Ők jelenleg a világ legstílusosabb first ladyjei

A first ladyk többsége, még ha biztonsági játékosként is, de igyekszik jól megoldani a feladatot. Persze, mondhatjuk, hogy nem ez a legfontosabb dolguk, mert mit is vár el az állampolgár és a világ úgy általában egy államfő hitvesétől? Először is, legyen jó kapcsolatteremtő és értsen szót a legkülönfélébb emberekkel, sugározzon kedvességet, szociálisan legyen érzékeny, rendelkezzen szélesebb műveltséggel, beszéljen nyelveket, valamint ne csak az öltözködésben, de bizony az előéletében is legyen makulátlan.

A first lady ugyanakkor az adott ország egyik legfontosabb márkanagykövete is egyben, ami abszolút mérhető akár financiálisan is:

a 70-es években Farah császárné éppúgy rakta fel Iránt a térképre, ahogy tette azt a 2000-es években Katarral Mozah sejka. Egyedi stílusának köszönhetően a XX. század második felében némely first lady igazi nemzetközi sztárrá vált: Jackie Kennedy amerikai, Imelda Marcos Fülöp-szigeteki vagy Eva Perón argentin elnökfeleség ezt nemcsak a kisugárzásnak, de a jól megkomponált outfiteknek is éppúgy köszönhette.

Mi most a 2022-ben is szolgálatban lévő első asszonyokat vettük górcső alá, és állítottunk fel belőlük egy shortlistet az alapján, ki mennyire érzi a divatot, és tudja összefésülni azt a hivatali elvárásokkal. Mint említettük ugyanis, a legtöbb first lady a business look és a pasztellszínek mentőövével sikeresen abszolválja ugyan a kihívást, de emlékezetessé biztos nem fog válni ilyen szempontból – míg az alábbiak igen!

Vegyél hazait!

Mindig dicséretes, ha egy közszolga a hazai gazdaság pörgetésére költi az államtól kapott ruhapénzt. Igaz ez akkor is, ha az illető történetesen a spanyol uralkodó híradósból lett felesége. Letizia királyné előszeretettel viseli hazai divattervezők kreációit, de nem veti meg a világszerte népszerű spanyol fast fashiont sem, rendszeresen látni ugyanis például Zara- vagy Mango-darabokban. Szereti a mintákat, és alacsony termetéhez ügyesen választja ki (vagy legalábbis a stylistja) a megfelelő szabásvonalakat. Általában a magassarkú kötelező darab nála, pláne igaz ez akkor, amikor a jóval magasabb férjével, VI. Fülöp királlyal jelenik meg valahol.

Latinos életöröm

Máxima királyné talán a legkreatívabban öltözködő európai koronás fő, aki abszolút mer kísérletezni a színekkel és a formákkal. Lehet, ez annak is köszönhető, hogy Buenos Airesből költözött be a holland királyi palotába, és hogy gazdag családból származik – édesapja az argentin katonai junta államtitkára volt, szóval a szép dolgok körbevették már gyerekkorától fogva. A színek és a minták fokozott használata mellett szereti a puffos ujjakat és a hatalmas kalapokat, amelyet nem lehet nem egyértelmű utalásnak venni a holland aranykorra. Némely szettben akár modellt is ülhetne Rembrandtnak.

Az arab világ stílusikonja

Rania jordán királyné manapság már a petrai romvárossal vetekszik, olyannyira tényező, mint országimázselem. Pedig nehezített terepen futott ennek neki: elődje, a férje mostohaanyja, az amerikai születésű Noor királyné (Lisa Halaby) az egész világ kedvence volt szépsége és jó természete okán. Rania decens, mégis merész szetteket választ, amikor ki kell állnia a porondra, ami lehet egy kongresszus vagy csak egy sima országjárás.

A jordán királyi család az egyik első fecske volt az arab világban, amelyik megértette, hogy a család női tagjai mennyire komoly erőforrásokká válhatnak az imázsépítésben. (Nem véletlenül igazolt innen first ladyt magának Dubaj is, bár Haya hercegnő Londonba szökve éppen válófélben van ugye férjétől, a dubaji emírtől – ezért sincs a listán, hiszen reprezentációs kötelezettségeit már nem látja el.)

Akkor jó a frizura, ha tupírozott

A kameruni first lady, Chantal Biya legalábbis erre esküszik. Európai szemnek talán egy picit sok, amilyen outfiteket és hajkölteményeket kitalál, de fontos leszögezni, hogy nem is nekünk akar tetszeni. (És el kell ismerni, hogy karakteres a megjelenése.) Az afrikai nők tradicionálisan szeretik a színes darabokat és a kontrasztos mintákat akár keverni is, Madame Biya azonban messze a többi afrikai first lady fölé nő a szettjeivel, és értjük ezalatt a korábbi játékosokat is, mint a lemondatott zimbabwei elnök feleségét, Grace Mugabét, vagy akár a népharag elől elmenekülő Leila Ben-Ali tunéziai first ladyt.

Ők is nagyon jók voltak abban, hogy a közpénzeket hogyan kell luxustermékekre átkonvertálni, de Kamerun első asszonya sem veti meg éppenséggel a Dior és a Chanel termékeit, netán az európai luxusékszerházak darabjait.

Vagy legyen inkább felnyírva?

Az anyós árnyékában éni sosem kellemes. Pláne igaz ez akkor, ha Oscar-díjas, gyönyörű világsztár volt, mint Grace Kelly. Az egykori dél-afrikai úszóolimpikont, Charléne monacói hercegnét deltás hátával és izmos vállaival törékeny szépségnek éppenséggel nem lehet nevezni. S bár szikár, magas alakján igazából a krumpliszsák is jól mutat, nemcsak a holtában is közönségkedvenc mamát, de még a népszerű, divatikon sógornőket és socalite unokahúgokat is nehéz leúszni. Meglépte hát azt, amit talán egyetlen first lady sem a történelemben: punk frizurát nyíratott magának. A világ fele felhördült, a másik fele viszont éljenezte, hogy végre feladta, hogy finom „francia” hölggyé váljék.

Folklórban az igazi

Jetsun Pema bhutáni királynét nem sokszor láttuk még nyugati ruhában, inkább hordja országa tradicionális viseletét. A nem túl gazdag himalájai kis országban nincs semmi lényegében, amire a világ felkapná a fejét az uralkodó határozottan figyelemre méltó szépségű feleségén kívül. A színes selymek és karakteres ékszerek persze segítenek ebben – de például a thai királyi családnak is szép a folklórból átemelt viselete, mégis, ehhez képest semmi extra.

Mert gyémánttiara nélkül nem élet az élet

Saleha brunei királyné nem mindig takarta el a haját, archív felvételeken nem viselt még tudungot (a fejkendő, az arab hidzsáb helyi változata), de az iszlám törvénykezés, a saría jogrendszere alapján működő államban ez már az uralkodócsaládtól is elvárt – nem csoda, hiszen férjére, Hassanal Bolkiah szultánra pár éve az egész világ kiakadt a melegellenes törvényei miatt. Azokban a muszlim államokban, ahol a hajat a nőknek el kell takarni, a hercegnők nem viselnek tiarát, hiszen azt akár csak hátul egy pánttal, de a hajhoz rögzítik. Bruneiben viszont megoldották ezt a problémát, és a színes-mintás szettekhez nem hiányozhatnak az állam gazdagságát méltón reprezentáló ékszerek sem.

A szerző luxusszakértő.

(Borítókép: Letizia királyné. Fotó: JAVIER SORIANO / AFP)