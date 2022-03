Kovács P. József osztályidegenből lett népszerű bemondó

Kovács P. József Az első influenszerek sorozat legújabb adásában mesélt többek között erről és további tévés emlékeiről Radnai Péternek.

A bemondó 1961-ben, 61 évvel ezelőtt került a televízióhoz. Társadalmi státusza miatt, osztályidegenként sokáig elképzelhetetlen volt, hogy egyszer képernyőre kerülhet.

Volt egy olyan időszak a Rákosi-korszak vége felé, amikor az iskolákban is úgy kategorizálták a diákokat, hogy munkás, paraszt, értelmiségi, egyéb és osztályidegen, mert aszerint hogy ki milyen kategóriába tartozott, az alapján ítélték meg a teljesítményét is. Egy osztályidegen például nem kaphatott jelest, csak eggyel rosszabb jegyet, viszont arra törekedtek, hogy a munkás, paraszt, értelmiségi kerüljön a felsőbb iskolákba, az egyéb és osztályidegeneknek sokkal nagyobb küzdelmet kellett folytatniuk, hogy továbbtanulhassanak. Velem az történt, hogy a színészeti főiskolára jelentkeztem, ahova felvettek. Fél év után állapították meg az ösztöndíjat, amikor is kiderült, hogy én osztályidegen vagyok, és a főiskola nem engedhette meg magának, hogy így tartson a diákok között, így a félévi jeles bizonyítványomat úgy változtatták meg, hogy az egyik tárgyam nem osztályozták, így nem tudtam folytatni