teljes költségét ő állta, ami több mint hárommilliójába került, a család pedig egy forinttal sem vette ki a részét a felmerült költségekből.

Ahhoz képest, hogy mennyi harc volt a temetéssel kapcsolatban, a nagynéniék oldaláról természetesen senki nem állt sorba, hogy beszálljon a szertartás bármilyen költségeibe. Erre azonban már Roland halála után nem sokkal is számítottam, és úgy is készültem, hogy én finanszírozom és szervezem a temetést. Így is lett