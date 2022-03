Donald Trump, Elon Musk, Dwayne Johnson – elsőre három teljesen különböző ember, azonban egyvalami mindannyiukban közös: már néhány óra alvás is elég számukra, hogy utána magas fordulatszámon tudjanak pörögni. Az elit alvók most azonban nemcsak saját karrierjük javára fordíthatják a különleges adottságot, hanem az ezért felelős génjeiknek köszönhetően a demencia és a Alzheimer-kór elleni gyógyszerfejlesztést is elősegíthetik.