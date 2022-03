Robin Williams nem rejtegette a fájdalmát, egykori színésztársa mesélt nehéz időszakáról

Az évekkel ezelőtt elhunyt színész egyik olyan oldaláról számolt be a Mrs. Doubtfire – Apa csak egy van című film szereplője, amelyet valószínűleg nem sokan ismerhettek.

Robin Williams-re 2014. augusztus 11-én találtak rá holtan otthonában, öngyilkosságot követett el. A mozivásznon mindig vidám karakterként feltűnő színésznek a magánéletében sok olyan problémával kellett szembenéznie, amelyek igencsak megnehezítették a mindennapjait. Hogy pontosan milyen is volt Robin Williams a hétköznapokban, arról egy nemrég megrendezett eseményen, a '90s Con-on nyilatkozott az 1993-as Mrs. Doubtfire – Apa csak egy van című film szereplője, Matthew Lawrence, aki Christ játszotta. Robin Williamsnek egyébként egy Golden Globe-díjat is sikerült bezsebelnie a legjobb férfi főszereplő kategóriában a filmben nyújtott alakításáért.

Lawrence a rendezvényen többek között arról számolt be, milyen tanácsokkal látta el őt a színész a forgatások során. Williams ugyanis figyelmeztette az akkor még csak tinikorban lévő Lawrence-t, hogy mindenképp tartsa távol magát a drogoktól, különösen a kokaintól – írja a NYPost.

Ő volt az első felnőtt, aki tényleg megosztotta velem a gondjait. Teljesen közel engedett magához

– fejtette ki.

Mint mondta, amennyire a kamerákon keresztül vidámnak tűnt, pont annyira szenvedett, amikor visszavonult a lakókocsijába, ahol gyakran meglátogatta őt, hogy beszélgessen vele.

Fájdalmakkal küzdött, de egyáltalán nem rejtegette. Beszélt nekem róla

– magyarázta Lawrence, aki igazi ajándéknak tartja, hogy ennyi időt tölthetett el a színész társaságában.

Ahogy Lawrence visszaemlékezett, Williams egyáltalán nem kertelt, kerekperec megmondta neki, hogy tartsa magát távol a drogoktól, pláne a kokaintól, és ezt nagyon komolyan is gondolta.

Tudod, amikor eljössz a lakókocsimhoz és ilyen állapotban látsz engem, az emiatt van. Most életem végéig küzdenem kell ezzel, mert tíz éven át valami hülyeséget csináltam minden nap

– mondta Williams az akkor még tini Lawrence-nek, aki meg is fogadta a tanácsát, és elmondása szerint miatta nem próbálta ki sosem.

Sőt, azt is elárulta, hogy a színésznek köszönhette, hogy egyáltalán szerepet kapott a Mrs. Doubtfire – Apa csak egy van című filmben, mivel eredetileg egy másik fiút szerettek volna Chris Hillard szerepére. Mint kifejtette, az egyik meghallgatáson Williams meghúzta a váratlant, ezzel növelve az esélyeit, hogy ő alakíthassa Christ.

A hátam mögé settenkedett és erősen megcsípett, mire mindenki elkezdett sírva nevetni. Meg is kaptam a szerepet, amit csak ennek a pillanatnak köszönhettem, illetve Robin Williamsnek

– mesélte Lawrence, aki a mai napig hálás Robin Williamsnek azért, amit érte tett.

Komoly gondjai voltak

A 63 éves Robin Williams 2014. augusztus 11-én hunyt el, a halottkém akkori megállapítása szerint öngyilkosságból eredő fulladás okozta a vesztét. A színész lelkében mindig is nagy viharok dúltak, meggyűlt a baja a depresszióval és az alkohollal is, így egyáltalán nem meglepő, hogy minden tőle telhetőt megtett annak érdekében, hogy Matthew Lawrence ne legyen egy szenvedélybetegség rabja sem.

A színész még 2006-ban ismerte el először, hogy voltak alkoholproblémái. Mint akkor mondta, bár húsz éven át nem ivott, de végül újra a pohár fenekére nézett, ami odáig fajult, hogy elvonóra kellett mennie, így a színészettel is felhagyott egy időre. Ugyan szerette volna felvenni a kesztyűt szenvedélybetegségével, ám többször is visszaesett. Halála előtt, 2014 júliusában is bevonult egy elvonókúrára, ám az időközben súlyosbodó depressziója nem könnyítette meg a dolgát, nem tudta leküzdeni a démonait, ami odáig vezetett, hogy eldobta magától az életet.

(Borítókép: Robin Williams 2011-ben. Fotó: Dave Hogan / Getty Images)