A Balaton Soundra költözik a B my Lake

Ahogy arról a korábban már beszámoltunk, nagy kihagyás után idén újra visszatérnek a hazai fesztiválok. A Sziget már be is jelentette nagy fellépőit, köztük a kanadai énekest, Justin Biebert, aki egyébként a szigetes koncertjét követően az Arénában is színpadra áll majd. Zamárdi legfelkapottabb fesztiválja, a Balaton Sound is elhozza a magyar tengerhez a legnevesebb előadókat, ám legújabb Facebook-bejegyzésük szerint készülnek egy nagyobb dobással is.

A közösségi oldalukon olvasható közlemény szerint ugyanis a Balaton Soundra idén beköltözik a B my Lake, amelyet eddig minden évben – már amikor nem maradt el – augusztus végén rendeztek meg, egy időben a Strand Fesztivállal; ám idén június 29.–július 2-ig lesz megtalálható a Balaton Soundon.

A B my Lake érkezik a Balaton Soundra! Összefogtunk Európa egyik legnagyobb underground elektronikus zenei fesztiváljával, hogy egy igazán autentikus zenei élményt hozhassunk el nektek

– olvasható Facebook-oldalukon.