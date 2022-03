Villám csapott Miley Cyrus gépébe, kényszerleszállást hajtottak végre

Ijesztő pillanatokat kellett átélnie Miley Cyrusnak legutóbbi repülőútján, magángépe hatalmas viharba keveredett, a repülő pedig nem úszta meg a viszontagságos időjárási viszonyokat, egy villámcsapás ugyanis jókora sérülést okozott a gép oldalán, amely miatt a pilóta jobbnak látta azonnal földre tenni a repülőt.

Az eseményekről maga az énekesnő számolt be közösségi oldalán, aki magát a repülőt eltaláló villámcsapást is lencsevégre kapta, sőt, az okozott kárt is megmutatta rajongóinak.

Üzenem a rajongóimnak és mindenkinek, aki aggódik az Asunciónba tartó járatomról szóló hírek hallatán: a repülőnk váratlanul nagy viharba keveredett, majd villámcsapás érte. A személyzetem, a zenekarom, a barátaim és a családom, akik mind velem utaztak, biztonságban vannak a kényszerleszállás után. Sajnos, nem tudtunk Paraguayba repülni. Szeretlek titeket

– írta Instagram-bejegyzésében Miley Cyrus.





Nem ez az első eset, hogy az időjárás vagy egy meghibásodás kényszerleszállásra kényszerít egy turnézó énekest, legutóbb Elton John gépe hibásodott meg és kényszerült a földre, nem sokkal a felszállást követően.

(Borítókép: Miley Cyrus. Fotó: Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic)