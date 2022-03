Ezek voltak az Oscar-gálák legbotrányosabb öltözetei

Az Amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia díját már 1929 óta adják át, az évek alatt pedig igencsak sokféle extravagáns vagy hatalmas botrányt kavaró viseletet kaptak lencsevégre a díjazottak és a vendégek között egyaránt.

De kik voltak azok, akik után mindenki megfordult a különleges estén?

Cher, 1986

Az örmény származású amerikai énekes-színésznő 1986-os szerelését aki látta, talán nem felejti el sosem. Cher egy ékkövekkel díszített, szinte semmit sem takaró felsőben, megegyező díszítésű szoknyában és tollas fejdísszel jelent meg a gálán. Amikor arról kérdezték, miért így öltözött, azt mondta, azért, mert az akadémia nem igazán vette komolyan őt akkoriban – idézi összeállításában az Independent az énekesnő korábbi interjúját.

Azért jött az ötlet, mert az akadémia nem igazán kedvelt engem akkoriban. Utálták azt, ahogyan öltözködöm, emellett pedig fiatal barátaim voltak, így azt hitték, nem vagyok komolyan vehető. Ezért felöltöztem abba a ruhába, és azt mondtam, tessék, itt van a komoly színésznőtök

– mondta egy videóban a Vogue-nak 2019-ben Cher.

Céline Dion, 1999

A színésznők körében, ahogyan a legtöbb vörös szőnyeges eseményen, az Oscar-gálán is hódítanak a kivágott hátú ruhák, amelyekben ha visszafogottan is, de meg tudják villantani bájaikat. Az 1999-es díjátadón sem volt ez másképp, a Grammy-díjas kanadai énekesnő, Céline Dion azonban még ezen a trenden is tudott csavarni egyet, a kifutón egy kivágott hátú vagy sokkal inkább egy fordítva felvett fehér zakóban jelent meg, melyhez egy színben passzoló bő öltönynadrágot húzott. A formabontó dresszhez természetesen kiegészítő is dukált, Dion egy fehér kalappal bolondította meg az alapból is kirívó öltözéket. A ruha természetesen különlegességéből adódóan egyből a figyelem középpontjába került, így vélhetően az énekesnő is elérte az általa kiváltani kívánt hatást.

Trey Parker, 2000

Talán ha valakin nem lehet nagyon meglepődni, hogy bekerült ebbe az összeállításba, az a South Park népszerű animációs sorozat egyik szülőatyja, Trey Parker. A producer a 2000-ben rendezett gálán tűnt fel egy igencsak polgárpukkasztó szerelésben, Parker ugyanis parókában, kisminkelve, egy női Versace dresszben vonult végig a vörös szőnyegen, láthatóan illuminált állapotban. Mint kiderült, a ruha Jennifer Lopez Grammy-gálán viselt szerelése. Rendezőtársa, Matt Stone sem maradt ki a buliból, ő Gwyneth Paltrow előző évben az Oscaron viselt, rózsaszín Ralph Lauren ruháját húzta magára a díjátadóra. A páros évekkel később beismerte, a gála előtt LSD-t fogyasztottak, ami azért sok mindent megmagyaráz...

Björk, 2001

A vitatott, különleges Oscar-viseletek listájáról nem maradhat le az izlandi zenész, Björk sem, aki a 2001-es gála alighanem legkülönlegesebb dresszében lépett a fotósok és kamerák kereszttüzébe. Az énekesnő ugyanis egy egész testet borító, kristályokkal kirakott harisnyaszerű dresszben jelent meg, amelyet egy fehér, hattyút formázó tüllruha borított. Egészen bizarr, de az állat nyaka a zenész nyakát ölelte körbe, annak nagy narancssárga csőre pedig az énekes mellkasát fedte el. Björknek azonban ez sem volt elég kirívó, a dressz mellé magának az állatnak a mindennapjait is igyekezett a vörös szőnyegre vinni, ugyanis miközben a színházterembe vonult, tojásokat ejtett el, ezzel tökéletesre formálva a megjelenést. A Marjan Pejovski által tervezett ruhaköltemény végül annyira népszerű lett, hogy a világhírű Valentino divatház is elkészítette egy továbbgondolt verzióját.

Halle Berry, 2002

A színésznő öltözködési szokásait talán senkinek sem kell bemutatni, Halle Berry mindig igencsak kitesz magáért, ha nyilvános megjelenésről van szó. Jó szokásához híven a 2002-es Oscaron viselt ruhája sem tartozott a hétköznapi darabok közé, a színésznő egy sötétvörös szoknyában és egy teljesen átlátszó, virágmintával díszített felsőben állt a kamerák elé. A gálán aztán nem csak a kihívó, mégis elegáns ruhája miatt díjazták, első afroamerikai nőként megkapta a legjobb színésznőnek járó elismerést is a Szörnyek keringője című filmben nyújtott alakításáért.

Uma Thurman, 2004

Sokan szándékosan borzolják a kedélyeket a vörös szőnyegen ruházatukkal, azonban akadnak olyanok is, akik szimpla tévedésből vagy mellényúlásból maradtak fenn a divatlexikonok nem éppen fényes oldalain. Így történt ez 2004-ben Uma Thurmannel is, aki az az évi Oscarra Christian Lacroix fehér csipkés ruháját választotta, a tüllszoknyás, bő ujjú dresszhez pedig egy kék övet viselt kiegészítőként. A kritikusoknak azonban nem nyerte el igazán a tetszését az öltözék, a legtöbben parasztlányhoz vagy kalózhoz hasonlították a Golden Globe-díjas amerikai színésznőt az összhatás miatt.

„Gyönyörű ruha volt – mondta Thurman néhány évvel később az InStyle magazinnak. – Csak kiderült, hogy rosszul viseltem.”

Angelina Jolie, 2012

Ugyan első ránézésre Angelina Jolie 2012-es Oscar-ruhájában semmi különös nincsen, az amerikai színésznő lábát teljesen kivillantó dressz mégis hatalmas port kavart a díjátadót követően. Jolie egyrészes, fekete bársonyból készült Versace ruháját ugyanis a beállása tette igazán felejthetetlenné, a színésznő büszkén mutatta meg szinte az egész lábát, a ruhából kinyújtva. A villantás akkora visszhangot váltott ki, hogy Angelina Jolie lába az esemény után külön Twitter-fiókot kapott, vörös szőnyeges kiállása pedig azóta is a nők tekintélyének kifejezésére szolgál, így azóta már számtalan alkalommal láthattunk a vörös szőnyegen hasonlóan sokat mutató, merész szabású dresszeket.

Anne Hathaway, 2013

Angelina Jolie-hoz hasonlóan kolléganője, Anne Hathaway sem a választott ruhájának kinézete miatt szorult magyarázatra a 2013-as díjátadót követően. Az Oscar-díjas amerikai színésznő ugyanis egy kifinomult, halványrózsaszín Prada ruhában érkezett meg a vörös szőnyegre. Hathaway ugyan ragyogott az elképesztő szerelésben, azonban a díjátadót követően mégis meg kellett védenie magát. A színésznő ugyanis korábban ígéretet tett egy másik divatmárkának, a Valentinónak, hogy az ő ruhájukban lép a rivaldafénybe, ám mindössze pillanatokkal a gála előtt meggondolta magát, és Pradát húzott. Igen ám, csakhogy a Valentino már nyilvánosságra hozta a gála előtt, hogy Hathaway az ő ruhájukban fog megjelenni, így a kínos bakit egy életre megjegyezte Hollywood.

Billy Porter, 2019

A gálák történetének talán legmeglepőbb és legnagyobb médiavisszhangot keltő ruhadarabja Billy Porterhez köthető. A színész Christian Siriano szmokingruhájában lépett a vörös szőnyegre, amivel mindenkit ámulatba ejtett. Ez volt ugyanis az első alkalom az Oscarok történetében, amikor valaki egy férfi- és női ruhadarabokat vegyítő költeményben szerepelt a vörös szőnyegen, Porter ugyanis egy fekete zakóból induló és egy fekete szoknyában végződő dresszt választott a jeles alkalomra 2019-ben.

„Szerettünk volna valami olyan ruhát, ami a férfi- és a női vonal között mozog. Nem vagyok egy drag queen, én egy férfi vagyok egy dresszben” – nyilatkozta akkor a Vogue magazinnak a színész.

