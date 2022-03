Kim Dzsongun és Putyin klónja menekítette ki Ukrajnából Zelenszkij hasonmását

Ugyan az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij korábban megígérte, hogy az orosz–ukrán konfliktus alatt a személyi fenyegetettsége ellenére is hazájában marad, az ország első emberének hasonmása segítségre szorult Ukrajna elhagyásában. Megsegítésére igazi sztárcsapat fogott össze, ugyanis Kim Dzsongun és Vlagyimir Putyin mása menekítette ki a Zelenszkij-klónt a háborús területről.

Az orosz–ukrán konfliktus ugyan ritkán látott összefogásra sarkallta az embereket, azonban arra talán senki sem számított, hogy a háborús helyzetben megtörténhet, hogy Vlagyimir Putyin valamiben kisegíti Volodimir Zelenszkijt.

Természetesen szó sincs arról, hogy az oroszok első számú embere jelenlegi ellenfele számára a bombázásokon és a felbecsülhetetlen károkon kívül bármit is nyújtott volna, azonban a két államfő hasonmása meglehetősen jó viszonyt ápol egymással.

Legalábbis a konfliktus miatt sosem látott all-star csapat alakult a világ napjainkban talán legtöbbször említett politikusainak hasonmásai között, az észak-koreai Kim Dzsongun- és az orosz Vlagyimir Putyin-klónok összefogásának köszönhetően sikerült ugyanis elhagynia Ukrajnát Volodimir Zelenszkij másának.

Ugyan vélhetően az orosz alakulatoknak fogalmuk sem volt, hogy ki az az üzbég Umid Iszbajev, aki azonban ennek ellenére is menekülni kényszerült az arca miatt, ugyanis a férfi megszólalásig hasonlít az oroszok első számú célpontjára, az ukrán elnökre. Félő volt, hogy az orosz csapatok az életére törnek vagy fogságba ejtik és személyét propagandavideókhoz használják fel, ugyanis több rendező is megkereste ezzel kapcsolatban már a háború kirobbanását követő napokban.

A Volodimir Zelenszkij-hasonmás kimenekítésének ötlete nem mástól, mint a Howard X névre hallgató, hongkongi Kim Dzsongun-mástól érkezett, aki értesült arról, hogy Iszbajev Kijevben rekedt. Ekkor vette fel a kapcsolatot a lengyel Vlagyimir Putyin-hasonmással, Steve Polanddal, aki végül az ellenálló ukrán csapatok közreműködésével megszervezte a Zelenszkij-dublőr Lengyelországba való kimenekítését.

Amikor a háború elkezdődött, Umidra gondoltam, mert tudtam, hogy Ukrajnában él. Felvettem vele a kapcsolatot, és azt mondtam neki, hogy »el kell tűnnöd onnan, mert ki tudja, mi lesz, ha Oroszország megszerez egy Zelenszkij-klónt«

– mondta Howard X az Independentnek.

Umid Iszbajev 2019 óta hivatásszerűen is Zelenszkij imitátoraként dolgozik, miután egy metrón lefényképezték, az internet pedig felkapta őt. Azóta már több alkalommal is találkozott személyesen az elnökkel, akivel tényleg megszólalásig hasonlítanak egymásra. Az elnöki klón most Lengyelországból hírnevét felhasználva szeretné erősíteni az ukrán ellenállók morálját.

Az észak-koreai vezető és az orosz elnök hasonmásai a háború kirobbanása előtt és azóta is készítik a különböző paródiáikat Vlagyimir Putyinról és Kim Dzsongunról, azonban egyaránt leszögezték, mindketten élesen ellenzik az ukrajnai inváziót, munkáikkal pedig mindig is görbe tükröt szerettek volna mutatni a politikusoknak.

(Borítókép: Howard X – Kim Jong Un / Facebook)