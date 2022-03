Bódi Sylvi élete nemrég teljes fordulatot vett. A több mint 25 évig modellkedő volt szépségkirálynő két éve egy Somogy megyei faluban kezdett el gazdálkodni. Elsőként csak veteményest ültetett, néhány hete már tyúkóllal és 11 tyúkkal is bővítette otthoni gazdaságát.

Boldogan mesélt arról, hogy úgy érzi, végre megtalálta a helyét. Családtagjai és barátai is hitetlenkedve követik, hogyan alakulnak a dolgai. Többek között édesapja is döbbenten áll a döntés előtt, de örül lánya életmódbeli változásának, hiszen az ő szülei is mezőgazdasággal foglalkoztak.

A volt modell, aki szeretne minél hamarabb önellátó lenni, azt is elmesélte, hogy sikerült egy nagyon jó szokást beiktatnia az életébe. Eddig nehezen ébredt, mert nem volt korán kelő típus. Most azonban már reggel hat óra előtt ébren van, ugyanis a tyúkjait korán kell kiengedni és megetetni.

Ha az ember állatokat tart, nincs idő arra, hogy nyugodtan elszürcsölgesse a kávét – igaz, nem is kávézom – és elmajszolja a reggelit. Gyorsan felkapok valamilyen mackónadrágot, egy kabátot, és megyek ki tyúkokat etetni, kiengedni őket a kifutójukba. Ha ilyenkor látna valaki, meglepődne, mert korántsem egy hajdani playmate-hez vagy szépségkirálynőhöz méltó a viseletem, de ez nem is érdekel, mert nagyon jól érzem magam az új életemben

– mondta a Blikknek. Hozzátette: most már nem az edzőteremben hozza formába magát, mivel a kerti munka fitten tartja, és előfordul, hogy lovagolni is eljár.

Az Index is megírta 2020 novemberében, hogy Bódi Sylvi aranykalászos gazda lett, jeles minősítéssel szerezte meg a bizonyítványát. Már akkor jelezte, hogy szeretne tyúkokat, és a kecsketartást is fontolgatja. Beszámolt a veteményeséről, és egy gyümölcsös is van, aminek gondját viseli.

Nem ő az egyetlen, aki a hazai hírességek közül a gazdálkodás felé fordult. Lázár János volt miniszter tavaly februárban jelentette be, hogy őstermelő lett, Delhusa Gjon pedig tavaly márciusban számolt be róla, hogy aranykalászos gazda szeretne lenni, és jelentkezett egy ilyen képzésre.

(Borítókép: Bódi Sylvi 2021. november 8-án. Fotó: Papajcsik Péter / Index)