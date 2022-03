Caramelt foglalkoztatja a visszavonulás gondolata

Molnár Ferenc Caramel a Duna TV Ridikül című műsorában az idő múlásáról, a születésnapjáról és a visszavonulásának lehetőségéről is beszélt. A Máté Péter-díjas énekes elmondta, csak a családja ragaszkodik hozzá, hogy ünnepeljék a születésnapját, ha rajta múlna, nem lenne esemény belőle.

Az évfordulókkal is egyedül a kislánya és a felesége kedvéért foglalkozik. Ehelyett jobban szeret kézzelfogható, eredményekkel járó eseményeket megünnepelni, például egy album megjelenését vagy díjak elnyerését.

De az idő múlásával már az is foglalkoztatja, hogy élete végéig az énekléssel szeretne-e foglalkozni.

Most, 40 éves koromban elgondolkoztam, hogy életem végéig énekesként szeretnék-e dolgozni. Rájöttem, hogy nem feltétlenül. Folyamatosan változik minden, engem pedig annyi dolog érdekel

– idézi a Blikk az énekest. Caramel hozzátette: neki nem adatott meg, hogy tanuljon, egy cigánytelepen nőtt fel. Ezt nagy hiányosságnak érzi, és folyamatosan dolgozik benne a tudásszomj. Elmélkedésében pedig arra jutott, közel sem biztos, hogy énekes szeretne maradni örökre.

Ehhez a következtetéshez segítette hozzá az is, hogy véleménye szerint az előadóművészi pálya kiszámíthatatlan, és a technológiai forradalom változásait néha mentálisan is megterhelőnek tartja. Egyelőre az is kérdés számára, hogyan tudja majd egészségesen elhagyni a szakmát.