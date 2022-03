Nem akarják többé államfőnek II. Erzsébet királynőt

Ahogy arról beszámoltunk, II. Erzsébet királynő is elkapta a koronavírust, ám megfázásos tünetekkel megúszta, így sikerült meggyógyulnia. A pihenéssel töltött időnek köszönhetően azonban megbokrosodtak teendői is, így egyes hivatalos eseményeken a királyi család egyéb tagjai képviselik őt. Így tett már Károly herceg, illetve Katalin hercegné és Vilmos herceg is, akik jelenleg Jamaicán tartózkodnak.

Mint ismeretes, Jamaica egy a nemzetközösségi királyságok azon államai közül, akik államfőjükként ismerik el II. Erzsébetet. Egykoron közéjük tartozott Barbados is, ám ők nemrég független országgá váltak. Jamaica miniszterelnöke, Andrew Holness nyilatkozata szerint Jamaica is ezen az úton szeretne járni.

A hercegi pár fogadásán mondott beszéde arra vezethető vissza, hogy a karibi országban Katalin hercegné és Vilmos herceg érkezése előtt már zavargások törtek ki, mivel többen is azt szeretnék, hogy Jamaica Barbadoshoz hasonlóan váljon független állammá és engedje el a brit uralkodó kezét.

Jamaica egy olyan ország, amely büszke a történelmére, ahogy arra is, amit elért. Folyamatosan fejlődünk, és szándékunkban áll valóra váltani álmunkat, hogy független, fejlett és virágzó országgá váljunk

– fejtette ki Holness.

A 49 éves Holness Jamaica eddigi legfiatalabb vezetője, aki megfogadta, hogy választási kampánya során az országot alkotmányos monarchiából köztársasággá alakítja. Még 2016-ban került az ország élére – írja a People.

