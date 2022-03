13 milliós fizetésért lehet bárki II. Erzsébet királynő festője

A brit királyi udvar egy álláshirdetést tett közzé, amelyből kiderül, hogy felújítási munkálatokra van szükség a Buckingham-palotában. Festőt és dekoratőrt is keresnek, akiket meg is fizetnének.

II. Erzsébet királynő életében nagy változások következtek be az utóbbi időszakban. Elkapta a koronavírust, bár a tünetei inkább megfázásszerűek voltak, azonban pihenésre volt szüksége, így jó pár hivatalos eseményen a királyi család egyéb tagjai képviselték őt. Köztük fia, a trón várományosa, Károly herceg, illetve Katalin hercegné és Vilmos herceg, akik jelenleg egy karibi körúton látják el a királynő képviseletét.

A már több mint 70 éve trónon lévő uralkodó a legfrissebb információk szerint át is helyezi a székhelyét a Windsor-kastélyba, ahol ideje nagy részét tölti. Ez azért is érdekes, mivel a jelenleg fő rezidenciájaként szolgáló Buckingham-palota csak az év azon szakaszában látogatható, amikor a királynő nincs otthon, azonban ha II. Erzsébet Windsorban tervez lakni, akkor valószínűsíthetően a Buckingham-palota nyitvatartási ideje is változni fog.

Talán a királynő ezen döntése, miszerint a Windsor-kastélyba cuccol át, állhat amögött is, hogy a királyi udvar egy olyan álláshirdetést adott fel, amelyből kiderül, festőt és dekoratőrt keresnek a Buckingham-palotába, aki kicsit rendbe szedné a rezidenciát. A már 1705 óta álló palotára valószínűleg rá is fér a ráncfelvarrás, bár a jelentkezőknek igencsak fel kell kötniük a gatyájukat, mivel a rezidencia 775 szobával rendelkezik. Ez mondjuk 770-nel több annál, amennyi egy normál családi házban megtalálható.

Az állásajánlat szerint – amire április 3-ig lehet jelentkezni – 28-30 ezer fontot, azaz 12,5-13,4 millió forintot tehet zsebre a sikeres pályázó, akinek szokásos munkarendben, heti 40 órában kell majd dolgoznia.

Adófizetők állják a felújítást

Az állásajánlatot egy olyan projekt részeként hirdették meg, amely a Buckingham-palota renoválását tűzte ki célul. Mindez összesen 369 millió fontba, vagyis jelenlegi árfolyamon 164,9 milliárd forintba fog fájni, azonban nem a királyi családnak, mivel az adófizetők állják a cechet. A felújítás előreláthatólag 2027-ben fejeződne be. Bár a projektnek jócskán akadtak kritizálói, ugyanis több mint 150 ezren írtak alá egy petíciót, miszerint a királyi család fizesse maga a renoválást, ám ezen törekvés már csak abból a szempontból is halálra volt ítélve, mivel a királyi rezidenciák nagy része nem II. Erzsébet tulajdona.

A több ezer történelmi műalkotást és a brit koronaékszereket magába foglaló királyi gyűjtemény erre a célra létrehozott alapítványok kezében vannak, akárcsak a hivatalos rezidenciái, mint például a Buckingham-palota és a Windsor-kastély, tehát a királynő mondhatni csak a haszonélvezője. Azonban a norfolki Sandringham- és a Balmoral-kastély már személyesen a brit uralkodó tulajdona.

Nem Buckingham-palotának hívták

A Buckingham-palota, amit eredetileg Buckingham-háznak neveztek, építési munkálatai 1703-ban kezdődtek meg, és két év alatt értek a végére. A Buckingham hercegének épült rezidencia képezi a jelenlegi palota alapját, ám kezdetben nem szolgált a királyi család hivatalos lakhelyéül. Még III. György király kezdte el magánrezidenciaként használni 1761-ben, ám ekkor már úgy nevezték, hogy The Queen's House, azaz A királyné háza. A királyi család hivatalos rezidenciájává csak 1837-ben vált. Már egészen a 18. századtól kezdve folyamatos felújításon esett át az épület, az utolsó renoválásra azonban a 20. század végén került sor.

A még ma is Buck House-nak becézett rezidenciát a fennállása óta számtalanszor átalakították, tekintve, hogy a lakók is változtak. Ki is bővítették, míg végül elnyerte mai formáját. Némely szoba – a 775-ből – kínai stílust kapott, míg találhatóak kifejezetten visszafogott, krém és arany színben pompázó helyiségek is. A palota kertje minősül a legnagyobb privát kertnek egész Londonban, még egy mesterséges tó is található benne, amelynek vize a Hyde Parban található The Serpentine tóból származik.