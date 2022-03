Zelenszkijt tárt karokkal várja Hollywood

Volodimir Zelenszkij is meghívást kapott az idei Oscar-díj-átadóra, az elnököt az esemény egyik házigazdája, Amy Schumer invitálta a rendezvényre. A színésznő kezdeményezésével szeretne platformot biztosítani Ukrajna első embere számára, hogy az egész világhoz eljuttathassa az orosz–ukrán konfliktus hírét.

A hírességek és filmcsillagok mellett igazán különleges vendége is lehet a jövő hét vasárnapi, 94. Oscar-gálának, ugyanis az esemény egyik társházigazdája, Amy Schumer invitálta Volodimir Zelenszkijt, az ukrán miniszterelnököt a Los Angeles-i rendezvényre – szúrta ki az Unian.

Az amerikai színésznő szerint fontos és jó lehetőség a háborúval sújtott ország vezetője számára, hogy ilyen nagy nyilvánosságot érdeklő eseményen tudjon beszélni az Egyesült Államok és az egész világ lakosságának a fegyveres konfliktus borzalmairól.

Ugyan a napokban Nobel-békedíjra is javasolt Zelenszkij korábban kijelentette, a halálos fenyegetettség ellenére sem hagyja el az országot, Schumer szeretné megtalálni a módját annak, hogy az elnök felszólalhasson a díjátadó ünnepségen.

Azt javasoltam és szeretném megtalálni a módját annak, hogy Zelenszkijt műholdon vagy valami máson keresztül kapcsoljuk a gálán, mivel rendkívül sok tekintet szegeződik az Oscarra

– mondta a színésznő Drew Berrymore műsorában.



Az ukrán elnök a háború kitörése óta igyekszik mindennap beszámolni az országban történő fegyveres konfliktus eseményeiről, és ugyan cikkünk megjelenéséig még nem reagált a felkérésre, amennyiben a lehetősége engedi, vélhetően él vele a korábban színészként is dolgozó politikus.

Zelenszkij emellett humorista és táncos-komikus is volt, 2006-ban, 28 éves korában pedig megnyerte a Dancing with the Stars ukrán változatát.

(Borítókép: Volodimir Zelenszkij 2021. november 1-jén. Fotó: Andy Buchanan / Pool / Getty Images)