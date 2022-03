Ukrajnába utaztak II. Erzsébet királynő katonái

Már egy hónapja tart az Ukrajna és Oroszország között kirobbant konfliktus, amely napról napra egyre nagyobb veszteséggel jár. Ukrajna megsegítéséért az egész világ összefogott, helyi állampolgárok ezrei döntenek úgy, hogy inkább elhagyják a háború sújtotta országot. A magyar külügyminiszter, Szijjártó Péter a napokban jelentette be, hogy a NATO katonákat küld Magyarországra, hogy biztosítsák a védelmet. Egy 19 éves brit katona – három másikkal egyetemben – úgy gondolta, ő is fel tudná venni a kesztyűt az oroszokkal, ezért elutazott Ukrajnába, hogy visszaverje az orosz támadást, amivel óriási hibát vétett – írja a The Sun.

A fiatalt ugyanis a katonai rendőrség tartóztatta fel, mivel bármiféle engedély nélkül, sőt felettesei utasításainak ellenszegülve utazott Ukrajnába a lengyelországi Krakkón át, hogy fellépjen az oroszokkal szemben. A Queen's Guardnál szolgáló 19 éves fiú – aki eredetileg a Windsor-kastélynál védi a királynőt – tette ugyan nagy bátorságra vall, ahogy az is értékelendő, hogy nem akart tétlenül ülni és várni, hanem az ukrán nép megsegítését tűzte ki célul, ám dezertálás miatt most börtönbüntetéssel kell számolnia, mivel a háborús zónába ment a védelmi minisztérium utasításai ellenére. Miután megérkezett Ukrajnába, az ország nyugati részén fekvő Yavoriv főhadiszállására ment, ahol találkozott egy volt brit katonával is, akinek büszkén számolt be, hogy még mindig katonai szolgálatot teljesít.

Elárulta, hogy hat hónapja volt a Falkland-szigeteken, de unatkozik az Egyesült Királyságban, és látni szeretett volna egy kis akciót, illetve használni a kiképzés alatt megszerzett tudását

– mondta az exkatona, akinek arról is beszámolt a fiatal, hogy először nem állt szándékában hazautazni Nagy-Britanniába, ám engedett a nyomásnak, illetve ő is tudta, súlyos vétséget követett el.

A katonai bázison azt mondta az ukránoknak, hogy van harci tapasztalata, mivel különválasztják az önkénteseket tapasztalattal rendelkezőkre és nem rendelkezőkre

– magyarázta, bár arról nincs információja, hogy a 19 éves fiú bejelentette-e távozását, ám az valószínűsíthető, hogy segítettek neki az ukránok átjutni a lengyel határon.

Bíróság elé áll

A fiatal végül meggondolta magát és hazarepült, ami nagy megkönnyebbülést jelentett a minisztérium vezetőinek. Egy forrás szerint a fiú folyamatosan kapcsolatban volt a parancsnokával, aki szintén arra próbálta ösztönözni, jöjjön haza, mert minél tovább marad kint, annál nagyobb bajban lesz. Szerencsére hallgatott a tanácsokra. Hazatérése után a katonai rendőrség tisztjei kihallgatták, valószínűleg hadbíróság elé is kell állnia a jövőben. A hírek szerint jelenleg nincs őrizetben, így hazautazhatott családjához Észak-Angliába.

A források ugyanakkor arról is beszámoltak, miszerint a fiúnak abból lett elege, hogy a felettesei folyamatosan azzal hitegették, egyszer elmehet harcolni Afganisztánba, ám ez sosem valósult meg. A dezertáló másik három brit katona pedig valószínűleg jelenleg is a háború sújtotta Ukrajnában tartózkodik. Tettükért akár le is szerelhetik őket, elvehetik tőlük rangjukat, illetve a jobb belátásra térő 19 éves fiúhoz hasonlóan rács mögé is kerülhetnek.

Teenage Queen’s Guard, 19, who ‘went AWOL to go fight Russia in Ukraine’ is arrested https://t.co/ONeB7vc9qY — Daily Mail Online (@MailOnline) March 20, 2022

Nagy-Britannia belépett a háborúba?

A fegyveres erők vezetője, Sir Tony Radakin admirális kijelentette, hogy egyenesen törvénytelennek minősül, ha a katonai szolgálatot teljesítők csatlakoznak az Oroszország elleni harchoz. Sőt, azt is hozzátette, ez azért jelent nagy biztonsági kockázatot, mivel ha egy magas rangú brit katona jelenik meg Ukrajnában, akkor az orosz zsarnokok könnyen kikiálthatják, hogy Nagy-Britannia belépett a háborúba.

Nagyon világosan elmondtuk, hogy egyrészt jogellenes, másrészt célszerűtlen, hogy brit katonák vagy állampolgárok utazzanak Ukrajnába

– fejtette ki az admirális.

(Borítókép: II. Erzsébet királynő és a Queen's Guard-katonák 2012. május 3-án, Angliában. Fotó: Andrew Winning-WPA Pool/Getty Images)