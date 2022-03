Sztárban Sztár: Stohl Andrást túltolta a zsűri, a végén maguk is berezeltek

A már megszokott poénokat némiképp mellőzve, hat versenyzővel folytatódott a TV2 zenés show-műsora, amelyben Magyarország legsokoldalúbb előadóját keresik. Most is voltak remek produkciók, ahogy gyengébbekből is kijutott persze, miközben a döntnökök néha úgy viselkedtek, mintha valami egészen más mozit néznének.

A közös éneklés után ruhaszemlével indult a műsor. Örömmel nyugtáztuk, hogy Till Attilát végre sikerült viszonylag normálisan felöltöztetni, bár Kökény Attila megállapítása után, aki Don Kökényként tetszelgett a székében, Monsieur Dalamataként mutatkozott be. Hát jó. Ennél nagyobb lehetőség nem is igazán volt a házigazda és a zsűritagok szerelésében, már ami a valóban vicces elszólásokat illeti. Szerencsére túl sokat nem is húzták az időt ezzel.

Zavaros pontozás, érthetetlen hájp

Nem túl hálás feladat elsőként színpadra állni, amit most Vavra Bence is megtapasztalhatott. Az énekes The Weeknd bőrébe bújva érkezett a stúdióba és a kapott dalt egy asztalon állva adta elő. Teljesen rendben volt a produkció, Vavra hangjába egyébként sem lehet igazán belekötni, ez a szerep ráadásul tökéletesen passzolt a hangszínéhez is, épp ezért volt érthetetlen, ahogy a zsűri mindenáron próbált valahogy hibát találni benne.

Bár Papp Szabi és Kökény Attila dicsérte, Makranczi Zalán, aki ismételten két lábon járó lexikonként foglalt helyet a társai között, illetve Lékai-Kiss Ramóna nem volt maximálisan elégedett Vavra előadásával, tőlük csak 9 pontot kapott az énekes. A gond nem is ezzel van, hanem ahogyan aztán a jóval megúszósabb vagy gyengébben sikerült produkciókat ehhez képest felülértékelték. Lékai-Kiss ráadásul később konkrétan kijelentette, hogy neki a játékosok közül Péterffy Lili a kedvence, ami véleményünk szerint egyáltalán nem helyénvaló, mert egyrészt így joggal feltételezhetjük, hogy részrehajlóan pontoz, másrészt jó lenne, ha érezné a súlyát, hogy az ilyen kijelentéseivel is befolyásolhatja a szavazókat. A mostani adásban utóbbira maguk is ráébredhettek, amikor Vavra Bence lett az egyik, aki veszélyzónába került – próbálták is menteni a menthetőt, felhívva a nézők figyelmét a fiatal énekes tehetségére.

Szekeres Adrien értékelésénél is úgy éreztük, mintha teljesen más mozit nézne a zsűri. Nem győzzük hangsúlyozni, mekkora meglepetés az, ahogy az énekesnő hozzááll a feladatokhoz, és amilyen szinten teljesíti azokat. A mostani produkciója, amelyben az En Vogue tagjaként lépett színpadra, minden szempontból tökéletes volt, hangban hibátlan, mozgásban energikus, semmibe nem tudtunk belekötni – Makranczi Zalánnak és Lékai-Kiss Ramónának viszont sikerült, számukra Adrien teljesítménye ezúttal nem ütötte meg a maximumot.

Stohl Andrásé viszont igen. Pedig hát valljuk be, a többiekhez képest abból a szempontból, hogy ismét egy magyar előadót kellett utánoznia, megúszós feladatot kapott. Ráadásul most az énekléssel sem kellett bajlódnia, hiszen Sub Bass Monster szerepében erre nem igazán van szükség. Persze látványos és mozgalmas produkciót hozott, és a maszkmesterek is ügyesen átváltoztatták, mégis úgy érezzük, hogy Vavra Bence és Szekeres Adrien teljesítményéhez képest jócskán túlértékelte a zsűri a látottakat. Makranczi Zalán volt az egyetlen, aki 9 pontot mert adni, annak ellenére, hogy a szóbeli értékelésekor, amikor közölte, hogy a produkcióban ő több Stohlt látott, mint Máté Szabit, Lékai-Kiss Ramóna igyekezett némiképp leoltani, ráerőltetve a saját véleményét.

Lékai-Kiss Ramóna pontozása hiteltelen

Marics Peti ebben az adásban Chad Kroegerként jelent meg a színpadon, és hát meglepő módon a többiekhez képest igencsak lepontozta a zsűri: hárman is 8-assal értékelték a látottakat. Mi nem éreztük ennyivel gyengébbnek a többihez képest, ismerve Marics hangi adottságait, teljesen jól hozta a feladatot, a magasabb részeknél volt érezhető némi küzdelem, de nem kellett volna úgy lehúzni, mint ahogy a négyes fogat tette. Egyedül Makranczi Zalán volt, aki például a koreográfia kapcsán a többiekkel szemben jogosan kiállt az énekes mellett – elvileg azt kell hozniuk, ami a klipben látható, így nem is igazán értjük, mit vártak a többiek, hogy a fején pörögjön? Nem beszélve arról, hogy feltehetőleg nem ő dönt abban, hogy a táncosoknak mekkora szerepük legyen a színpadon. Ha meg akarták szorongatni, nem jött be, Maricsnak igen nagy a támogató bázisa, szinte biztosra vehető, hogy a döntőig menetel.

Az újabb meglepetés Péterffy Lili értékelése volt. Az énekesnő legutóbb tökéletesen hozta Eminemet, Katy Perry szerepében viszont erőtlen volt a hangja és a döntnökök szerinti óriási házibuli-hangulatot is jóval langyosabbnak éreztük a stúdióban. Újdonság, hogy a backstage-ben interjúzó Budavári Fülöp, aki az Instagramja alapján előszeretettel mutogatja a kidolgozott felsőtestét, kapott pár percet a produkcióban, hogy ezt a színpadon is megtegye. Mindez nem segített azon, hogy jobbnak hassanak a látottak, a zsűri viszont Papp Szabi kivételével maximumponttal jutalmazta az énekesnőt. Itt történt meg az, amit fentebb már említettünk, Lékai-Kiss Ramóna kijelentette, hogy Péterffy Lili a kedvence a versenyzők között, majd közölte:

Hány pontot adhatnék a kedvencemnek? 10 pont!

Ennél a momentumnál azért az ember elgondolkodik picit. Egy ilyen kijelentéssel ugyanis Lékai-Kiss minden értékelése hiteltelennek hat, hiszen a részrehajlását maga is beismerte. Eddig is többször hangoztattuk, hogy komolytalan a pontozás, ezek után viszont joggal hihetjük, hogy egyesek nem szakmai, hanem érzelmi alapon értékelik a versenyzőket. Még szerencse, hogy a végső döntést a szavazók hozzák meg.

Bár Péterffy Lili után egy duett következett, azért mi előre vennénk Ember Márk egyéni produkcióját a sorban. A színész Billie Joe Armstrong bőrébe bújva a Green Day American idiot című dalával készült, amit a korábbi, erőtlen rockprodukciói után kissé félve vártunk. Annyi pozitívum elmondható, hogy míg az előzőeknél hiányzott a tűz az előadásaiból, ezt most sikerült dinamikussá tennie, ami nem jelenti azt, hogy hangban megütötte volna az elvárt szintet, ráadásul túl is gesztikulálta a dolgot. Úgy tűnik, a színészeknél ez egy folyamatos hibafaktor, Stohl András is hajlamos túltolni a grimaszokat, ami ahogy az ő esetében, úgy ebben a produkcióban is komolyan vehető megoldás helyett inkább karikírozásnak hatott. A punkrock műfaj miatt persze Papp Szabi felpörgött a látottaktól, de a többieket is elragadta a hév, és megfeledkezve arról, hogy igazából az ének nyomokban sem tartalmazott Billie Joe-t – sőt megkockáztatjuk, hogy több helyen hamiskás is volt –, maximumponttal értékelték az énekest.

A duettek nem játszanak

Ahogy korábban is utaltunk rá, a mostani adásban mintha mindenki kicsit megfáradt volna, legalábbis ami a viccelődést illeti – nem voltak igazán jó poénok, az erre tett próbálkozások is inkább erőlködésnek hatottak, így kifejezetten jól jött Vavra Bence és Stohl András közös produkciója, amelyben az énekes Olivia Newton-Johnt, a színész pedig John Travoltát hozta. A szituáció már eleve szürreális, Vavra ugyanis egy colos fiatalember, Stohl pedig, miután az énekes magassarkút húzott, még inkább eltörpült mellette. Az előadás megmutatta, hogy Vavrának is vannak színészi képességei, ráadásul a helyzetet mindketten kellő humorral kezelték, s bár alapvetően paródiát láttunk, ízlésesen oldották meg a feladatot.

Szekeres Adrien és Péterffy Lili komolyabb előadással készült: Madonnát és Justin Timberlake-et jelenítették meg a színpadon. Ebben a szituációban Lili is tökéletes volt, úgy látszik, neki a férfiszerepek valahogy jobban mennek, Adrien pedig, ahogy arra számítani lehetett, nagyon jól hozta Madonnát. A végére maradt Ember Márk és Marics Peti duettje, akik egy Pa-dö-dő-dallal készültek. Bár a maszkírozás hagyott némi kívánnivalót maga után, a két fiatalember érezhetően lazán lubickolt ebben a helyzetben, ráadásul hangban is sikerült megütni az eredetit, a koreográfiával pedig mindenkit lenyűgöztek.

Pontozásról a duettek esetén azért nem érdemes beszélni, mert láthatóan a zsűri ezeket mindig maximummal értékeli, azaz bármit is mondanak, a döntnökök által felállított sorrenden tulajdonképpen semmit nem változtatnak.

Meglepő végeredmény, a zsűri is berezelt

Stohl András lett a vasárnapi adás győztese, az első körös összesítésnél pedig még a döntnökök is felhúzták a szemöldöküket és láthatóan picit össze is zavarodtak, a sorrendben ugyanis a műsor egyik legerősebb hangja, Vavra Bence állt az utolsó helyen. Feltehetőleg itt maguk is megérezték az itt-ott elcsúszott értékelésük miatti felelősségüket és közülük többen is elkezdték presszionálni a nézőket, hogy mentsék meg az énekest.

Ahogy az várható volt, a beszavazásnál a szerkesztők Vavra Bencét és Péterffy Lilit hagyták a veszélyzónában (mint ismert, nem a szavazatok száma által kialakult sorrendben ültetik vissza őket a továbbjutás biztonságát adó kanapéra). Végül Péterffy Lili lett az, aki kiesett a műsorból.

A következő héten a játékosoknak két-két egyéni produkcióval kell készülniük, amelyek leosztása a nehézségi fokozatok tekintetében most is elég furcsán alakult. Vavra Bence például egy opera-énekesnőt is kapott, míg Szekeres Adriennek Lady Gagát is meg kell jelenítenie, mindeközben, ahogy azt már fentebb is említettük, Stohl András ismételten magyar előadókat fog utánozni. Kíváncsian várjuk.